Sıla ve Ahmet Kural'ın ilk ifadeleri alındı! "Bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladı" Avukatlar birbirine girdi
Sıla ve Ahmet Kural'ın ilk davası bugün görüldü. Şarkıcı Sıla Gençoğlu, oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Ahmet Kural - Sıla Gençoğlu şiddet davasının ilk duruşması bugün görüldü. Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural ilk ifadelerini verdi. Yıllık gelirinin 2-2,5 milyon lirayı bulduğunu söyleyen Kural savunmasında, "3. şahısla ilgili tartışma çıktı, o sözleri söylemedim ve kesinlikle vurmadım" derken, Sıla, "1 saat şiddet gördüm" şeklinde konuştu.
Oyuncu Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
SILA GENÇOĞLU İLK DURUŞMA İÇİN ADLİYEDE
AHMET KURAL, AYLIK KAZANCINI AÇIKLADI
Kimlik tespiti yapılan sanık Ahmet Kural, aylık net gelirinin 50 bin lira olduğunu, sinema ve reklam gelirleriyle bu gelirin yıllık 2-2,5 milyon lirayı bulduğunu kaydetti.
Sıla Gençoğlu'nun da kimlik tespitinin yapılmasının ardından, duruşmada sanık Ahmet Kural'ın savunmasına geçildi.
"1.5 AY EVDEN ÇIKMADIM"
Kural, "2017 Mayıs'ında güzel bir ilişkiye başladık. Ancak dünya görüşlerimizin, inançlarımızın farklılığı, arkadaşlarımı hor görmesi nedeniyle ayrılma kararı aldım. Sonrasında 'bir tokat attı' haberi uydurdu. Bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladı. 1.5 ay evden çıkmadım. Kimseyle görüşmek istemedim" dedi.