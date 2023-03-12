6'lı masanın AK Parti ve MHP'ye karşıtı politikalarının toplum içim umut olduğunu iddia eden PKK'lı Karasu, "AKP-MHP'ye en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Ne diyorlar 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz.' Bunun durması ancak demokratik değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP-TİP) üzerine düşeni yapacak. Demokrasi mücadelesinin motorudur." dedi.

"ORTAK HAREKET EDİN" MESAJI

HDP'nin "Kabul edemeyeceğimiz adayı desteklemeyiz" sözlerine gönderme yapan ve 6'lı koalisyon ile HDP'nin ortak hareket etmesi gerektiğini söyleyen terörist Karasu şu sözlerle de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı;

"Açıklama yaptılar. Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz dediler. Biz inanıyoruz. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecekler. Kesinlikle demokrasi güçleri ortak hareket ederse, birlikte hareket ederlerse, yoğun çalışırlarsa Erdoğan gidicidir. Erdoğan'ı kimse ayakta tutamaz."

6'LININ ADAYLIK İLANI VE HDP İLE SICAK TEMASLAR!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir önceki toplantının ardından önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı rest çekti. Sonrasında zehir zemberek sözlerle masa üyelerine çıkıştı.