Son Dakika Haberi: Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma bugün görülürken, Okan Can Yantır kimdir? sorusu yine gündeme geldi. , Sıla, Ahmet kural'a ayrı oldukları dönemde Okan Can Yantır ile birlikte bulunduğunu itiraf etti. Peki, Okan Can Yantır kimdir? Okan Can Yantır kaç yaşlarında? İşte Okan Can Yantır ile ilgili merak edilenler....

AHMET KURAL, SILA DAVASI BUGÜN GÖRÜLDÜ

Sıla ve Ahmet adliyeye geldi. Adliyeye ilk gelen Ahmet Kural oldu. Kural, adliyede rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Kural'ın, Gençoğlu'na yönelik 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 5 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı..

GERGİN SILA!

Dava bugün İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olan Sıla Gençoğlu, bugün görülecek duruşma için adliyeye geldi. Adliyeye ilk gelen Ahmet Kural oldu. Kural'ın rahat tavırlarının yanı sıra Sıla'nın gergin hali ve zayıf görüntüsü dikkat çekti.

Kimlik tespiti yapılan sanık Ahmet Kural, aylık net gelirinin 50 bin lira olduğunu, sinema ve reklam gelirleriyle bu gelirin yıllık 2- 2,5 milyon lirayı bulduğunu kaydetti.

Sıla Gençoğlu'nun da kimlik tespitinin yapılmasının ardından, duruşmada sanık Ahmet Kural'ın savunması alınıyor.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, oyuncu Ahmet Kural "sanık", şarkıcı Sıla "müşteki" olarak yer alıyor.

Ahmet Kural'ın ifadesine yer verilen iddianamede, Kural'ın olay günü tartışma sırasında "Git buradan seni öldürürüm. Dışarı çıkmayacaksın. Sen dayak istiyorsun. Bak şimdi neler oluyor." şeklinde sözlerle tehdit ve hakarette bulunduğu Sıla Gençoğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanmasına neden olduğu kaydediliyor.

Dosyada bulunan tüm CD kayıtlarına dair bilirkişi incelemesi yaptırıldığı anlatılan iddianamede, taraf avukatlarının sunduğu CD'lerdeki kayıtlar arasında 6 saniyelik fark bulunduğu, bunun dışında her iki görüntünün aynı olduğu ifade ediliyor.



'AYLIK GELİRİM 50 BİN TL'

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık Ahmet Kural ve müşteki SılaGençoğlu katıldı.

"1.5 AY EVDEN ÇIKMADIM"

Kural, "2017 Mayıs'ında güzel bir ilişkiye başladık. Ancak dünya görüşlerimizin, inançlarımızın farklılığı, arkadaşlarımı hor görmesi nedeniyle ayrılma kararı aldım. Sonrasında 'bir tokat attı' haberi uydurdu. Bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladı. 1.5 ay evden çıkmadım. Kimseyle görüşmek istemedim" dedi.

"EVİ TERK ETMESİNİ İSTEDİM! ARAMIZDA TARTIŞMA OLDU"

6 ay sonra Sıla'nın 'sana ihtiyacım var' diye mesaj yolladığını kaydeden Kural, "Daha sonra teyzesini, araya kuzenim ortak arkadaşlarımızı soktu. Bana 'Boş ev' diye bir şarkı yazdığını söyledi. Aklımda hala 3. şahıs vardı. Ona üçüncü kişi ile olan birlikteliğiyle ilgili 3 defa o soruyu sordum. Bana değişik cevaplar verdi. Kafamda şüphe oluştu. Olay günü annem ve ablalarımın geldiği gece kendisi bize geldi. Alkol aldık. Kendisi bayağı içti. Rumelihisarı'nda bulunan evin merdivenin de inerken sendeledi. Kolundan tutup indirdim. Daha sonra Zekeriyaköy'deki benim evime geçtik. İçimde kalan şüpheden dolayı aynı soruyu bir kez daha sordum. Evet 'senin canını yakmak için yaptım' dedi. Kendisinden evi terk etmesini istedim. Aramızda tartışma oldu" diye konuştu.

'SENİ BİTİRECEĞİM AHMET KURAL' DEDİ

Sıla'ya 'Defol git' dediğini belirten Kural, "Şoförünü aramak istedim. Elimden tuttu. Sonrasında ben kendisinden elimi çekerken düştü. Birkaç kez 'yalvarırım git diye bağırdım'. Kendisi bana 'Yapma Ahmet ne olur konuşalım' diye bağırdı. İddianamedeki sözleri kendisine söylemedim ve kesinlikle vurmadım. Sonra kendisi şoförünü aradı. 15-20 dakika süren kavganın sonunda kendisi dışarı çıktı ve çıkarken de bana 'Seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

AHMET KURAL, SILA OLAYINDA NELER YAŞANMIŞTI

Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı..

OKAN CAN YANTIR KİMDİR?

Okan Can Yantır, 1980 yılında dünyaya geldi. 38 yaşındaki Okan Can Yantır, lisans eğitimini hayatını Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde tamamladı. Okan Can Yantır, aynı zamanda Fransa Paul Valery Üniversitesi'nde Seçim Stratejileri ve Aday İmajı eğitimi de aldı. Dergi sektörünün tanınan simalarından olan Okan Can Yantır, Esquire Dergisi ile dergi sektöründeki kariyerine ilk adımını attı. Birçok görev yapan Okan Can Yantır, bir süre GQ Türkiye Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir.

SILA GENÇOĞLU KİMDİR?

17 Haziran 1980'de Denizli'de doğdu. Tam ismi Sıla Gençoğlu'dur.

İlkokulu Denizli'de okuyan şarkıcı, ortaokul ve lise öğrenimi için İzmir'e anneannesinin yanına yerleşti.



İlk sahne çalışmalarına İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde başladı ve Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği korolarında korist ve solist olarak görev aldı.

Lise ikinci ve üçüncü sınıflarda özel şan derslerine başladı. İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Sabahat Tekebaş ile şan ve ses eğitimi üzerine çalıştı.

1998 yılında yüksek öğrenimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bir sene okudu, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü'ne geçiş yaptı.

Bu dönemde, Afyon Caz Festivali'nde Neşet Ruacan, Nedim Ruacan ve Nezih Yeşilnil'den oluşan caz orkestrasında solist olarak görev aldı.



Nükhet Ruacan'la ses eğitimi üzerine çalıştı ve yine okul döneminde, daha sonraları albümlerinde sanatçıya önemli katkılar yapan müzisyen Efe Bahadır'la da tanıştı. Kısa bir sürenin ardından Kenan Doğulu ile tanışarak onun yedi sene vokalistliğini yaptı.

Ayrıca Sıla'nın yaptığı besteler ve yazdığı şarkı sözleri Ferhat Göçer (Vur kadehi Ustam), Kenan Doğulu (Demedi Deme/Boğaziçi) gibi sanatçıların albümlerinde yer aldı. Geniş kitleler onun sesiyle ilk kez Sezen Aksu ile yaptıkları ve "Sıla" dizisinin şarkısı olan ortak besteleri "Sıla/Töre" sayesinde tanıştı.

Şarkıcı, 2007 yılında kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Ozan Doğulu, albümün prodüktörü olarak yer aldı. Hareketli çıkış şarkısı "...Dan Sonra"nın sözleri Sıla Gençoğlu imzası taşırken, müziği ve düzenlemesi Ozan Doğulu'ya aittir.



Albümün stüdyo aşamasında da desteğini eksik etmeyen Kenan Doğulu da vokali ve dikkat çekici rap düetiyle şarkıyla eşlik etti. Albümde bir tanesi Gözde Kansu'yla, bir tanesi de Sezen Aksu'yla ortak olmakla birlikte tüm şarkı sözleri Sıla'ya aittir.

Kendine özgü sözlerinin yanı sıra albümde 5 tane bestesi de yer almaktadır. Bunların dışında Sezen Aksu, Ozan Doğulu, Yalın ve Efe Bahadır albümün diğer şarkılarında söz ve müzikleriyle yer almaktadırlar. Düzenlemelerde ise başta Ozan Doğulu olmak üzere, Murat Yeter, Mustafa Ceceli, Efe Bahadır ve Nedim Ruacan gibi müzisyenler yer almaktadır.

Çıkış parçası "...Dan Sonra" ile Türkiye'de kısa zamanda 1 numaraya ulaşmış ve 12 hafta 1 numarada kalmıştır. Avrupa Radyo Listeleri'ne ise 88 numaradan giriş yaparak 12 hafta ilk 100 de kalabilmeyi başarmıştır. En yüksek 79 numara olmuştur.



2008 yılının Mart ayında ise 2. teklisi olan "Kenar Süsü"ne klip çekmiştir. Akustik parçaların en iyi örneklerinden biri olan "Kenar Süsü"ne çekilen video klipte yönetmen Murad Küçük ile çalıştı. Görüntü yönetmenliğini Tolga Kutlar'ın üstlendiği 16 mm. film formatında çekilen video klip için çeşitli grafik animasyonlar kullanıldı.

İlk albümünden yalnızca iki video klip yayınlayan şarkıcı, bu albümden sonra Ciclon grubu ile beraber olarak kaydettikleri "Shaker" albümünden "Yaz Geliyor Heyoo" isimli parçayı yeni teklisi olarak belirlemiş ve bu şarkıya 2008'in yaz aylarında bir video klip hazırlamıştır. Şarkı Türkiye Listesi'nde 34 numaraya yükselmiştir.

İkinci albümünü 2009 yılında piyasaya süren sanatçı, bu albümün ilk teklisi olarak "Sevişmeden Uyumayalım"ı seçmiş ve bu şarkı 3 hafta boyunca 1 numara olmayı başarmış, Avrupa listesinde ise 82 numaraya yükselmiş ve bu listede 5 hafta boyunca yer almıştır.

İkinci tekli olarak "İnşallah"ı seçen Sıla, bu şarkısıyla da Türk listelerinde 2 numaraya kadar yükselmeyi başarmıştır. "Yara Bende" isimli üçüncü teklisine Kemal Doğulu yönetmenliğinde bir video hazırlayan sanatçı, bu şarkısıyla da 4 numaraya yükselmiştir.

Albümün dördüncü video klibi ise, konser görüntülerinden oluşan videosuyla "Bana Biraz Renk Ver" olmuştur ve 2010'un Mart ayında gösterime girmiş ve bu şarkı, bir önceki şarkıdan daha başarılı olmuş ve Türkiye Listesi'nde 3 numaraya yükselmiştir.