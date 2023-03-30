EYT maaş tablosu, 9.000 gün prim, bayram ikramiyesi, borçlanma... EYT kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAKSINIZ

Soru: SSK'lı olup 6484 pirim ödenmesi ve 20 yıl hizmet vermiş bir EYT'liyim. Başvurumu yaptım. SGK'dan emekli maaşımın her ayın 23'ünde alacağım bildirildi. Merak ettiğim konu ne kadar maaş alacağım. Nisan ayına emekliliğim yetişecek mi? Bayram ikramiyesinden yararlanabilecek miyim? Okan M.

Cevap: Emekli aylığını hesaplama formülü biraz karışık. Prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, gelişme hızı gibi faktörler emekli aylığının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Ortalama aylık kazancın, prim gün sayısına göre hesaplanan aylık bağlama oranı ile çarpılması sonucu emekli aylığı tutarı belirleniyor. Ortalama aylık kazanç da dönemsel tüketici enflasyonuna göre hesaplanıyor ve büyüme hızı üzerine ekleniyor. Güncellenmiş aylık kazanç ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucu emekli maaşı belirleniyor, bu maaş da geçmiş enflasyon oranında artırılıyor. Bu yılın başındaki yüzde 30'luk maaş zammından siz de yararlanacaksınız. Bu hesaplama sonrası maaşınız 7500 liranın altındaysa yeni yasa ile en düşük emekli aylığı 7500 lira olacağından bu rakamı alacaksınız. Mart ayında EYT için başvuranların nisan ayında emekli maaşının yetişeceği tahmin ediliyor. Bu durumda 2000 liralık bayram ikramiyesi de alacaksınız.