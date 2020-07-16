Müge Anlı'daki Hasan Ay cinayetinde şok itiraf! "Yasak ilişki yüzünden Nevzat Aydın öldürülecekti ama..."

İsmini vermek istemeyen bir izleyici, Hasan Ay cinayetinde köyde konuşulan dedikoduyu itiraf etti. "Nevzat Aydın'ın İncirliova'da bir ailenin geliniyle beraber olduğunu duyduk. Birden fazla kişi ile birlikte olduğu söylenen Nevzat abi beyaz bir spor arabayla geldi. Ben arkaya, ablam ön tarafa oturdu. Hasan Ay'ı da yoldan aldık, o zaman tanıştık kendisi ile. Cinayet günü Nevzat Abi ile konuşmaya gitmişti Hasan Ay. O yüzden o çocuğa orada pusu kurulduğunu konuşuyorlar."