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Müge Anlı, Wayfair skandalına tepki gösterdi ve uyardı: Çocuklarımızı gözümüzün önünden ayırmayalım....

Wayfair skandalı dünya gündemine bomba gibi düşerken, Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Müge Anlı da konuya kayıtsız kalmadı. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı, vatandaşları uyardı ve kan donduran skandalın ardından Wayfair'in ne olduğunu, nasıl gerçekleştiğini anlattı.

13.07.2020 14:25 - Son Güncelleme: 13.07.2020 15:07
Müge Anlı'dan Wayfair skandalına tepki gösterdi ve uyardı: Çocuklarımızı gözümüzün önünden ayırmayalım....

Wayfair çocuk ticareti mi yapıyor? Soruları dünyada gündem yarattı. Dünya internetten çocuk ticareti olayını konuşuyor. İddialara göre Wayfair özel şifreleme ile çocuk ticareti yapıyor. AB Ülkelerinde ise kaybolan mülteci çocuk sayısı 96 binden fazla iken Almanya'da 10 bin çocuk kayıp.

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Müge Anlı'dan Wayfair skandalına tepki gösterdi ve uyardı: Çocuklarımızı gözümüzün önünden ayırmayalım....

Wayfair skandalı gündeme bomba gibi düşerken bir tepki de Müge Anlı'dan geldi. Müge Anlı canlı yayında skandal olay hakkında açıklamalar yaptı olayın nasıl gerçekleştiğin anlattı.

Müge Anlı'dan Wayfair skandalına tepki gösterdi ve uyardı: Çocuklarımızı gözümüzün önünden ayırmayalım....

İddialara göre Mobilya ve ev eşyaları satan e-ticaret şirketi WAYFAIR, kaçırılan çocukların ticaretini yapıyor. Olay iddia Twitter ve Reddit'te tepkilere neden oldu. Müge Anlı olaya tepki verdi ve canlı yayında şu açıklamayı yaptı;

Müge Anlı'dan Wayfair skandalına tepki gösterdi ve uyardı: Çocuklarımızı gözümüzün önünden ayırmayalım....

"Bu sosyal medya dediğimiz şeyin hep kötülüklerinden bahsediyoruz ama iyi şeylerde oluyor sosyal medyada. Yani habere doğru ulaşmamızı sağlayan bizi bilinçlendiren çok bilinçli kullanıcılarda var. Zaten aslında problem bunların ayrımının yapılamaması. Bunların ayırdı yapıldığı zaman çok daha doğru kullanabiliriz."

Müge Anlı'dan Wayfair skandalına tepki gösterdi ve uyardı: Çocuklarımızı gözümüzün önünden ayırmayalım....

"Dün özellikle Twitter'da dünyada bir gündem vardı. Türkiye'ye de bu sıçradı. Bir takım alışveriş sitelerinde çocukların fotoğrafları kullanılarak ve misal bir tane yastık bir tane kayıp çocuğun adı yurt dışından bahsediyorum mesela Lora kaybolmuş. Onun yanına yastığı koymuşlar Lora yastığı fahiş fiyat vermişler."

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