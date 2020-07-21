Niyazi Gül Dörtnala konusu nedir? Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları kimdir? Televizyon ekranlarında yayınlanan filmlerin oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Bu akşam Star TV'de yayınlanacak yerli komedi filmi Niyazi Gül Dörtnala konusu ve oyuncuları merak edildi.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA KONUSU

Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlarla arası hep iyi olan, büyük-küçük baş fark etmez tüm hayvanların dilinden anlayan biraz sıradışı bir bilimadamıdır. İnsanların zevki için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa, gerçek kürk tüketimine sonuna kadar karşıdır. Üniversitede dersleri hep eğlenceli geçen Niyazi Gül`ün bir de Hediye adında bir çalışanı vardır.

Hediye hem Niyazi Gül`ün tüm işlerine koşturur hem de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım eder. İzmir`de kendi halinde yaşayan Niyazi Gül`ün mütevazi hayatı Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz`un atlarını yarıştırma iddiası ile allak bullak olacaktır!

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer - Niyazi Gül

Demet Akbağ - Sultan

Şebnem Bozoklu - Hediye

Levent Ülgen - Rıza

Ayşenil Şamlıoğlu - Naciye

Kevork Malikyan - Süleyman