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    • Haberler
    • 05.04.2023 10:06
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    • 05.04.2023 10:06
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    ÖGG sınavı ne zaman yapılacak 2023? 102. Özel Güvenlik sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖGG sınav takvimi 2023!

    ÖGG sınav tarihi hakkında aramalar hız kazandı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafındna yapılan duyuruda sınav giriş belgesi ve sınav için tarih yer aldı. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak 2023? 102. Özel Güvenlik sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ÖGG sınavı ne zaman yapılacak 2023? 102. Özel Güvenlik sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖGG sınav takvimi 2023!

    ÖGG sınav takvimi için detaylar netleşti. Sınav giriş belgesi ve sınav tarihi belli oldu. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak 2023? 102. Özel Güvenlik sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte detaylar...

    ÖGG SINAV TARİHİ NE ZAMAN, GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

    Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafındna yapılan duyuruda sınav giriş belgesi ve sınav için tarih yer aldı.

    Özel güvenlik eğitim kurumları tarafından kursiyerlere ait fotoğrafların talimata uygun formatta ÖGNET uygulamasına yüklendiğini kontrol ederek, doğru kimlik bilgisi ve fotoğrafı içeren "Sınav Giriş Belgelerini" adaylara teslim edeceği son tarihtir.

    ÖGG yazılı sınavın yapılacağı tarih ise 30 Nisan 2023 olarak paylaşıldı. (Pazar günü, saat 10.00)

    102. ÖZEL GÜVENLİK SINAV TAKVİMİ 2023

    05-23/04/2023 - Optik Cevap Kâğıtlarını Basım Komisyonu'nun görev alacağı tarih aralığıdır.

    05-10/04/2023 - Özel güvenlik eğitim kurumları tarafından kursiyerlere ait fotoğrafların talimata uygun formatta ÖGNET uygulamasına yüklendiğini kontrol ederek, doğru kimlik bilgisi ve fotoğrafı içeren "Sınav Giriş Belgelerini" adaylara teslim edeceği son tarihtir.

    11/04/2023 - Teslim edilen "Sınav Giriş Belgeleri" üzerinde, doğru kimlik bilgisi ve biyometrik fotoğraf olmadığı tespit edilen adaylara ilişkin ÖGNET uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek düzeltme işleminin özel güvenlik eğitim kurumları tarafından yapılacağı son tarihtir.


        19/04/2023 - Yazılı ve uygulamalı sınavda, illerde görev alacak personel sayısının belirlenip illere gönderilmesinin planlandığı tarihtir.

        24-30/04/2023 - Sınav Sorularını Basım Komisyonu'nun kapalı devre sisteminde görev alacağı tarih aralığıdır.

        27/04/2023 - Kuryelerin sınav evrakını dağıtıma başlayacağı tarihtir.

        30/04/2023 - Yazılı sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)

        01-14/05/2023 - Uygulamalı atış sınavı yapılarak, atış puanlarının ÖGNET'e veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.

        02/05/2023 - Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

        03-05/05/2023 - Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.



        12/05/2023 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

        19/05/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

        22-24/05/2023 - Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

        25/05/2023 - Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
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        Haberler Haberler ÖGG sınavı ne zaman yapılacak 2023? 102. Özel Güvenlik sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖGG sınav takvimi 2023!
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