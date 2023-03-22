Son dakika: HDP kararını duyurdu! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

Son dakika haberi... Meclis'te yapılan kirli pazarlğın ardından HDP'nin içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını duyurdu. Kemal Kılıçadroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'nin kararı, gözleri Meral Akşener'e çevirdi. "HDP'nin olduğu masada biz olmayız" resti çeken Akşener'in ne söyleyeceği merak ediliyor.
HDP'NİN ADAYI KILIÇDAROĞLU
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan pazarlıklar sonucu partisinin kararını açıkladı. Buldan, 6'lı koalisyonun HDP'nin şartlarını kabul etmesi sonrası aday çıkarmayacaklarını resmen ilan etti.
Buldan, 14 Mayıs'ta Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki partilerin de aday çıkarmayacağını deklare etti. Böylelikle, terörle arasına mesafe koyamayan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen HDP'nin adayı da Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
6'lı koalisyonun sözde milliyetçi ortağı Meral Akşener daha önce katıldığı bir programda, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız." demişti. Akşener ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine karşı olmadıklarını ama HDP'nin taleplerinin masaya gelemeyeceğini öne sürmüştü. HDP'nin artık açıkca koalisyonun bir parçası olmasının ardından Akşener'in daha önce olduğu gibi, HDP'lilerin tehditlerinin altında herhangi bir itiraz geliştirmesi beklenmiyor.
BAY BAY KEMAL'E "ŞARTLI EVET"
Türkiye 2023 seçimleri için gün sayıyor. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.
PKK KANALINDA İTTİFAKIN İLANI: BERABER HAREKET EDECEĞİZ
HDP'li Sezai Temelli de PKK kanalında 6'lı koalisyonla olan ittifaklarını "Beraber hareket edeceğiz" diyerek ilan etti. Bu bağlamda HDP 'Tutum Belgesi' adı altında CHP ve diğer koalisyon ortaklarına dayatmalarda bulunmaya başladı.
HDPKK ve türevleri bölücülük faaliyetlerini hız vererek şartlarını sıraladı. Van'daki Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen HDP etkinliğinde DBP'li Saliha Aydeniz "Tecritte ısrar savaşta ısrardır" tehdidinde bulunarak "Öcalan 14 Mayıs'ta fiziki özgürlüğüne kavuşacak" dedi.