Sıla'ya destek çıkan Sertab Erener, Ahmet Kural'ı öperek karşıladı!
Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarından sonra, "Meslektaşım Sıla'yı bir kadın olarak ayakta alkışlıyorum. Ve yaşadığı bu korkunç olayda sonuna kadar yanında olduğumu haykırmak istiyorum" diyerek Sıla'ya destek olan Sertab Erener, önceki gün konserine gelen Ahmet Kural'a önce sarıldı, sonra öperek "Hoş geldin" dedi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Sertab Erener'e tepki yağdı.
22.02.2019 11:59
- Son Güncelleme: 22.02.2019 12:21
Sertap Erener, Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp etmesiyle ilgili meslektaşı Sıla'nın yanında olduğunu belirtirken, dün gece verdiği konsere giden Ahmet Kural'ı öperek karşıladı.
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