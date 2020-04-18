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    • Kültür-Sanat
    • 18.04.2020 12:20
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    • 18.04.2020 12:20
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    koronavirüs salgını nedeniyle 'dan özel yayınlara başladı

    Dünyanın gelmiş gelmiş en iyi müzik gruplarından , koronavirüs salgını nedeniyle kanalından özel yayınlara başladı. Haftalık yayınlarda grubun konserlerinden, daha önce yayımlanmamış bazı görüntüler de Pink Floyd hayranlarına aktarılacak.

    Pink Floyd korona salgını nedeniyle Youtube'dan özel yayınlara başladı

    Dünyanın gelmiş gelmiş en iyi müzik gruplarından , bugün Koronavirüs salgını vesilesiyle kanalından özel yayınlara başladı.

    Haftalık yayınlarda grubun konserlerinden, daha önce yayımlanmamış bazı görüntüler de Pink Floyd hayranlarına aktarılacak.

    BBC Türkçe'nin haberine göre ilk yayında Pink Floyd'un Ekim 1994'te 'da Earls Court'ta verdiği unutulmaz konser var. Grup o dönem "Division Bell" albümü için çıktığı turne kapsamında 14 gün arka arkaya konser vermiş, konser 1995'te filmi de çevrilerek "Pulse" adıyla piyasaya çıkmıştı.

    Pink Floyd hayranlarının YouTube yayınında dinleyebilecekleri unutulmaz şarkılar arasında; "Dark Side Of The Moon", "Wish You Were Here" ve "Comfortably Numb" da var.

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