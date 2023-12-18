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2023 Gün Dönümü ne zaman? Gün Dönümü tarihleri nelerdir? Gün Dönümü hangi aylarda oluyor? Kış Gün Dönümü ne demek, anlamı ne?

Kuzey Yarımküre'de, kış mevsiminin başlangıcını simgeleyen Kış Gün Dönümü için geri sayım devam ediyor. Peki 2023 Gün Dönümü ne zaman? Gün Dönümü tarihleri nelerdir? Gün Dönümü hangi aylarda oluyor? Kış Gün Dönümü ne demek, anlamı ne?

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 14:45 Güncelleme 18 Aralık 2023, 14:54
2023 Gün Dönümü ne zaman? Gün Dönümü tarihleri nelerdir? Gün Dönümü hangi aylarda oluyor? Kış Gün Dönümü ne demek, anlamı ne?

Kış Gün Dönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği anı ifade eder ve Kuzey Yarımküre'de en kısa gün ya da en karanlık gün olarak bilinir. Peki 2023 Gün Dönümü ne zaman? Gün Dönümü tarihleri nelerdir? Gün Dönümü hangi aylarda oluyor? Kış Gün Dönümü ne demek, anlamı ne?

2023 GÜN DÖNÜMÜ NE ZAMAN, HANGİ AYLARDA OLUYOR?

Kış Gün Dönümü, her yıl 21 Aralık'ta gerçekleşir. Bu tarih, Kuzey Kutbu'nun Güneş'ten en uzak noktasında olduğu günü temsil eder. Ancak, Dünya'nın güneş etrafındaki turunu 365 gün 6 saatte tamamlaması nedeniyle Kış Gün Dönümü bazı yıllarda 21 Aralık'a, bazen de 22 Aralık'a denk gelir.

GÜN DÖNÜMÜ NE DEMEK?

Gün Dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlerdir. Bulunduğunuz yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihleri ifade eder. Bu an, güneşin doğma ve batma noktalarında "yerinde sabit" durduğu bir hissi verir.

Dünya'nın eğik ekseni, yıl içinde kutupların güneşe en yakın veya en uzak olduğu zamanlara göre güneşin hareket kavisini belirler.

GÜN DÖNÜMÜ VE EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

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