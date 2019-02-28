Geçen yıl Kural'dan şiddet gördüğünü öne sürüp sözde kadın hakları savunucusu kesilen Sıla'nın iddiası ABD'ye yaradı. Washington Post, "Sıla, kariyerini riske atıp susmadı" manşeti attı.
Popçu üzerinden Türkiye'nin karalandığı yazıda ülkemizde de ABD'deki taciz skandalına karşı yürütülen 'MeToo' hareketine benzer bir protestonun başlatılacağı yalanları yer aldı...
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