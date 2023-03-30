EYT maaş tablosu, 9.000 gün prim, bayram ikramiyesi, borçlanma... EYT kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

EYT son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında EYT kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, EYT kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte tüm merak edilenler...
EN DÜŞÜK MAAŞ 7 BİN 500 LİRA
Emeklilikte yaşa takılanları (EYT'li) ilgilendiren yasa 3 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmişti. Bu tarihten sonra hemen emekli olacak 2.2 milyon vatandaşın maratonu başlamıştı. EYT'li emekli adaylarının yaklaşık yüzde 80'i çalışıyor ve çalışmaya devam etmek isteyenler bir hayli fazla. Yasa kapsamında emekli olacakları ekonomik olarak rahatlatacak birçok ödeme söz konusu. Öncelikle en düşük emekli maaşı EYT'liyi de kapsayacak şekilde 7 bin 500 liraya çıkarıldı. 7 bin 500 liranın üstündeki maaşların aynı kalacağı açıklandı. Maaş, devletin ödeyeceği tutar. Çalışan EYT'li için işyeri de kıdem tazminatı ödeyecek ki bu en önemli toplu ödeme olacak.
KOD 8 İLE ÇIKIŞ YAPILACAK
EYT'liler e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 'emekli olabilir' içerikli yazısını 'emeklilik sebebiyle istifa' dilekçesiyle işverene teslim edecek. İşveren bu durumda, emeklilik sebebiyle çıkış kodu olan 'KOD-8'den çalışanın çıkışını kuruma bildirecek. Çalışan şahsen SGK şubelerine giderek veya e-Devlet üzerinden başvuru yapacak. Sonra kurum, çalışanın EYT kapsamında emeklilik hakkının olup olmadığını tespit edecek. Çalışan şartları taşıyorsa çalışana emekli aylığı bağlanacak. Emekli olarak işten ayrılan veya çıkışı verildikten sonra tekrar işe alınan çalışana kıdem tazminatı ödenecek.