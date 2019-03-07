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Sıla ve Ahmet Kural'ın ilk ifadeleri alındı! "Bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladı" Avukatlar birbirine girdi

Sıla ve Ahmet Kural'ın ilk davası bugün görüldü. Şarkıcı Sıla Gençoğlu, oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Ahmet Kural - Sıla Gençoğlu şiddet davasının ilk duruşması bugün görüldü. Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural ilk ifadelerini verdi. Yıllık gelirinin 2-2,5 milyon lirayı bulduğunu söyleyen Kural savunmasında, "3. şahısla ilgili tartışma çıktı, o sözleri söylemedim ve kesinlikle vurmadım" derken, Sıla, "1 saat şiddet gördüm" şeklinde konuştu.

07.03.2019 11:24 - Son Güncelleme: 07.03.2019 12:02
Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural'ın ilk ifadeleri alındı! Bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladı

Oyuncu Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
SILA GENÇOĞLU İLK DURUŞMA İÇİN ADLİYEDE

Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural'ın ilk ifadeleri alındı! Bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladı

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık Ahmet Kural ve müşteki Sıla Gençoğlu katıldı. Daha önce dinlenilmesine karar verilen 3 kişi de tanık olarak duruşmada hazır bulundu.

Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural'ın ilk ifadeleri alındı! Bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı temsilen bir avukat da duruşmaya geldi.

Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural'ın ilk ifadeleri alındı! Bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladı

AHMET KURAL, AYLIK KAZANCINI AÇIKLADI

Kimlik tespiti yapılan sanık Ahmet Kural, aylık net gelirinin 50 bin lira olduğunu, sinema ve reklam gelirleriyle bu gelirin yıllık 2-2,5 milyon lirayı bulduğunu kaydetti.

Sıla Gençoğlu'nun da kimlik tespitinin yapılmasının ardından, duruşmada sanık Ahmet Kural'ın savunmasına geçildi.

AHMET KURAL İLK DURUŞMA İÇİN ADLİYEDE

Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural'ın ilk ifadeleri alındı! Bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladı

"1.5 AY EVDEN ÇIKMADIM"

Kural, "2017 Mayıs'ında güzel bir ilişkiye başladık. Ancak dünya görüşlerimizin, inançlarımızın farklılığı, arkadaşlarımı hor görmesi nedeniyle ayrılma kararı aldım. Sonrasında 'bir tokat attı' haberi uydurdu. Bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladı. 1.5 ay evden çıkmadım. Kimseyle görüşmek istemedim" dedi.

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