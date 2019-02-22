Sıla'ya destek çıkan Sertab Erener, Ahmet Kural'ı öperek karşıladı!

SERTAP ERENER NEDEN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI?

Konuya ilişkin taraflardan henüz bir açıklama yapılmazken, görüntülerin Sertab Erener'in kendi hesabından yaptığı canlı yayınla ortaya çıktığı öğrenildi. Erener'in bu hareketinin altında bir şey olup olmadığı ise merak konusu oldu.