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Sıla'ya destek çıkan Sertab Erener, Ahmet Kural'ı öperek karşıladı!

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarından sonra, "Meslektaşım Sıla'yı bir kadın olarak ayakta alkışlıyorum. Ve yaşadığı bu korkunç olayda sonuna kadar yanında olduğumu haykırmak istiyorum" diyerek Sıla'ya destek olan Sertab Erener, önceki gün konserine gelen Ahmet Kural'a önce sarıldı, sonra öperek "Hoş geldin" dedi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Sertab Erener'e tepki yağdı.

22.02.2019 11:59 - Son Güncelleme: 22.02.2019 12:21
Sıla'ya destek çıkan Sertab Erener, Ahmet Kural'ı öperek karşıladı!

Sertap Erener, Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp etmesiyle ilgili meslektaşı Sıla'nın yanında olduğunu belirtirken, dün gece verdiği konsere giden Ahmet Kural'ı öperek karşıladı.

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Sıla'ya destek çıkan Sertab Erener, Ahmet Kural'ı öperek karşıladı!

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi olmuştu. Bugüne kadar "Meslektaşım Sıla'nın sonuna kadar yanındayım." diyen Sertab Erener, önceki gün konserine gelen Ahmet Kural'a önce sarıldı, sonra öperek "Hoş geldin" dedi

Sıla'ya destek çıkan Sertab Erener, Ahmet Kural'ı öperek karşıladı!

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ALDI

Erener, Ahmet Kural'ın yanında yer alan Murat Cemcir'e de aynı karşılamayı yaptıktan sonra, konserine devam etti. Sosyal medyada, bu anların görüntüleri büyük ses getirdi.

Sıla'ya destek çıkan Sertab Erener, Ahmet Kural'ı öperek karşıladı!

"2018 SONUNA KADAR MI YANINDAYDIN?"

Kendi müzikaline gelen Ahmet Kural'ı samimiyetle karşılayan Sertab Erener'e, hem hayranlarından hem de Sıla'nın takipçilerinden tepki geldi. Sosyal medyada Erener için "2018 sonuna kadar mı Sıla'nın yanındaydın?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sıla'ya destek çıkan Sertab Erener, Ahmet Kural'ı öperek karşıladı!

SERTAP ERENER NEDEN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI?

Konuya ilişkin taraflardan henüz bir açıklama yapılmazken, görüntülerin Sertab Erener'in kendi hesabından yaptığı canlı yayınla ortaya çıktığı öğrenildi. Erener'in bu hareketinin altında bir şey olup olmadığı ise merak konusu oldu.

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