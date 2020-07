SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?



Survivor'da final haftasında oynanan ilk dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazandı. Finalde Barış'la karşı karşıya gelen Cemal Can, Barış'ın sakatlanıp oyuna devam edememesi nedeniyle dokunulmazlığı sahibi ilan edildi. Survivor 2020 final haftasında Cemal Can, ilk eleme adayı olarak Elif'i gösterdi.

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?



Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

Elif Yıldırım Gören'in eşi olan Yalım Gören Enka Spor kulübünün İdari Menajeri ve Yöneticisidir.