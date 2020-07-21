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    • 21.07.2020 18:15
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    • 21.07.2020 18:15
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    konusu nedir? kimdir?

    Televizyon ekranlarında yayınlanan yerli ve yabancı filmlerin arama motorlarında sorgulanıyor. filminin konusu ve oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Bu akşam Star TV’de izleyiciyle buluşacak yerli komedi filmi nedir? kimdir? İşte Niyazi Gül Dörtnala filmi hakkında merak edilen bilgiler!

    Niyazi Gül Dörtnala konusu nedir? Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları kimdir?

    konusu nedir? kimdir? Televizyon ekranlarında yayınlanan filmlerin oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Bu akşam Star TV'de yayınlanacak yerli komedi filmi ve oyuncuları merak edildi.

    NİYAZİ GÜL DÖRTNALA KONUSU

    Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlarla arası hep iyi olan, büyük-küçük baş fark etmez tüm hayvanların dilinden anlayan biraz sıradışı bir bilimadamıdır. İnsanların zevki için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa, gerçek kürk tüketimine sonuna kadar karşıdır. Üniversitede dersleri hep eğlenceli geçen Niyazi Gül`ün bir de Hediye adında bir çalışanı vardır.

    Hediye hem Niyazi Gül`ün tüm işlerine koşturur hem de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım eder. İzmir`de kendi halinde yaşayan Niyazi Gül`ün mütevazi hayatı Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz`un atlarını yarıştırma iddiası ile allak bullak olacaktır!

    NİYAZİ GÜL DÖRTNALA OYUNCULARI KİMLER?

    Ata Demirer - Niyazi Gül
    Demet Akbağ - Sultan
    Şebnem Bozoklu - Hediye
    Levent Ülgen - Rıza
    Ayşenil Şamlıoğlu - Naciye
    Kevork Malikyan - Süleyman

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