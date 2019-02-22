Eski aşkı ile yaşadığı olay sonrası sıkıntılı zamanlar yaşayan Ahmet Kural, eski günlerine döndü. Kural, önceki akşam Murat Cemcir'le Uniq İstanbul'daydı.
Oyuncu, "NASA, Mars'a komik insanları gönderecekmiş, gitmek ister misiniz?" sorusuyla espriyi patlattı. Kural, "Mahkemem var. Bir yere gidemem" diyerek güldürdü.
Doğan SAVAŞ
- Saklambaç
- 22.02.2019
- Gazete
Ahmet Kural, Sıla ile yaşadığı sıkıntıların ardından eski günlerine döndü! "Uzaya gidemem mahkemem var"
Eski aşkı ile yaşadığı olay sonrası sıkıntılı zamanlar yaşayan Ahmet Kural, eski günlerine döndü. Kural, önceki akşam Murat Cemcir'le Uniq İstanbul'daydı.
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