Murat Övüç kimdir? Murat Övüç’ten tepki çeken Pınar Gültekin sözleri!

Murat Övüç kimdir? Pınar Gültekin cinayeti sonrası söylediği sözlerle büyük tepki çeken Murat Övüç hakkında arama motorlarında araştırma yapılmaya başlandı. Murat Övüç kimdir, kaç yaşında, nereli? Sosyal medya fenomeni olarak tanınan ve binlerce takipçisi olan Övüç, sık sık yaşadığı tartışmalarla ve sözlerle dikkat çekiyor.
MURAT ÖVÜÇ'TEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER
Murat Övüç basın mensuplarına kadın cinayetleri ile ilgili yaptığı açıklamada "Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular… Tutun dilinizi! Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar. Ee erkekler de…" dedi.
MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?
Murat Övüç 1968 yılında Van'da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.
Tüm bunların yanı sıra yönetmenliğini Sedat Kapurtu'nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.