Sıla ve Ahmet Kural'ın ilk ifadeleri alındı! "Bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladı" Avukatlar birbirine girdi

AHMET KURAL, AYLIK KAZANCINI AÇIKLADI

Kimlik tespiti yapılan sanık Ahmet Kural, aylık net gelirinin 50 bin lira olduğunu, sinema ve reklam gelirleriyle bu gelirin yıllık 2-2,5 milyon lirayı bulduğunu kaydetti.

Sıla Gençoğlu'nun da kimlik tespitinin yapılmasının ardından, duruşmada sanık Ahmet Kural'ın savunmasına geçildi.

AHMET KURAL İLK DURUŞMA İÇİN ADLİYEDE