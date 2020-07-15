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Müge Anlı 'Unutmadık, unutturmayacağız' dedi... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ünlülerden mesaj!

15 Temmuz bir milli irade ve demokrasi zaferi. O gece bir haşhaşi çetesi hürriyetimize pranga vurmak istedi. O gece bir kahramanlık destanı yazıldı. Bugün, vatan ve millet düşmanı alçakların 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin 4. yılı. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunurken, Müge Anlı da Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, "Rabbim ülkemize bir daha böyle kötü olaylar yaşatmasın" diyerek, o gece hayatını kaybedenlere ve ailelerine de seslendi. İşte Müge Anlı ve ünlü isimlerin 15 Temmuz paylaşımları...

15.07.2020 10:41 - Son Güncelleme: 15.07.2020 11:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





