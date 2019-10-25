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  • Son Güncelleme: 25.10.2019 11:57

elebaşı Sabri Ok köşeye sıkışınca itirafa başladı: " bizim sayemizde kazandı"

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı ile derin darbe alan , ile olan iş birliğini itiraf etti. Şanlı Türk ordusunun yürüttüğü harekatta büyük kayıplar verdiklerini söyleyen PKK elebaşlarından Sabri Ok, "CHP’ye veryansın ederek, 'u, Mersin'i, 'yı sayesinde aldığını çabuk unuttular" ifadelerini kullandı.

CHP bizim sayemizde kazandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Milli Ordusu'nun düzenlediği 'nda, terör örgütü 'nın Suriye yolu ağır darbe aldı. Örgüt sadece 9 günde, işgal ettikleri 2 bin 200 kilometrekareyi kayberken ve 702 elemanı etkisiz hale getirildi.

"ABD SÖZÜNDE DURMADI"
Büyük hezimetin ardından konuşan PKK elebaşı Sabri Ok, Barış Pınarı Harekatı karşısında duramadıklarını itiraf etti. ABD'nin sözünde durmadığını söyleyen Ok, "Güvenli bölge oluşturulacaktı. Ancak bundan bir anda geri adım attılar. Hava sahasını Türk devletine kapatabilirlerdi. Eğer öyle olmuş olsaydı durum daha değişik olacaktı" dedi.

"CHP VERİLEN DESTEĞİ ÇABUK UNUTTU"
Elebaşı Ok, 'de görüşülen tezkere oylamasına 'evet' oyu veren grubunu eleştirdi. Ok, "Herkes tutumunda kararlı olmalı. Güç birliği yapılmalı. Ancak CHP bu savaş karşı durmadı. CHP , Mersin, gibi yerleri sayesinde kazandığını çok çabuk unuttu" dedi.

"İÇİMİZ YANA YANA 'EVET' DİYECEĞİZ"
CHP Genel Başkanı Kemal TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen tezkere oylamasıyla ilgili ilginç bir açıklamada bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, Mehmetçik'e sınır ötesinde terör örgütü PYD'yle mücadele kapısını aralayan oylama için "Tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz" demişti.

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