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  • 06.03.2019
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Sıla ile hakim karşısına çıkacak olan Ahmet Kural, Washington Post’un haberiyle karşı atağa geçti

Yarın Sıla ile hakim karşısına çıkacak olan Ahmet Kural, Washington Post’un haberiyle karşı atağa geçti. Oyuncu, Sıla’nın şiddet iddiası üzerinden ülkemizi karalayan gazeteye milyon dolarlık dava açma hazırlığında…

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, eski sevgilisi Sıla üzerinden ülkemizi kötülemeye çalışan ABD'deki Washington Post gazetesinin haberini affetmedi. Washington Post, Sıla'nın Ahmet Kural'la ilgili şiddet iddiası üzerinden Türkiye'yi karalamaya çalışmıştı.

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