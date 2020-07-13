Müge Anlı, Wayfair skandalına tepki gösterdi ve uyardı: Çocuklarımızı gözümüzün önünden ayırmayalım....
Wayfair skandalı dünya gündemine bomba gibi düşerken, Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Müge Anlı da konuya kayıtsız kalmadı. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı, vatandaşları uyardı ve kan donduran skandalın ardından Wayfair'in ne olduğunu, nasıl gerçekleştiğini anlattı.
"Bu sosyal medya dediğimiz şeyin hep kötülüklerinden bahsediyoruz ama iyi şeylerde oluyor sosyal medyada. Yani habere doğru ulaşmamızı sağlayan bizi bilinçlendiren çok bilinçli kullanıcılarda var. Zaten aslında problem bunların ayrımının yapılamaması. Bunların ayırdı yapıldığı zaman çok daha doğru kullanabiliriz."
"Dün özellikle Twitter'da dünyada bir gündem vardı. Türkiye'ye de bu sıçradı. Bir takım alışveriş sitelerinde çocukların fotoğrafları kullanılarak ve misal bir tane yastık bir tane kayıp çocuğun adı yurt dışından bahsediyorum mesela Lora kaybolmuş. Onun yanına yastığı koymuşlar Lora yastığı fahiş fiyat vermişler."