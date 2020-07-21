Müge Anlı Şiar Kılıç'ın ölümünü araştırırken şoke oldu! Katil, anne Gülizar mı? Canlı yayında olay sözler

Müge Anlı canlı yayınında şoke eden ölüm hikayesi... Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Geçtiğimiz Nisan ayında Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, yangın çıkan evde mahsur kalan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun dumandan etkilenen annesi Gülizar Amanet ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Şiar Kılıç'ın babası, dedesi ve babaannesi Müge Anlı canlı yayınına çıkarak şoke eden iddialarda bulundu. Şiar Kılıç'ın annesi Gülizar Hanım ise sözleri ile şaşkınlık yarattı.