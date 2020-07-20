Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Vahşi cinayette itirafı geldi, anne ve oğlunun cesedi orada bulundu...

Bir süre sonra tanıştığı Mesut, bir ev bulduğunu 140 bin TL olduğunu ama acil satıldığı için 100 bin TL verebileceğini söyleyerek Figen Karadağ'ın bankasında bulunan 82 bin TL'lik birikmişini almasını söyledi. Hala İstanbul'da olan kızı Şeyda'yla da irtibatını kesmeyen ve bu durumlardan onu da bilgilendiren Figen Karadağ ile kızı, en son 9 Temmuz'da görüntülü konuşarak ev bulduğunu ve Mesut'un yardımcı olduğunu söyledi.