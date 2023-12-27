Resimdeki farklı minibüsü 11 saniyede bulanlar en az 130 IQ’ya sahip çıkıyor: IQ ölçen zeka testi ses getirdi!

Görsel zeka ve bilişsel yeteneklerinizi ölçmek için hazırlanan bu optik illüzyonlu zeka testi, farklı nesneyi en kısa sürede bulmayı amaçlamaktadır. Bu testte, sayfada yer alan birbirinin aynısı görünen minibüslerden sadece bir tanesi diğerlerinden farklıdır.
Test Nasıl Yapılır
Resimdeki farklı minibüsü bulmak için kendinize güveniyorsanız, süre şimdi başlıyor. İlk bakışta farklı minibüsü bulmayı başarabilecek misiniz?
Doğru Yanıt ve Tebrik
Eğer bu görsel zeka testinde doğru yanıta ulaşanlardansanız, tebrikler! Görsel zekanızı bir kez daha kanıtladınız. Bu tür testler, görsel dikkat ve ayrıntılara odaklanma yeteneğinizi geliştirmenize yardımcı olabilir.