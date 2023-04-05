ÖGG sınavı ne zaman yapılacak 2023? 102. Özel Güvenlik sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖGG sınav takvimi 2023!

ÖGG SINAV TARİHİ NE ZAMAN, GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafındna yapılan duyuruda sınav giriş belgesi ve sınav için tarih yer aldı.



Özel güvenlik eğitim kurumları tarafından kursiyerlere ait fotoğrafların talimata uygun formatta ÖGNET uygulamasına yüklendiğini kontrol ederek, doğru kimlik bilgisi ve fotoğrafı içeren "Sınav Giriş Belgelerini" adaylara teslim edeceği son tarihtir.



ÖGG yazılı sınavın yapılacağı tarih ise 30 Nisan 2023 olarak paylaşıldı. (Pazar günü, saat 10.00)