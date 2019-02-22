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  • 22.02.2019
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, Sıla ile yaşadığı sıkıntıların ardından eski günlerine döndü! " gidemem mahkemem var"

Uzaya gidemem mahkemem var

Eski aşkı ile yaşadığı olay sonrası sıkıntılı zamanlar yaşayan , eski günlerine döndü. Kural, önceki akşam 'le Uniq 'daydı.

Oyuncu, ", Mars'a komik insanları gönderecekmiş, gitmek ister misiniz?" sorusuyla espriyi patlattı. Kural, "Mahkemem var. Bir yere gidemem" diyerek güldürdü.

Doğan SAVAŞ

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