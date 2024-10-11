Bu ağaçtan yılda 7 kez hasat yapılıyor! Köyün yarısının servet kazandığı o meyve...

Özellikle son dönemde birçok köylü bu işten gelir elde ediyor. Irlamaz, Yayla, Bozkır, Avşar, Osmancık, Dalbahçe ve Kurudere mahallelerinde yetişen yediveren incir inin bu yıl rekoltesinin memnun edici olduğu açıklandı. İşte habere dair detaylar...

Cumhuriyet'teki habere göre Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, gazetecilere, rekolteden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu incir çeşidimiz 7 kez hasat ediliyor. 600 ila 800 dekar arazide yıllık ortalama 5 bin ton incir üretimi yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Osmancık Mahallesi Muhtarı Uysal Özcan da incirin hem iç piyasaya hem de ihracata sunulduğunu aktararak, "Fiyatlar istediğimiz gibi olmasa da rekoltemiz çok güzel. 80 hanenin bulunduğu bir köyüz ve yaklaşık 40 hane geçimini bu üründen sağlıyor. Olgun olarak topladığımız ürünler iç piyasaya, olgunlaşmadan topladıklarımız dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Ürünlerimizi satmakta sıkıntı yaşamıyoruz, satıcılar direkt köyümüze gelerek yemişimizi alıyor." diye konuştu.