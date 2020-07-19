Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 10 Temmuz'da ev almak için Kars'a giden ve o günden bu yana kendilerinden haber alınamayan Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ'ın cesetlerine ulaşıldı.

İstanbul'dan ev almak üzere oğlu Mert Karadağ ile birlikte Kars'a gelen Figen Karadağ'dan yakınları haber alamayınca Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce araştırma başlatıldı. Emniyet müdürlüğü bünyesinde uzmanlardan oluşturulan özel ekip, kaybolan anne ve oğluyla ilgili 16 kişinin ifadesine başvurdu.

Polis, yaptığı incelemede Figen Karadağ'ın İstanbul'a gitmeden önce bir ekmek fırınında birlikte çalıştığı M.S. ile arkadaşı A.S.'yi gözaltına aldı. 2 şüphelinin ifadesini alan polis, kısa sürede Figen Karadağ ve Mert Karadağ'ın av tüfeği ile öldürüldükten sonra su kuyusuna atıldığını belirledi. Şüphelilerin yer göstermesi sonucu anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıkarılarak otopsi için adli tıpa gönderildi.