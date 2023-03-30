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    • Ekonomi
    • 31.03.2023 09:59
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    • 31.03.2023 09:59
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    EYT maaş tablosu, 9.000 gün prim, bayram ikramiyesi, borçlanma... EYT kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

    EYT son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Özellikle eyt maaş tablosu ve kıdem tazminatı hakkında araştırmalar hızlandı. Şirketler, kamu ve özel bankalara başvuru yaptıktan sonra, kıdem tazminatı direkt EYT’den emekli olacak çalışanın hesabına yatacak.

    takvim.com.tr
    EYT kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

    EYT son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında EYT kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, EYT kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte tüm merak edilenler...

    EN DÜŞÜK MAAŞ 7 BİN 500 LİRA

    Emeklilikte yaşa takılanları (EYT'li) ilgilendiren yasa 3 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmişti. Bu tarihten sonra hemen emekli olacak 2.2 milyon vatandaşın maratonu başlamıştı. EYT'li emekli adaylarının yaklaşık yüzde 80'i çalışıyor ve çalışmaya devam etmek isteyenler bir hayli fazla. Yasa kapsamında emekli olacakları ekonomik olarak rahatlatacak birçok ödeme söz konusu. Öncelikle en düşük emekli maaşı EYT'liyi de kapsayacak şekilde 7 bin 500 liraya çıkarıldı. 7 bin 500 liranın üstündeki maaşların aynı kalacağı açıklandı. Maaş, devletin ödeyeceği tutar. Çalışan EYT'li için işyeri de kıdem tazminatı ödeyecek ki bu en önemli toplu ödeme olacak.

    KOD 8 İLE ÇIKIŞ YAPILACAK

    EYT'liler e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 'emekli olabilir' içerikli yazısını 'emeklilik sebebiyle istifa' dilekçesiyle işverene teslim edecek. İşveren bu durumda, emeklilik sebebiyle çıkış kodu olan 'KOD-8'den çalışanın çıkışını kuruma bildirecek. Çalışan şahsen SGK şubelerine giderek veya e-Devlet üzerinden başvuru yapacak. Sonra kurum, çalışanın EYT kapsamında emeklilik hakkının olup olmadığını tespit edecek. Çalışan şartları taşıyorsa çalışana emekli aylığı bağlanacak. Emekli olarak işten ayrılan veya çıkışı verildikten sonra tekrar işe alınan çalışana kıdem tazminatı ödenecek.

        50 MİLYARLIK DESTEK PAKETİ

        Kıdem tazminatı çalışanların sigortası niteliğinde yani bir güvence. Dolayısıyla emekli olup bu hakka sahip olanlar hemen kıdem parasını almak istiyor. Ancak birçok işyerinin, bir anda onlarca kişinin emeklilik hakkıyla milyonlarca liralık kıdem talebini karşılamakta zorlanacağı sıkça dile getiriliyordu. Bu yükün hafifletilmesi için 50 milyar liralık Hazine destekli EYT kredi paketinin devreye alınacağı belirtilmişti. Bu kapsamda bazı işverenler çalışanların emeklilik başvurusunu bekletmişti. EYT'li emekli adayları da mart ayı bitmeden başvuru yapmak istiyordu. İşte milyonları sevindiren haber dün geldi.

        DOĞRUDAN ÇALIŞANIN HESABINA

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOBİ ve KOBİ dışı firmaların finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından devreye alınan EYT Destek Paketi'ne başvuruların cuma günü (dün) itibarıyla başladığı bilgisini paylaştı. Uygulama kapsamında şirketler, kamu ve özel bankalara başvuruda bulunabilecek. Kıdem tazminatı ödemeleri için kullanılacak finansman desteğinin toplam hacmi 50 milyar lira olarak belirlendi. Söz konusu ödemeler kredi veren banka tarafından doğrudan EYT kapsamında emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacak.

        6 AY ÖDEMESİZ 36 AY VADE

        Paket kapsamında KOBİ'ler için 13.3 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 28.5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak. Kefalet oranı KOBİ'ler için yüzde 75, KOBİ dışı firmalar için ise yüzde 70 olarak belirlenirken, azami 6 ay ödemesiz dönem dahil 36 ay vadeyle kullandırım yapılacak. EYT Destek Paketi kapsamında kullandırılacak kredinin faiz/kâr payı oranı 24 aya kadar vadeli kredilerde Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) artı 200 baz puan (yaklaşık yüzde 11) olarak uygulanacak. Paket kapsamında 24 ay üzeri vadeli kredilerde faiz/kâr payı oranı TLREF artı 300 baz puan (yaklaşık yüzde 12) olacak. Söz konusu faiz oranları 1-10 çalışanın kıdem tazminatı ödemesinde kullandırılacak krediler için geçerli olacak. Bu çalışan sayısını aşan kullandırımlar için ise faiz/kâr payı oranı banka tarafından belirlenecek.

            DOĞUM BORÇLANMASIYLA EMEKLİ OLURSUNUZ

            Soru: İlk sigorta girişim 1. 9.1999, 4/A'lı olarak başladım. Sonrasında kamuda 4/C'li olarak çalışmaya başladım. Doğum borçlanması için başvurdum 600 gün çıktı. Toplam prim günüm 6611. Borçlanma yaptığımda EYT'den emekli olabilir miyim? 43 yaşındayım. Nursel G.

            Cevap: 4/C'li olarak EYT'den yararlanıp emekli olabilirsiniz. Prim gün sayısınız emeklilik için yetmiyor ancak 600 gün doğum borçlanması yaptığınızda 7211 prim günü dolduruyorsunuz, bu durumda da 4/C'li kadın çalışanlar için gerekli olan 7200 prim gün sayısına ulaşmış oluyorsunuz ve emekliliğe hak kazanıyorsunuz.

            9000 PRİM GÜNE TAMAMLAYACAKSINIZ

            Soru: 16.3.1978 doğumlu ve Temmuz 1998 SGK girişliyim. 2007 de kırtasiye dükkânı açarak Bağ-Kur'lu oldum. EYT'den yararlanıp emekli olabilir miyim? Marmara Kırtasiye

            Cevap: Eylül 1999 öncesi sigorta girişli olduğunuz için EYT'den yararlanabileceksiniz. SGK'dan prim gün sayınızı belirtmemişsiniz. Bu durumda Bağ-Kur'dan emekli olacaksınız. Bunun için de 9000 prim günü doldurmanız gerekiyor. Bağ-Kur'dan prim gün sayınız 5760. 3240 prim gününüz eksik. Toplam prim gününüzü 9000 güne tamamladığınızda EYT'den emekli olabilirsiniz.

            9000 İŞ GÜNÜNÜ BEKLEYECEKSİNİZ

            Soru: 4/A'lı olarak 1.7.1999'da işe başladım. 1.8.2009'da Bağ-Kur'a geçtim. Halen de Bağ-Kur'lu olarak devam ediyorum. Toplam 7702 prim günüm var. 9000 iş gününü beklemek zorunda mıyım?
            Servet B.

            Cevap: SSK'lı olarak başlasanız da son 7 yıllık hizmet süresi olan Bağ-Kur kapsamında olduğunuz için Bağ-Kur'lu olarak EYT'den yararlanacaksınız. Bağ-Kur'lular için de 9000 prim gün şartı aranıyor. Dolayısıyla 9000 iş gününü beklemek durumundasınız.

                BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAKSINIZ

                Soru: SSK'lı olup 6484 pirim ödenmesi ve 20 yıl hizmet vermiş bir EYT'liyim. Başvurumu yaptım. SGK'dan emekli maaşımın her ayın 23'ünde alacağım bildirildi. Merak ettiğim konu ne kadar maaş alacağım. Nisan ayına emekliliğim yetişecek mi? Bayram ikramiyesinden yararlanabilecek miyim? Okan M.

                Cevap: Emekli aylığını hesaplama formülü biraz karışık. Prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, gelişme hızı gibi faktörler emekli aylığının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Ortalama aylık kazancın, prim gün sayısına göre hesaplanan aylık bağlama oranı ile çarpılması sonucu emekli aylığı tutarı belirleniyor. Ortalama aylık kazanç da dönemsel tüketici enflasyonuna göre hesaplanıyor ve büyüme hızı üzerine ekleniyor. Güncellenmiş aylık kazanç ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucu emekli maaşı belirleniyor, bu maaş da geçmiş enflasyon oranında artırılıyor. Bu yılın başındaki yüzde 30'luk maaş zammından siz de yararlanacaksınız. Bu hesaplama sonrası maaşınız 7500 liranın altındaysa yeni yasa ile en düşük emekli aylığı 7500 lira olacağından bu rakamı alacaksınız. Mart ayında EYT için başvuranların nisan ayında emekli maaşının yetişeceği tahmin ediliyor. Bu durumda 2000 liralık bayram ikramiyesi de alacaksınız.

                ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN KIDEM TAZMİNATI HESABI

                Brüt asgari ücretin 10 bin 8 TL oluğu varsayıldığında %14'lük SGK primi 1.401 TL'ye denk gelmektedir. İşsizlik sigorta piriminin yüzde 1'i 100 TL'ye denk gelirkenkesnitler toplamı ise bin 501 TL oluyor. Ramazan ve Kurban Bayramlarında bayram maaş ikramiyesi alan, brüt maaşı 10 bin 8 TL olan brüt ücreti şu şekilde hesaplanıyor: Brüt ücreti 10.008 TL olan çalışanın brüt ikramiyesi 20 bin 16 TL'ye denk geliyor.

                Ücrete eklenecek aylık ikramiye bin 668 TL ve giydirilmiş brüt ücret ise 11 bin 676 TL'ye denk geliyor. Bu hesaplama kapsamında çalışanın kıdem tazminatı brüt maaşı olan 10 bin 8 TL üzerinden değil 11 bin 676 TL üzerinden hesaplanıyor.
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                Haberler Ekonomi EYT maaş tablosu, 9.000 gün prim, bayram ikramiyesi, borçlanma... EYT kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?
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