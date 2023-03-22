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    • Haberler
    • 22.03.2023 11:51
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    • 22.03.2023 12:13
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    Son dakika: HDP kararını duyurdu! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

    Son dakika haberi... 6'lı koalisyonun ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından, HDP cephesi görüşme için Eş Başkan Mithat Sancar ve Selahattin Demirtaş ile görüşme çağrısında bulundu. HDP ile Meclis'te gerçekleşen görüşmede kayyumların kaldırılması, yerel yönetimlere özerklik ve KHK'lıların göreve dönüşleri gibi skandal talepler içeren 'Tutum Belgesi'ne onay veren Kılıçdaroğlu, yeni ortaklarından destek aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı adına açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğiyle artık koalisyonun alenen bir parçası haline gelen HDP'nin kararının ardından, "talepleri masaya gelemez" diyen Meral Akşener de bir kez daha tükürdüğünü yalamış oldu.

    HDP aday çıkarmayacak

    Son dakika haberi... Meclis'te yapılan kirli pazarlğın ardından HDP'nin içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını duyurdu. Kemal Kılıçadroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'nin kararı, gözleri Meral Akşener'e çevirdi. "HDP'nin olduğu masada biz olmayız" resti çeken Akşener'in ne söyleyeceği merak ediliyor.

    HDP'NİN ADAYI KILIÇDAROĞLU
    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan pazarlıklar sonucu partisinin kararını açıkladı. Buldan, 6'lı koalisyonun HDP'nin şartlarını kabul etmesi sonrası aday çıkarmayacaklarını resmen ilan etti.

    Buldan, 14 Mayıs'ta Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki partilerin de aday çıkarmayacağını deklare etti. Böylelikle, terörle arasına mesafe koyamayan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen HDP'nin adayı da Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    6'lı koalisyonun sözde milliyetçi ortağı Meral Akşener daha önce katıldığı bir programda, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız." demişti. Akşener ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine karşı olmadıklarını ama HDP'nin taleplerinin masaya gelemeyeceğini öne sürmüştü. HDP'nin artık açıkca koalisyonun bir parçası olmasının ardından Akşener'in daha önce olduğu gibi, HDP'lilerin tehditlerinin altında herhangi bir itiraz geliştirmesi beklenmiyor.

    BAY BAY KEMAL'E "ŞARTLI EVET"
    Türkiye 2023 seçimleri için gün sayıyor. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.


    PKK KANALINDA İTTİFAKIN İLANI: BERABER HAREKET EDECEĞİZ
    HDP'li Sezai Temelli de PKK kanalında 6'lı koalisyonla olan ittifaklarını "Beraber hareket edeceğiz" diyerek ilan etti. Bu bağlamda HDP 'Tutum Belgesi' adı altında CHP ve diğer koalisyon ortaklarına dayatmalarda bulunmaya başladı.

    HDPKK ve türevleri bölücülük faaliyetlerini hız vererek şartlarını sıraladı. Van'daki Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen HDP etkinliğinde DBP'li Saliha Aydeniz "Tecritte ısrar savaşta ısrardır" tehdidinde bulunarak "Öcalan 14 Mayıs'ta fiziki özgürlüğüne kavuşacak" dedi.



        BULDAN: ÖCALAN'A TECRİTİ KALDIRIN
        HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Türkiye halkları tecrit istemiyor. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Tecritle sadece İmralı'yı değil tüm Türkiye'yi tecrit alanına sıkıştırmak istiyorlar" diyerek Öcalan'a özgürlük talep etti.

        Buldan, "14 Mayıs'tan sonra öyle bir ülkeye gözümüzü açacağız ki, özgür bir yaşama uyanacaksınız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın sevgili arkadaşlarım" dedi.



        KILIÇDAROĞLU HDP İLE MASAYA OTURDU: YEREL ÖZERKLİK, KAYYUM TEMİNATI, PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ...
        HDP'nin bölücü taleplerinin üzerinden 24 saat geçmeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan - Mithat Sancar ikilisi masaya oturdu.

        Kirli pazarlık sonrası Kılıçdaroğlu, "Toplantıda yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum uygulamasının doğru olmadığını ilettik. Her koşulda demokrasiyi savunmalıyız. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" açıklamasını yaptı.


        CHP TUTUMUNU BÖLÜCÜLÜKTEN YANA KULLANDI
        Bilindiği üzere Selahattin Demirtaş tarafından dayatılan 'Tutum Belgesi'nde de yerel yönetimler, kayyum vb. benzeri maddeler mevcut. Dün de CHP'li Özgür Özel, HDPKK'ya kayyum teminatında bulunmuştu.

        Kılıçdaroğlu'nun da PKK ile ağız birliği yaparak Türkiye'de Kürt sorunu var algısını yayması ise dikkatlerden kaçmadı. Bu gelişmeler CHP'nin tutumunu bölücülükten yana kullandığının en somut delili olarak tezahür etti.



            HDP ADAY ÇIKARMAYACAK, KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEK
            6'lı koalisyonla HDP'nin resmileşen ittifakı, CHP - HDP görüşmesinde açığa çıkan bölücü taleplerin gölgesinde HDP aday çıkarmama kararı aldı

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            Haberler Haberler Son dakika: HDP kararını duyurdu! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklar
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