Oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden şarkıcı Sıla, mahkemelerde hüsrana uğradı. Geçtiğimiz günlerde 4 şarkılık albümünden Sabır'ı Youtube'da yayınlayan Sıla, iddiasını şarkılara da taşıyıp prim yaptı. Sıla, parçalarını "Acı, Ağrı, Sabır ve Medet" olarak adlandırdı...