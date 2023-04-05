Son dakika: Mart ayı bilançosu! 1 ayda 4 büyükbaş sarı torbaya

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında mart ayında, aralarında 1'i kırmızı, 1'i yeşil, 1'i gri, 1'i liste dışı kategoride 4 sözde üst düzey teröristinde olduğu 80 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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