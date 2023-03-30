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    • Haberler
    • 30.03.2023 12:24
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    • 30.03.2023 12:57
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    Kılıçdaroğlu'na "dağdan inme" kadro: PKK onaylı "belediye başkanı" vekil olmaya hazırlanıyor

    7'li koalisyonun terör iltisaklı, LGBT üyesi, sabıka dosyası kabarık vekil aday adaylarına hergün biri yenisi ekleniyor. HDP'den Ağrı milletvekili aday adayı olan Hazal Aras, geçmiş ilişkileriyle kirli siciliyle dikkat çekiyor. PKK'nın 'Kadın Alan Yapılanması'nda yer alan eski Diyadin Belediye Başkanı Aras'ın 'kadro' örgüt mensubu olduğu, Kandil'de bulunan örgütün üst düzey sorumluları tarafından başkan yapıldığı ve kadın akademilerinden sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’na dağdan inme kadro

    HDP'den Ağrı milletvekili aday adayı olan eski Diyadin Belediye Başkanı Hazal Aras hakkında; 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Aras'ın evinde yapılan aramada PKK elebaşı Duran Kalkan ve Semra Güzel'le kırsal alanda çekilmiş fotoğrafları bulundu.

    PKK LİSTELERİNDE YER ALDI
    PKK'nın 'Kadın Alan Yapılanması' soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eski Diyadin Belediye Başkanı Hazal Aras'ın "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22 yıla kadar hapsi istendi.

    İddianamede Aras'ın, Kadın Alan Yapılanmasında sorumlu olduğu ve PKK tarafından hazırlanan listelerle başkanlığa getirildiğine ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı.

    Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aras'ın dijital dokümanlarında yapılan incelemelerde, PKK mensupları ile resimlerinin olduğu, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın resimlerinin olduğu tespit edildi. Aras ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, PKK ile bir bağlantısının olmadığını öne sürdü.

    "ÜST KADEME ONAYIYLA BAŞKAN SEÇİLDİ"
    Aras hakkında hazırlanan iddianamede teşhiste bulunan S.B. ifadesinde, Aras'ın KCK/TM (Koma Ciwaken Kürdistan-Kürdistan Halklar Topluluğu/Türkiye Meclisi) içerisinde KJA yapısı ile İdeolojik alanda faaliyetler yürüten kadrolu örgüt mensubu olduğunu söyledi.

    S.B., "Hazal Aras, kadro olarak tabir edilen ve tüm yaşamını terör örgütü faaliyetlerine adayan örgüt mensuplarındandır. HDP içerisinde siyaset yapan ve gerekse belediye başkanı olarak seçilen şahısların hiçbir zaman kendi iradeleriyle özgürce aday listelerini belirleyemediklerini, Türkiye'de yapılan genel ve yerel seçimlerde geçmişte adı BDP günümüzde HDP olan yasal siyasi partilerin terör örgütünün Kandil'de bulunan üst yönetimi tarafından belirlenmiş örgüt kadrolarından oluşan adayları listelerine dahil ederek yerel veya genel seçimlerde seçilmelerinin sağlandığını, bu sayede terör örgütünün KCK/TM adına faaliyet yürüten kadroları yerel yönetimlere ve milletvekili olarak meclise girmeleri sağlandığını Aras'ın da kadro olarak terör örgütünün üst kademesinin onayıyla belediye başkanı seçildiğini düşünüyorum" dedi.

        KADIN AKADEMİLERİNDE SORUMLU
        İddianamede ifadesi yer alan gizli tanık Ulaş ise, Aras'ın KCK Türkiye Yürütme üyesi olduğunu, çok sayıda görüşmeler yapmak için Kandil'e gidip geldiğini kaydetti.

        Gizli tanık Ulaş, Aras'ın KCK Türkiye Kadın yapılanması İdeolojik Alan merkezine bağlı olarak örgütsel çalışmalarda yer aldığını, bu kapsamda, Diyarbakır merkezli olarak kadın akademilerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğini aktardı.

        Ulaş, "Bu faaliyetleri sonrasında Kandil örgüt merkezi ve KJK Türkiye kadın hareketi tarafından 2014 yerel seçimlerinde Ağrı Diyadin İlçesi Belediye Eş başkanı seçilmesi sağlandı. Belediye Başkanı olduktan sonra örgütsel faaliyetlerine yerel yönetimler içerisinde devam etti" ifadelerini kullandı.

        DURAN KALKAN VE SEMRA GÜZEL'LE FOTOĞRAF
        Aras'ın evinde yapılan aramalarda hakkında toplatma kararı bulunan örgütün kadın alan yapılanması ile ilgili dergiler ele geçirilirken, terör örgütü ideoloji doğrultusunda eğitim amaçlı olduğu değerlendirilen el yazısı notlar bulundu.

        Dijital verilerinin incelenmesinde Aras'ın PKK elebaşı Duran Kalkan ve Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan Semra Güzel'le kırsal alanda çekilmiş fotoğrafının bulunduğu ortaya çıktı.

        ADAY ADAYI OLDU
        PKK'nın "Kadın Alan Yapılanması" sorumlusu Hazal Aras, HDP'nin, kapatılması durumunda 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere gireceği Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıkladı.

            HDP'NİN LGBT ADAY ADAYI
            Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin adayları sosyal medyada tartışma konusu oldu. Semyani Perizade, HDP-Yeşil Sol Parti aday adayı olarak tanıtıldı. Şarkıcı Perizade'nin sapkın LGBT üyesi olduğu ortaya çıktı.


            Perizade aday adaylığı için yaptığı başvuruyu sosyal medya hesabından, "An itibariyla aday adaylığı başvurumu da yapmış bulunmaktayım!" ifadeleriyle duyurdu. 1981 Muş doğumlu Semyani Perizade'nin aday adaylığının HDP-Yeşil Sol Parti ilan edilmesinin ardından sosyal medyada tepki çekti.

            ERKEKLERLE UZUN SÜRELİ İLİŞKİLER YAŞADIM HAYATIMDA BİR KADIN VAR
            Sapkın LGBT'li kendini biseksüel olarak tanımlıyor. Suçu erkeklere atan Perizade, "Yani uzun süreli ve duygusal ilişkilerim hep karşı cinsle gelişti. Kadınlarla küçük çaplı romantik ilişkiler yaşamıştım. Fakat son iki yıldır hayatımda bir kadın var."

                "Sanırım bu bölgenin erkeklerinin düzelmeyeceğine ikna olacak kadar dilim yandı. Çok ilişki deneyimlediğimden değil daha çok uzun süren ve bitirdiğim bir evlilik sonrasında deneyimlediğim hetoronormatif ilişki ikna etti." diyerek adeta sapkınlığı itiraf etti.

                BOŞANMAMIZI KUTLADIK
                Evliliğini bitmesini de kültüre ve ailesine bağlayan Perizade, "Ve eski eşim boşanma partisi önerimi de geri çevirmediği için birlikte boşanma partimizi verip dostlarımızla kutladık." Türkiye'deki aile yapısına düşmanlığını gözler önüne serdi.

                KOALİSYONUN ÇOK TARTIŞILACAK VEKİL ADAYLARI VE SKANDALLARI
                Yaklaşan 14 Mayıs seçimlerinde saflar belirleniyor, tercihler netleşiyor. Aldığı oy oranıyla kendisini "anahtar parti" olarak pazarlayan terör örgütü uzantısı HDP, bir yandan 6'lı koalisyon masası ile bakanlık pazarlığı yapıyor diğer yandan milletvekili listelerini oluşturuyor.

                Parti tüzüğündeki 2 dönem kuralı nedeniyle birçok vekilin saf dışı kalıp dokunulmazlık zırhını kaybedeceği HDP'de yeni milletvekillerinin kamuoyunda tanınan isimler olmasına özen gösterildiği belirtiliyor. Öte yandan vekil adayları arasında çok tartışılacak farklı skandallara imza atmış isimler de var. Terör örgütüne yakınlık mı dersin, LGBT'li mi, FETÖ'cü mü yoksa bankamatikçi troll mü.

                Gelin 6+1'li koalisyonun vekil adaylarını tek tek inceleyelim.

                    DEDESİ OSMANLI'YI, KENDİSİ TÜRKİYE'Yİ...
                    Bunlardan en başında Gazeteci Hasan Cemal geliyor. Osmanlı'da Sultan 2. Abdülhamid Han'ın darbeyle indirilmesinin ardından devleti ele geçiren ve ülkenin bölünüp parçalandığı süreçte hükümeti yöneten İttihat ve Terakki Partisi'nin tepe yöneticilerinden Cemal Paşa'nın torunu olan Hasan Cemal, HDP'den gelen adaylık teklifini kabul etti.

                    KANLI KALEM
                    Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin adayı olarak TBMM'ye girme hayali kuran Hasan Cemal'in sık sık terör elebaşlarını ziyaret ederek mülakat gerçekleştirdiği biliniyor.

                    Yakın geçmişte "Cemalistler" olarak adlandırılan oluşumda yer alan Hasan Cemal'in yakın geçmişiyle ilgili yazı kaleme alan Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, HDP'nin 79'luk milletvekili adayını mercek altına alındı.

                    "Cemalist ittifakı" ara başlıklı yazısında Fatih Selek, şunları kaydetti:

                    Hasan Cemal, HDP'den (Yeşil Sol) milletvekili adayıymış.

                    1944 doğumlu Cemal, 79 yaşında. Seçilirse muhtemelen en yaşlı üye sıfatıyla Meclis'in açılışını yapacak.

                    Kendisi Osmanlı'nın yıkımına yol açan üç kişiden biri olan Cemal Paşa'nın torunudur.

                    68 kuşağının da önde gelen Marksistlerindendir.

                    Sosyalist devrim hayalleri kurarken 12 Eylül sonrasında darbe karşıtı oldu.

                    Turgut Özal'a yakın görüldüğü için yayın yönetmeni koltuğunda bulunduğu gazetesinde "Kemalistler-Cemalistler" kavgasına yol açtı.

                    'Çözüm süreci'nin hararetli savunucularındandı. Kandil'e gidip defalarca teröristbaşlarıyla röportajlar yaptı.

                    Dedesi Ermeni meselesinin baş sorumlularındandı. O ise "Ermeni soykırımı" mesajları paylaştı.

                        "İmralı tutanakları" deşifre olunca yazılı basını terk edip dijitalde konumlandı. Ara ada geçirdiği "Erdoğan atakları" dışında ne dediği, ne yazdığı kimsenin umurundaydı.

                        Kandil'e gide gele ünsiyet kurmuş olmalı ki Kandil'in güdümündeki partiden adaylığı için yelken açtı.

                        "Cemal" kod adlı Murat Karayılan da görüştüğü teröristbaşlarından biriydi.

                        Dağda "Cemal", Meclis'te "Cemal"... Alın size "Cemalist ittifakı..."

                        HACER FOGGO
                        CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, vekil aday adaylığı başvurusunda bulunan isimlerin arasında yer aldı.

                            ASKERE YÖNELİK AĞIR İTHAMLARDA BULUNDU
                            CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi takımına aldığı Hacer Foggo'nun adaylığı, Türk askerini karalamaya yönelik skandal paylaşımlarını akıllara getirdi.

                            Foggo, terör örgütü PKK'ya yönelik Hendek operasyonları sürecinde Mehmetçik'e "katliam" gibi ağır bir ithamda bulunmuştu.

                            ÇOCUK KATLİAMI YAPILIYOR İFTİRASI
                            Jandarma Özel Harekat'ın Hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada "Eğitim sırası bizde J.Ö.H" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Foggo, şu notu eklemişti:

                            Siz eğitim yaparken 'Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi'ne göre 44 çocuk öldürüldü.

                            HACCER FOGGO'NUN FETÖ'YE DESTEK PAYLAŞIMI
                            Hacer Foggo'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atılan iftiranın yanısıra Fetullahçı Terör Örgütü'ne destek verdiği de görüldü.

                            FETÖ'nün yayın organlarından Bugün'ün kapatılmasını 'Medyayadarbe' olarak gördüğü ortaya çıkan Foggo'nun, "Tarih bu kareyi yazacak, Bugün TV 'den son kareler canlı yayın kameranına müdahale ediliyor. Medyaya Darbe" yazdığı görüldü.

                            KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİNDE YANINDAYDI
                            Hacer Foggo Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye gerçekleştirdiği ve 8 saatlik kayboluşun yaşandığı ziyarette de yer almıştı.

                                FATMA YAVUZ
                                Diğeri ise Fatma Yavuz. CHP'den aday olan Fatma Yavuz, sapkın fikirleri yüzünden Diyanet'ten atıldı. Ermeni soykırımı iftirasının fanatik savunucusu. LGBT haklarına dikkat çekmek maksadıyla AK Parti İl Başkanlığının önünde başörtüsünü yakmaya kalktı. Atatürk düşmanı olmasına rağmen CHP bünyesine alındı.

                                FATMA YAVUZ'UN SKANDALLARI
                                CHP'li İBB'de İnanç Masası biriminde görevlendirilen ve şimdi CHP'den vekil aday adayı olan Fatma Yavuz, daha önce, "Tek bir LGBT'li kardeşimin tırnağına zarar gelirse bu başörtüyü çıkarır yakarım" ifadelerini kullamıştı.

                                Fatma Yavuz "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur." şeklinde skandal ifadeler kullanarak nikah töreninde içki servisi yaptıran ve bunun hayali olduğunu belirten Yavuz, skandalda sınır tanımayarak "Melekler 'Sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor" ifadelerini kullanmıştı.

                                İşte Fatma Yavuz'un skandal söylemlerinden bazıları...

                                14 yıl boyunca Diyanet'te Kur'an eğitmeni olarak çalıştıktan sonra İslamiyet'e aykırı söylemleri gerekçesiyle Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz İBB'de işe başladı.

                                TÜRKİYE'YE SOYKIRIM SUÇLAMASI
                                Türk milletini sözde "Ermeni ve Dersim" soykırımlarını yapmakla suçlayan Fatma Yavuz'un, Türk milleti için söyledikleri ise hayrete düşürdü. Sosyal medya paylaşımlarında bir yandan Türk olduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Ermeni kökenli Fatma Yavuz, bir yandan da Türk milletinin tarihiyle ilgili kin dolu ifadeler kullanıyor.

                                "ATATÜRK'TEN NEFRET EDİYORUM"
                                Sosyal medya paylaşımlarında "Atatürk'ün Dersim'de Kürtleri katlettiğini" iddia eden Fatma Yavuz, Atatürk'ü sevmediğini ve hatta nefret ettiğini de sosyal medya paylaşımlarında sıkça dile getirmiş.

                                Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden CHP'nin yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk düşmanlarının İmamoğlu tarafından işe alındığı sıkça dile getirilmişti.

                                    MİLLİYETÇİLERE HIRSIZLIK SUÇLADI
                                    İBB İnanç Masası çalışanı Fatma Yavuz, ülkücülerden ve milliyetçilerden de nefret ettiğini sıkça dile getirmiş. Yavuz'un Türklükle olan mücadelesi, milliyetçileri hırsızlıkla suçlamaya kadar gitmiş.

                                    Milliyetçileri "Bu kafa Kürtlerin türküsünü çalıp "ölürüm Türkiyem"e çevirip, hiç utanmadan onunla Kürtlere milliyetçilik satacak kadar hastalıklıdır. Yahu bari benden çaldığını geri bana satma, nasıl bir ahlaksızlıktır bu?" sözleriyle hedef alan Yavuz, ülkücü camiayı da 'hırsız' olarak niteliyor.

                                    ALİ YILMAZ
                                    Ali Yılmaz.. (İyi Parti) Eski Emniyet müdürü. Rixos Otel'de öldürülen 16 yaşındaki stajer Burak Oğraş dosyasını örttüğü iddia edildi. Emekli olduktan bir sene sonra Rixos Otel'e direktör yapıldı. Şimdi yargılanamaması için İyi Parti'den milletvekili yapılacak.

                                    ESMERAY ÖZADİKTİ
                                    Asıl adı Mehmet. Oyunları ve stand-up gösterilerinde kullandığı isim Esmeray. 2011 yılında cinsiyet değişikliği ameliyatına izin verilmesi ve kimliğinin değişmesi için mahkemeye başvurdu. Esmeray, "39 yaşında, bekar ve transseksüel yapıdayım. Ben artık tanındığım gibi olmak istiyorum' dedi.

                                        Yani anlayacağınız LGBT aktivisti bir travesti. Tip'in Kılıçdaroğlu ile yaptığı pazarlıkta da ismi geçtiği, vekil yapılacağı söyleniyor. Seçimden sonra şehit kanlarıyla kurulmuş TBMM'nin kürsüsünde sık sık görebiliriz.

                                        ŞENDOĞAN YAZICI
                                        Vicdani retçi. Askerliğini yapmadığı için defalarca gözaltına alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı yürüttüğü mücadeleyi defalarca protesto etti.

                                        Din ve devlet kavramlarına düşman olduğunu her fırsatta beyan ediyor. Söz konusu isim HDP'nin milletvekili adayı.

                                            CEMİL ÇİÇEK

                                            CHP'nin Ankara 3. Bölge aday adayı Avukat Cemil Çiçek. Çiçek'in FETÖ hakkında attığı tweetler bulunuyor.

                                            ARİF KOCABIYIK
                                            Ve son olarak Arif Kocabıyık. Sokakta 80 yaşındaki AK Partili dedelerle dalga geçmesi karşılığında CHP'nin bankamatikçisi olduğu ortaya çıktı. Güvenlik görevlisi olduğu dönemde solcu öğrencileri copluyordu, şimdi HDP'lilerle kucak kucağa İyi Parti'den vekillik kolluyor.

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                                            Haberler Haberler Kılıçdaroğlu'na "dağdan inme" kadro: PKK onaylı "belediye başkanı" vekil olmaya hazırlanıyor
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