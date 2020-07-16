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Müge Anlı'daki Hasan Ay cinayetinde şok itiraf! "Yasak ilişki yüzünden Nevzat Aydın öldürülecekti ama..."

Müge Anlı Hasan Ay cinayetinde şoke eden son dakika bilgilerine ulaştı. İsmini vermek istemeyen bir izleyici, Müge Anlı canlı yayınında konuştu. Aydın'ın İncirliova ilçesi Osmanbükü Mahallesi girişinde 21 Eylül 2014 tarihinde pusu kurularak öldürülen Hasan Ay'ın katili kim? Müge Anlı, Hasan Ay cinayetiyle ilgili çarpıcı iddiayı araştırıyor. Müge Anlı'daki Hasan Ay cinayetinde kahreden iddia sonrası ailesi büyük şok yaşadı. Hasan Ay, arabasını alan Nevzat Aydın'ın yaşadığı yasak aşk yüzünden mi öldü?

16.07.2020 12:27 - Son Güncelleme: 16.07.2020 13:02
Müge Anlı'daki Hasan Ay cinayetinde şok itiraf! Yasak ilişki yüzünden Nevzat Aydın öldürülecekti ama...

Müge Anlı'da son dakika Hasan Ay cinayeti itirafı! İsmini vermek istemeyen bir izleyici, Müge Anlı'ya konuştu! 6 yıl önce pusu kurularak öldürülen Hasan Ay'ın katili kim? Hasan Ay cinayetinde yasak ilişki detayı! İşte son dakika Müge Anlı'daki Hasan Ay cinayeti gelişmesi...

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Müge Anlı'daki Hasan Ay cinayetinde şok itiraf! Yasak ilişki yüzünden Nevzat Aydın öldürülecekti ama...

Aydın'ın İncirliova ilçesi Osmanbükü Mahallesi girişinde 21 Eylül 2014 tarihinde Hasan Ay'ın kullandığı 09 UB 111 plakalı otomobil, köy girişindeki aile mezarlığının duvarına çarpmış şekilde bulundu. Hasan Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk başta kaza sonucu ölüm sanılan olayın kaza değil, cinayet olduğu sonradan anlaşıldı.

Müge Anlı'daki Hasan Ay cinayetinde şok itiraf! Yasak ilişki yüzünden Nevzat Aydın öldürülecekti ama...

Yapılan otopside Hasan Ay'ın iki el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Hasan Ay'ın katillerini yakalamak için çalışma başlatan ekipler, dört ay süren titiz çalışmanın ardından 7 kişinin şüpheli olarak ifadelerine başvurdu. Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinayetle ilgili görülen yargılamaların ardından tüm sanıklar delil yetersizliğinden beraat etti. Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hasan Ay'ın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Müge Anlı'daki Hasan Ay cinayetinde şok itiraf! Yasak ilişki yüzünden Nevzat Aydın öldürülecekti ama...

Şüpheler Can Ay'ın son konuştuğu kişi Nevzat Aydın ve karısının Hasan Ay ile ilişkisi olduğunu iddia eden Bülent Güleçli üzerine toplandı.

Müge Anlı'daki Hasan Ay cinayetinde şok itiraf! Yasak ilişki yüzünden Nevzat Aydın öldürülecekti ama...

İsmini vermek istemeyen bir izleyici, Hasan Ay cinayetinde köyde konuşulan dedikoduyu itiraf etti. "Nevzat Aydın'ın İncirliova'da bir ailenin geliniyle beraber olduğunu duyduk. Birden fazla kişi ile birlikte olduğu söylenen Nevzat abi beyaz bir spor arabayla geldi. Ben arkaya, ablam ön tarafa oturdu. Hasan Ay'ı da yoldan aldık, o zaman tanıştık kendisi ile. Cinayet günü Nevzat Abi ile konuşmaya gitmişti Hasan Ay. O yüzden o çocuğa orada pusu kurulduğunu konuşuyorlar."

Müge Anlı'daki Hasan Ay cinayetinde şok itiraf! Yasak ilişki yüzünden Nevzat Aydın öldürülecekti ama...
Müge Anlı'daki Hasan Ay cinayetinde şok itiraf! Yasak ilişki yüzünden Nevzat Aydın öldürülecekti ama...
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