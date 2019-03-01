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  • 01.03.2019
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'dan şiddet gördüğünü söyleyen şarkıcı Sıla, iddiasını şarkılara da taşıyıp prim yaptı

Rant albümü!
Oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden şarkıcı Sıla, mahkemelerde hüsrana uğradı. Geçtiğimiz günlerde 4 şarkılık albümünden SabırYoutube'da yayınlayan Sıla, iddiasını şarkılara da taşıyıp prim yaptı. Sıla, parçalarını "Acı, Ağrı, Sabır ve Medet" olarak adlandırdı...

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