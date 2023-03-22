Son dakika: HDP kararını duyurdu! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

Son dakika haberi... Meclis'te yapılan kirli pazarlğın ardından HDP'nin içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını duyurdu. Kemal Kılıçadroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'nin kararı, gözleri Meral Akşener'e çevirdi. "HDP'nin olduğu masada biz olmayız" resti çeken Akşener'in ne söyleyeceği merak ediliyor.

HDP'NİN ADAYI KILIÇDAROĞLU

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan pazarlıklar sonucu partisinin kararını açıkladı. Buldan, 6'lı koalisyonun HDP'nin şartlarını kabul etmesi sonrası aday çıkarmayacaklarını resmen ilan etti.