Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Vahşi cinayette itirafı geldi, anne ve oğlunun cesedi orada bulundu...
Müge Anlı Atv canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu. Ev almak için bankadan çektikleri para, anne oğlun sonu oldu! İstanbul'dan Kars'a ev almak için giden ve 8 gündür kayıp olan anne Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ'ın katilinden cinayet itirafı geldi. Çifte cinayet itirafının ardından anne oğlun cesedi su kuyusundan çıkarıldı. Yakın zamanda babasını kaybettiğini söyleyen gözü yaşlı Şeyda Karadağ, Atv canlı yayınına bağlandı. 'Tek başına kaldım' diyen Şeyda Karadağ'ın sözleri Müge Anlı'nın içini sızlattı. 46 yaşındaki başarılı sunucu Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğdu.
Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! İstanbul'dan ev almak üzere oğlu Mert Karadağ ile birlikte Kars'a gelen Figen Karadağ'dan yakınları haber alamayınca Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce araştırma başlatıldı. Emniyet müdürlüğü bünyesinde uzmanlardan oluşturulan özel ekip, kaybolan anne ve oğluyla ilgili 16 kişinin ifadesine başvurdu ve beklenen cinayet itirafı geldi. Müge Anlı, anne oğlun cinayetinde gözyaşlarına boğuldu, 'Tek başıma kaldım' diyen Şeyda Karadağ'ın feryadı yürek sızlattı!
KAYIP ANNE OĞULUN ACI SONU…
Ev almak için memleketi Kars'a giden Figen Karadağ (45) 3 ay önce hayat arkadaşını kaybetmişti. İstanbul Çekmeköy'de yaşayan 4 kişilik aileden kızı ve oğluyla kalan Figen Karadağ, memleketine giderek orada ev almak istedi. 24 yaşındaki oğlu Mert Karadağ'ı da alarak yeni bir hayat kurmak için Kars'a giden anne oğuldan acı haber geldi.
BANKADAN EV ALMAK İÇİN ÇEKTİKLERİ PARA SONLARI OLDU
Figen Karadağ oğluyla gittiği Kars'ta bulunduğu süre zarfınca bir inşaat firmasında çalışan işçilere yemek yaparak geçim sağlıyor ve almak için bir ev arıyordu. Orada tanıştığı kendisinden yaşça küçük olan Mesut ise Figen Karadağ'a yardımcı olabileceğini söyledi.
Bir süre sonra tanıştığı Mesut, bir ev bulduğunu 140 bin TL olduğunu ama acil satıldığı için 100 bin TL verebileceğini söyleyerek Figen Karadağ'ın bankasında bulunan 82 bin TL'lik birikmişini almasını söyledi. Hala İstanbul'da olan kızı Şeyda'yla da irtibatını kesmeyen ve bu durumlardan onu da bilgilendiren Figen Karadağ ile kızı, en son 9 Temmuz'da görüntülü konuşarak ev bulduğunu ve Mesut'un yardımcı olduğunu söyledi.
Fakat Şeyda, 10 Temmuz'dan sonra ne annesine ne de erkek kardeşine ulaşamıyordu. Bu yüzden onları bulmak için Kars'a bile gitti. Günler hızla geçerken ailesinden bir iz bulamayan Şeyda, 17 Temmuz'da Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak annesinin ve kardeşinin hayatından endişe ettiğini söyledi. Annesinin bahsettiği Mesut isimli kişiden şüphe duyduğunu, 140 Bin TL'lik evi 100 Bin TL'ye kimsenin veremeyeceğini söyledi.