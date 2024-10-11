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Bu ağaçtan yılda 7 kez hasat yapılıyor! Köyün yarısının servet kazandığı o meyve...

Ege Bölgesi'nde sadece Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen bu ağaçtan senede 7 kez hasat yapılıyor. Peki köyün yarısına servet kazandıran o meyve ne? İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 22:58 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 22:58
Bu ağaçtan yılda 7 kez hasat yapılıyor! Köyün yarısının servet kazandığı o meyve...

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Özellikle son dönemde birçok köylü bu işten gelir elde ediyor. Irlamaz, Yayla, Bozkır, Avşar, Osmancık, Dalbahçe ve Kurudere mahallelerinde yetişen yediveren incirinin bu yıl rekoltesinin memnun edici olduğu açıklandı. İşte habere dair detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

7 kez hasat ediliyor

Cumhuriyet'teki habere göre Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, gazetecilere, rekolteden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu incir çeşidimiz 7 kez hasat ediliyor. 600 ila 800 dekar arazide yıllık ortalama 5 bin ton incir üretimi yapılıyor." ifadelerini kullandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Osmancık Mahallesi Muhtarı Uysal Özcan da incirin hem iç piyasaya hem de ihracata sunulduğunu aktararak, "Fiyatlar istediğimiz gibi olmasa da rekoltemiz çok güzel. 80 hanenin bulunduğu bir köyüz ve yaklaşık 40 hane geçimini bu üründen sağlıyor. Olgun olarak topladığımız ürünler iç piyasaya, olgunlaşmadan topladıklarımız dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Ürünlerimizi satmakta sıkıntı yaşamıyoruz, satıcılar direkt köyümüze gelerek yemişimizi alıyor." diye konuştu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

"Talep yoğun!"

İncir tüccarı Memduh Karazeybek de Turgutlu'nun incirine yoğun talep olduğunu aktararak, "Ergin olanları ağırlıklı olarak turizm bölgeleri ve otellere, ham olanlarını ise yurt dışına, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderiyoruz." ifadelerini paylaştı.

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