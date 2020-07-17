Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi: Süleyman Akbaba'nın katili cinayeti itiraf etti! Cesedi 8 parçalara ayrılmıştı

Dün ise Müge Anlı herkesi endişelendiren sıcak bir gelişme duyurdu. Büyükçekmece Edirne istikametindeki Tem otoyolunda bir erkek cesedi bulunduğunu söyledi. O bölgedeki belediyenin temizlik işçilerinin yol kenarından çok sayıda poşet bulduğunu ve poşetlerden kötü kokular geldiğini belirttiklerini söyledi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, poşetlerde 8 parçaya bölünerek öldürülmüş 40'lı yaşlarında bir erkek cesedi bulduklarını söyledi. Bulunan cesedin henüz teşhis edilmediğini başkasının da olabileceğini söyleyen ekiplerin bu bilgisi üzerine Süleyman Akbaba'nın eşi Birsen Hanım cesedi teşhis etti ve eşine ait olduğunu söyledi.