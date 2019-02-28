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  • 28.02.2019
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’deki , ’nın ’la ilgili şiddet iddiası üzerinden 'yi karalamaya çalıştı

’deki , ’nın ’la ilgili şiddet iddiası üzerinden ülkemizi karalamaya çalıştı.

Geçen yıl Kural'dan şiddet gördüğünü öne sürüp sözde kadın hakları savunucusu kesilen 'nın iddiası 'ye yaradı. Washington Post, "Sıla, kariyerini riske atıp susmadı" manşeti attı.



Popçu üzerinden Türkiye'nin karalandığı yazıda ülkemizde de ABD'deki taciz skandalına karşı yürütülen 'MeToo' hareketine benzer bir protestonun başlatılacağı yalanları yer aldı...

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