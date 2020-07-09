Dün akşam Survivorda dokunulmazlık oyunu oynandı ve adadan kalan 5 yarışmacıdan biri olan Elif Yıldırım Gören de kıyasıya mücadele etti. Bireysel dokunulmazlığı alamayan Survivor Elif eleme adayı olarak gösterildi ve bu akşam da belli olacak diğer aday ile potada olacak. En düşük puanı alıp elenecek olan yarışmacı Survivor 2020 finalini göremeyecek. İşte Survivor eleme adayı olan Elif Yıldırım Gören hakkında merak edilenler…
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da final haftasında oynanan ilk dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazandı. Finalde Barış'la karşı karşıya gelen Cemal Can, Barış'ın sakatlanıp oyuna devam edememesi nedeniyle dokunulmazlığı sahibi ilan edildi. Survivor 2020 final haftasında Cemal Can, ilk eleme adayı olarak Elif'i gösterdi.
ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?
Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.
Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
Elif Yıldırım Gören'in eşi olan Yalım Gören Enka Spor kulübünün İdari Menajeri ve Yöneticisidir.
7 TEMMUZ SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım arasındaki son ödül oyununu kazanan takım 10'a 3'lük skorla MAVİ takım oldu.
3 TEMMUZ SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
3 Temmuz Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 9
MAVİ TAKIM: 10