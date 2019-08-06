Türkiye'nin en önemli aydın ve entelektüellerinden biri olan yazar Alev Alatlı, tecrübelerini aktarmayı amaçladığı "Nasihatname" serisine iki kitapla başlangıç yaptı.

Alatlı'nın, "America the Beautiful": Fesüphanallah! ve All American He-Man: Hafazanallah! başlıklı kitapları Turkuvaz Kitap'tan çıktı.

Yeni serisini "Elim henüz kalem tutarken, tecrübemi tecrübenize, bildiklerimi bildiklerinize, hadi lafı dolandırmayayım, ömrümü ömrünüze katarak, 21'inci yüzyıldaki yolculuğunuzda size belirli bir avans sağlama gayreti" ifadeleriyle tanıtan Alev Alatlı sadece ABD'yi ve Batı'yı irdelemekle kalmıyor.

Kitap, ABD'de ve Avrupa'da yaşanan zulümlere de odaklanıyor ayrıca haksızlıklar, Siyahiler ve Kızılderililerin uğradığı zulüm de kitapta önemli bir yer tutuyor.

Alev Alatlı, Kitabının detaylarını, gündeme ve hayata dair düşüncelerini A Haber'e verdiği özel röportajla anlattı.

Alev Alatlı'nın konuşmasından detaylar;

"Nasihatname, 11 ciltten oluşan bir seri. Şu an sadece 2 cildi yayınlandı. Tek bir eser değil aslında. Batı medeniyetini irdeleyen bir seridir. Şimdilik yaklaşık olarak 6500 sayfalık bir çalışma."

"BİZ ÜLKE OLARAK BATI VE AMERİKA'YI TANIMIYORUZ"

"Biz ülke olarak Batı ve Amerika'yı tanımıyoruz. Mesela Hristiyanlığı bilmeyiz. Hal böyle olunca Batı'yı sürekli yanlış anlıyoruz. Yanlış pozisyon alıyoruz. Ben de bir zihin detoksu yapmak istedim. Ben bildiğim şeyleri mezara götürmek istemedim. Paylaşmak istedim bildiklerimi. Bildiklerimizi organ nakli yapar gibi birbirimize aktarmak zorundayız. Aksi taktirde 21.yüzyılın içinden çıkamayız. Neyle karşı karşıya olduğumuzu görmemizi istedim. Aklımızı başımızda toplayıp nerede durmamızı gerektiğimizi bilmemiz lazım."

"BATI'NIN DEĞER YARGILARI HRİSTİYANLIK ÜZERİNDEN İNŞA EDİLMİŞTİR"

"Öncelikle tepkilerini ölçemiyorsunuz. Bir Müslüman'a domuz derseniz kıyamet olur. Ama Batı'da böyle değil. Karşınızdakinin inancını, değer yargılarını, korkularını bilmiyorsanız, onunla olan ilişkinizde sürekli hata yaparsanız. Batı'nın değer yargıları Hristiyanlık üzerinden inşa edilmiştir. O yüzden iki kültürün birbirini anlaması lazım."

"BATI MEDENİYETİ HAYATI MAHVETTİ"

"Amerika'yı Batı'dan ayırmamak gerekir. Amerika Avrupa'dır. İkisini ayrı ayrı düşünmek hata olur. Batı'nın iğrenç bir tarihi vardır. Batı medeniyeti hayatı mahvetti."

"EĞİTİMDE KÜLTÜR POLİTİKAMIZIN OLMASI GEREKİYOR"

"Eğitim bir ulusal seferberlik sonucu oluşur. Değer yargılarınızı ve kavramlarınızı oturtmanız lazım. Burada bir birliktelik sağlayabilirsek bir mesele olmaz. Ama ana değer yargılarını sağlam tutmazsanız olmaz. Önce değer yargılarını sağlam tutmak lazım. Kendi kültüründen kaçan bir kesim var. Şimdi nasıl olacak bu? Bu aslında bir batılılaşma değil. Eğitimde kültür politikamızın olması gerekiyor. Eğitimde revaş görecek kitaplar üreteceksiniz ki gelişeceksiniz. Eğitimde değer yargılarımızın olması gerekiyor."

"TÜRKİYE EKONOMİK SALDIRI ALTINDA"

"Türkiye küreselleşen bir dünyanın parçası olmak için bir aday. Dünya eski dünya değil. Sizi illa ki bir şeyler etkileyecektir. Bu yüzden dışarı saldırı almamak mümkün değildir. Ne olduğunuza karar vermek zorundasınız. Ya bu deveyi güdersiniz ya da bu diyardan gidersiniz. Uyumamak lazım. 24 saat uyanık olmak gerekir."

"Oy almak için popülist olmak zorundasınız. Yoksa oy alamazsınız. Bütün dünya popülist şu an. Olmayanlar da var elbette. Demokrasilerde günümüzde popülist olamazsanız kazanamazsınız. Halkın isteklerine karşılık vermek gerekir. Popülizm, korkuları kullanmaktır. Halkın arzularıyla oynar. Sürekli vaatte bulunursunuz"