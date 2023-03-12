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    • 12.03.2023 14:59
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    • 12.03.2023 15:03
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    6'lı koalisyon terör örgütü PKK'dan övgü aldı! Terör elebaşı Mustafa Karasu'dan ittifak itirafı...

    Yaşadıkları savaş sonrası ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu duyuran 6'lı koalisyon, iktidar olabilmek adına HDP'ye de kapılarını açtı! HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için sıcak mesajlar gelirken bir açıklama da terör örgütü PKK'nın elebaşı Mustafa Karasu'dan geldi. Deprem sonrası 6'lı koalisyonun gücünün daha da arttığını iddia eden terörist başı Mustafa Karasu, HDP'nin 6'lı koalisyon ile ortaklığını açıkça itiraf ederek, "Kesinlikle demokrasi güçleri ortak hareket ederse, birlikte hareket ederlerse, yoğun çalışırlarsa Erdoğan gidicidir. Erdoğan'ı kimse ayakta tutamaz." iddiasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Teröristten 6’lıyla ittifak itirafı!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta masayı dağıtıp 6 Mart'ta pazarlıklar sonrası yeniden oturmasının ardından 6'lı koalisyon adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyurdu.

    Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'den tam destek gelirken 6'lıya ilişlin bir açıklama da terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu'dan geldi.

    TERÖRİST MUSTAFA KARASU'DAN 6'LI MASAYA ÖVGÜ
    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 6'lı masanın gücünün daha da arttığını iddia eden teröristbaşı "Millet ittifakı 1 yıla yakındır çalışıyordu. Özellikle AKP-MHP iktidarından toplum bıktığı için... Deprem sonrası 6'lı masaya bir ilgi oldu. " dedi.

    6'lı masanın AK Parti ve MHP'ye karşıtı politikalarının toplum içim umut olduğunu iddia eden PKK'lı Karasu, "AKP-MHP'ye en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Ne diyorlar 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz.' Bunun durması ancak demokratik değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP-TİP) üzerine düşeni yapacak. Demokrasi mücadelesinin motorudur." dedi.

    "ORTAK HAREKET EDİN" MESAJI
    HDP'nin "Kabul edemeyeceğimiz adayı desteklemeyiz" sözlerine gönderme yapan ve 6'lı koalisyon ile HDP'nin ortak hareket etmesi gerektiğini söyleyen terörist Karasu şu sözlerle de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı;

    "Açıklama yaptılar. Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz dediler. Biz inanıyoruz. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecekler. Kesinlikle demokrasi güçleri ortak hareket ederse, birlikte hareket ederlerse, yoğun çalışırlarsa Erdoğan gidicidir. Erdoğan'ı kimse ayakta tutamaz."

    6'LININ ADAYLIK İLANI VE HDP İLE SICAK TEMASLAR!
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir önceki toplantının ardından önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı rest çekti. Sonrasında zehir zemberek sözlerle masa üyelerine çıkıştı.

    HDP Kılıçdaroğlu'ndan ne talep ediyor? Özerklik, KHK'ların iptali...

    Ertesi gün ise sözünün arkasında durmayan ve Altılı Koalisyon'a geri dönen Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'nın önünü açan bir metinle istemeden de olsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durdu.

    HDP HEMEN HAREKETE GEÇTİ
    Tüm bu olanları köşesinde izleyen HDP ise krizi fırsata çevirme şansını kaçırmadı. HDP'den 'Biz olmadan kazanamazsınız' açıklamalarıyla birlikte Altılı Koalisyon'a üst üste mesajlar gelmeye devam ediyor.

        6'lı masa, terör örgütünün uzantısı olarak nitelendirilen ve 55 milletvekilinden aralarında Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 52 vekiline siyasi yasak istenen HDP ile gizli ortaklık pazarlığına tutuştu.

        BAKANLIK HAYALİ KURUYORLAR
        Meral Akşener'in "kumar" ya da "noter masası" olarak nitelendirdiği 6'lı masa, HDP'yle gizli ortaklığa soyundu.

        HDP Eş Genel Başkanı Mihtat Sancar ve cezaevindeki eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş masa adayı Kılıçdaroğlu'nu "Genel merkezimize bekliyoruz" dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "CHP, HDP ile görüşebilir" derken masanın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ise "HDP ile elbette görüşeceğim, ne sakınca var?" açıklaması yaptı.

        CHP'li Özgür Özel'in "HDP'ye bakanlık verilemez demem" açıklamalarının ardından ise HDP'liler bakanlık hayali kurmaya başladı.

        HDP'DEN AKŞENER'E MESAJ!
        Akşener'in "teklifleri masaya getirilemez" açıklaması HDP cephesinde büyük tepki topladı. HDP Eş Genel başkanı Mithat Sancar, "Millet İttifakı'nın ortak adaylığıyla görüşeceğiz" diyerek masada olduklarının altını çizdi.

            Son olarak terör örgütü destekçiliği nedeniyle Edirne'de cezaevinde bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tarafından sosyal medya üzerinden bir 'Açık mektup' paylaşıldı.

            Mektubun hedefinde ise Meral Akşener vardı. 'Gelin birleşelim' mesajında Demirtaş, Akşener'e müzakere çağrısında bulundu ve "HDP'nin defalarca açıkladığı gibi müzakere başlıkları da Eylül 2021'de HDP'nin ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesidir, öyle gizli kapaklı şeyler de değil." dedi.

            'TUTUM BELGESİ'NDE SKANDAL TALEPLER
            Öte yandan HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde birbirinden dikkat çekici detaylar var.

            Tutum belgesinde "Güçlü demokrasi, aynı zamanda yerinden ve yerelden yönetim anlayışını gerektirir." ifadesi ile özerklik niyeti açıkça ortaya konuyor.

            Yine "Kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi acildir." ifadesiyle terör örgütü PKK'ya destek veren HDP'li belediyelerin tekrar görev başına geçmesi isteniyor.

            "Barışçı dış politika" başlığında ise sınır dışı operasyonlara son verilmesi isteniyor. Terör örgütüne can simidi olma arzusu ortaya konuyor. Yine pekçok maddede kimi yerlerde açık kimi yerlerde ise gizli şekilde Anayasa'ya aykırı taleplerin dile getirildiği de görülüyor.
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            Haberler Güncel 6'lı koalisyon terör örgütü PKK'dan övgü aldı! Terör elebaşı Mustafa Karasu'dan ittifak itirafı...
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