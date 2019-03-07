Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.
Son dakika: Sıla-Ahmet Kural adliyede! Sıla-Ahmet Kural davasının ilk duruşma bugün görülecek!
Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma bugün görülecek. Sıla ve Ahmet adliyeye geldi. Adliyeye ilk gelen Ahmet Kural oldu. Kural, adliyede rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Kural'ın, Gençoğlu'na yönelik 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 5 yıla kadar hapsi isteniyor.
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