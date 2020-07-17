Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi: Süleyman Akbaba'nın katili cinayeti itiraf etti! Cesedi 8 parçalara ayrılmıştı
Müge Anlı son dakika Süleyman Akbaba cinayeti gelişmesini aktardı. 48 yaşındaki Süleyman Akbaba 10 Temmuz Cuma günü İstanbul'da kayıplara karıştı. 24 yıllık eşi ve abisi Akbaba'yı bulmak için stüdyoya gelerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Ortaya çıkan gerçekler herkesi şoke etti. Evli olduğu halde 8 ayrı kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkan Süleyman Akbaba'nın katili cinayeti itiraf etti. Cesedi 8 parçalara ayrılarak TEM otoyolu kenarına atılan poşetlerin nasıl oraya geldiği ortaya çıktı.
Müge Anlı canlı yayınında son dakika cinayet itirafı! 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'nın katili her şeyi itiraf etti. Müge Anlı Atv canlı yayınında son dakika Süleyman Akbaba cinayeti gelişmesini aktardı, öldürülen Süleyman Akbaba'nın eşi canlı yayına bağlanarak duygularını dile getirdi. Ben eşimi defalarca uyardım diyen Birsen Akbaba, "Bizim bu durumumuz tüm dünyaya ibret olsun" dedi. İşte Müge Anlı'daki Süleyman Akbaba cinayetinde itiraf ve son dakika gelişmeleri...
CİNAYET İTİRAFI GELDİ: ÇOK UYARDIM
Müge Anlı'daki Süleyman Akbaba'nın katili cinayeti itiraf etti. "Süleyman'ı ve karımı çok uyardım ama onları evimde görünce canıma tak etti, kendime hakim olamadım ve öldürerek parçalara ayırdım ardından kiralık araç ile ertesi gün ceset parçalarını otoyol kenarına bıraktım." dedi. Komşusu ile ilişki yaşadığı için öldürülen Süleyman Akaba'nın katili ve yasak ilişki yaşadığı komşusu gözaltına alındı. Savcılıktan gelen karar ise merakla bekleniyor.
İstanbul, Bağcılar'da tekstil işiyle uğraşan Esenyurt'ta ikamet eden Akbaba esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Bebek sahibi olabilmek için tedavi gördüklerini belirten eşi Birsen Hanım, eşinin telefonuna evli kadınlardan gelen mesajlar gördüğünü iddia etti. Eşinin kendi isteğiyle de gitmiş olabileceğini belirten Birsen Hanım, başına bir şey gelme ihtimalinden korktuğunu söyleyerek Müge Anlı'dan olayın aydınlanması için yardım istedi. Süleyman Akbaba'nın birkaç kişiyle yasak ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
Günlerdir aranan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'nın öldürülerek 8 parçaya ayrıldığı öğrenildi!
Aracı her zaman park ettiği yerden farklı yerde, cüzdanı da parkta bulunan Süleyman Akbaba'nın arkadaşları canlı yayına bağlanarak Akbaba'nın birçok yasak aşk yaşadığını söyledi. İddialara göre Süleyman Akbaba 8 ayrı kadınla aynı anda görüşüyordu. Eşi Birsen Hanım da bu görüşmelerden bazılarını biliyordu.
Dün ise Müge Anlı herkesi endişelendiren sıcak bir gelişme duyurdu. Büyükçekmece Edirne istikametindeki Tem otoyolunda bir erkek cesedi bulunduğunu söyledi. O bölgedeki belediyenin temizlik işçilerinin yol kenarından çok sayıda poşet bulduğunu ve poşetlerden kötü kokular geldiğini belirttiklerini söyledi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, poşetlerde 8 parçaya bölünerek öldürülmüş 40'lı yaşlarında bir erkek cesedi bulduklarını söyledi. Bulunan cesedin henüz teşhis edilmediğini başkasının da olabileceğini söyleyen ekiplerin bu bilgisi üzerine Süleyman Akbaba'nın eşi Birsen Hanım cesedi teşhis etti ve eşine ait olduğunu söyledi.