Dün akşam Survivorda dokunulmazlık oyunu oynandı ve adadan kalan 5 yarışmacıdan biri olan Elif Yıldırım Gören de kıyasıya mücadele etti. Bireysel dokunulmazlığı alamayan Survivor Elif eleme adayı olarak gösterildi ve bu akşam da belli olacak diğer aday ile potada olacak. En düşük puanı alıp elenecek olan yarışmacı Survivor 2020 finalini göremeyecek. İşte Survivor eleme adayı olan Elif Yıldırım Gören hakkında merak edilenler…