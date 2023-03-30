Kılıçdaroğlu'na "dağdan inme" kadro: PKK onaylı "belediye başkanı" vekil olmaya hazırlanıyor

HDP'den Ağrı milletvekili aday adayı olan eski Diyadin Belediye Başkanı Hazal Aras hakkında; 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Aras'ın evinde yapılan aramada PKK elebaşı Duran Kalkan ve Semra Güzel'le kırsal alanda çekilmiş fotoğrafları bulundu.
PKK LİSTELERİNDE YER ALDI
PKK'nın 'Kadın Alan Yapılanması' soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eski Diyadin Belediye Başkanı Hazal Aras'ın "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22 yıla kadar hapsi istendi.
İddianamede Aras'ın, Kadın Alan Yapılanmasında sorumlu olduğu ve PKK tarafından hazırlanan listelerle başkanlığa getirildiğine ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aras'ın dijital dokümanlarında yapılan incelemelerde, PKK mensupları ile resimlerinin olduğu, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın resimlerinin olduğu tespit edildi. Aras ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, PKK ile bir bağlantısının olmadığını öne sürdü.
"ÜST KADEME ONAYIYLA BAŞKAN SEÇİLDİ"
Aras hakkında hazırlanan iddianamede teşhiste bulunan S.B. ifadesinde, Aras'ın KCK/TM (Koma Ciwaken Kürdistan-Kürdistan Halklar Topluluğu/Türkiye Meclisi) içerisinde KJA yapısı ile İdeolojik alanda faaliyetler yürüten kadrolu örgüt mensubu olduğunu söyledi.
S.B., "Hazal Aras, kadro olarak tabir edilen ve tüm yaşamını terör örgütü faaliyetlerine adayan örgüt mensuplarındandır. HDP içerisinde siyaset yapan ve gerekse belediye başkanı olarak seçilen şahısların hiçbir zaman kendi iradeleriyle özgürce aday listelerini belirleyemediklerini, Türkiye'de yapılan genel ve yerel seçimlerde geçmişte adı BDP günümüzde HDP olan yasal siyasi partilerin terör örgütünün Kandil'de bulunan üst yönetimi tarafından belirlenmiş örgüt kadrolarından oluşan adayları listelerine dahil ederek yerel veya genel seçimlerde seçilmelerinin sağlandığını, bu sayede terör örgütünün KCK/TM adına faaliyet yürüten kadroları yerel yönetimlere ve milletvekili olarak meclise girmeleri sağlandığını Aras'ın da kadro olarak terör örgütünün üst kademesinin onayıyla belediye başkanı seçildiğini düşünüyorum" dedi.