İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta masayı dağıtıp 6 Mart'ta pazarlıklar sonrası yeniden oturmasının ardından 6'lı koalisyon adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyurdu.
Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'den tam destek gelirken 6'lıya ilişlin bir açıklama da terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu'dan geldi.
TERÖRİST MUSTAFA KARASU'DAN 6'LI MASAYA ÖVGÜ
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 6'lı masanın gücünün daha da arttığını iddia eden teröristbaşı "Millet ittifakı 1 yıla yakındır çalışıyordu. Özellikle AKP-MHP iktidarından toplum bıktığı için... Deprem sonrası 6'lı masaya bir ilgi oldu. " dedi.
6'lı masanın AK Parti ve MHP'ye karşıtı politikalarının toplum içim umut olduğunu iddia eden PKK'lı Karasu, "AKP-MHP'ye en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Ne diyorlar 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz.' Bunun durması ancak demokratik değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP-TİP) üzerine düşeni yapacak. Demokrasi mücadelesinin motorudur." dedi.
"ORTAK HAREKET EDİN" MESAJI
HDP'nin "Kabul edemeyeceğimiz adayı desteklemeyiz" sözlerine gönderme yapan ve 6'lı koalisyon ile HDP'nin ortak hareket etmesi gerektiğini söyleyen terörist Karasu şu sözlerle de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı;
"Açıklama yaptılar. Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz dediler. Biz inanıyoruz. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecekler. Kesinlikle demokrasi güçleri ortak hareket ederse, birlikte hareket ederlerse, yoğun çalışırlarsa Erdoğan gidicidir. Erdoğan'ı kimse ayakta tutamaz."
6'LININ ADAYLIK İLANI VE HDP İLE SICAK TEMASLAR!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir önceki toplantının ardından önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı rest çekti. Sonrasında zehir zemberek sözlerle masa üyelerine çıkıştı.
Ertesi gün ise sözünün arkasında durmayan ve Altılı Koalisyon'a geri dönen Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'nın önünü açan bir metinle istemeden de olsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durdu.
HDP HEMEN HAREKETE GEÇTİ
Tüm bu olanları köşesinde izleyen HDP ise krizi fırsata çevirme şansını kaçırmadı. HDP'den 'Biz olmadan kazanamazsınız' açıklamalarıyla birlikte Altılı Koalisyon'a üst üste mesajlar gelmeye devam ediyor.