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29 Ekim'de müzeler bedava mı, ücretsiz mi? 29 Ekim'de hangi müzeler ücretsiz olacak 2024?

İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kapsamında başlatılan özel bir kampanya ile birçok müze ücretsiz olarak ziyaretçilere kapılarını açacak. İstanbul halkı ve turistler bu anlamlı günde şehrin önemli kültür merkezlerini ücretsiz keşfetme fırsatı bulacak.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 06:08 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 07:41
29 Ekim’de müzeler bedava mı, ücretsiz mi? 29 Ekim’de hangi müzeler ücretsiz olacak 2024?

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29 Ekim'de bu 30 müzeyi ziyaret ederek, İstanbul'un kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuluyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için cazip olan bu etkinlikte Çocuk Bilim Merkezi gibi mekanlarda eğitici faaliyetler de bulunuyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ücretsiz Ziyaret Edilebilecek Müzeler

Taksim Cumhuriyet Müzesi

Anadolu Hisarı Müzesi

Tekfur Sarayı Müzesi

Kemal Sunal Müzesi

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aşiyan Müzesi

Şişli Atatürk Müzesi

İtfaiye Müzesi

Karikatür ve Mizah Müzesi

Çocuk Bilim Merkezi

Müze Gazhane L Binası

Gazhane İklim Müzesi

Bebek Sarnıcı Galerisi

Mecidiyeköy Sanat

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Mevlanakapı Karakolu Ziyaretçi Merkezi

Haliç Sanat: Fener Evleri 1

Haliç Sanat: Fener Evleri 2

Haliç Sanat: Fener Evleri 3

Habitat Sanat

Gülhane Sarnıcı

Casa Botter

Büyükada Taş Mektep

Artİstanbul Feshane

Baruthane Müze

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İstanbul Tasarım Müzesi

Belgradkapı Ziyaretçi Merkezi

Bulgur Palas

İstanbul Sanat Müzesi

Bakırköy Sanat

Kağıthane Sanat

Metrohan

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

29 EKİM 1923'TE NE OLDU?

Osmanlı İmparatorluğu, 1876 yılına kadar mutlak monarşi, 1876-1878 ve 1908-1918 arasında meşruti monarşi ile yönetilmişti. I. Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğramasının ardından işgale uğrayan Anadolu'da halkın işgalcilere karşı Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verdiği Millî Mücadele, Ekim 1922 tarihinde millî güçlerin zaferi ile sonuçlandı. Bu süreçte, "Büyük Millet Meclisi" adıyla 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan halkın temsilcileri, 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adlı yasayı kabul ederek egemenliğin Türk ulusuna ait olduğunu ilan etmiş ve 1 Kasım 1922'de aldığı kararla saltanatı kaldırmıştı. Ülke, meclis hükûmeti tarafından yönetilmekteydi.

27 Ekim 1923'te İcra Vekilleri Heyeti'nin istifası ve yerine meclisin güvenini kazanacak yeni bir kabinenin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal Paşa, yönetim biçiminin Cumhuriyet olması için İsmet İnönü ile birlikte bir yasa değişikliği tasarısı hazırlayarak 29 Ekim 1923'te Meclis'e sundu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yapılan değişikliklerin kabulü ile Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilmiş oldu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BAYRAM OLARAK İLAN EDİLMESİ

Cumhuriyet ilan edildiği sırada henüz 29 Ekim günü bayram ilan edilmemiş, kutlamalar konusunda bir düzenleme yapılmamıştı; 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenlikleri halk kendiliğinden organize etti. Ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet'in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu.

2 Şubat 1925'te Hariciye Vekaletince (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir yasa teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerildi.[4] Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da karara bağlandı, 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. "Cumhuriyetin İlanına Müsadif 29 Teşrinievvel Gününün Milli Bayram Addi Hakkında Kanun" ile 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nın millî bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline geldi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı.

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