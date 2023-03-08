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    • Haberler
    • 08.03.2023 17:04
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    • 08.03.2023 17:36
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    Akşener "bakanlık olmaz" dedi Saadet Partisi'nden "HDP bakanlık talep edebilir" açıklaması geldi! Selahattin Demirtaş'tan sert mektup: Masa yoksa oy yok

    Zehir zemberek sözlerle masadan ayrıldıktan sonra İmamoğlu ve Yavaş şartıyla 6'lı koalisyona İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "HDP'ye bakanlık olmaz" dedi, Saadet Partisi Sözcüsü "HDP Bakanlık da talep edebilir" ifadelerini kullandı. Akşener'in "masada olamaz" açıklaması sonrası bir mektup kaleme alan HDP'nin terörden tutuklu ismi Selahattin Demirtaş, 6'lı koalisyonu rest çekti. Tabanı istemediği için HDP açıklamalarını yumuşak tonda yapan Akşener'e çok sert bir dille eleştiren Demirtaş, "HDP de HDP seçmeni de eşitler arası, omuz hizasında yapılacak bir müzakere dışında hiçbir üstenci, dayatmacı, egemen bakış açısıyla yaklaşımı asla kabul etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    6’lı koalisyonda HDP’li bakan çatlağı!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından HDP'nin Millet İttifakı'nı destek verip vermeyeceği kamuoyunda tartışıldı.

    MERAL AKŞENER HDP'YE GİZLİ ORTAKLIK İÇİN ONAY VERDİ | VİDEO İZLE

    MİTHAT SANCAR'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEBRİK
    HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun diyeyim ve ekleyeyim, kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mithat Sancar'a cevap verdi ve "HDP'yi bu kampanya süreci başlamadan ya da kampanya sürecinde bir ziyaret etmek olasıdır" diye konuştu.


    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'da HDP'nin olmadığını ve HDP'yle bakanlık gibi alışveriş olması mümkün olmadığını savundu. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ise, "HDP'nin talep edeceği şeyler özgürlüktür refahtır. Bakanlık da talep edebilir. Sayın Kılıçdaroğlu karar verecektir" ifadelerini kullandı.

    İşte o açıklamalar:

    AKŞENER: "O MASADA HDP YOK. BAKANLIK GİBİ ALIŞVERİŞ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "O masada defalarca iddia edildiği gibi, o masada HDP yok. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez."



    AYDIN: "HDP BAKANLIK DA TALEP EDEBİLİR"
    Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın: "Sayın Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanı olarak 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Pek tabii olarak, yarından itibaren -şu anda planlanıyor- her kesimi, siyasi partileri, STK'ları ziyaret edecek. Bu siyasi partilerden birisi de HDP'dir. Elbette ziyaret etmesi gerekir. Ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur. HDP'nin talep edeceği şeyler özgürlüktür refahtır. Bakanlık da talep edebilir. Sayın Kılıçdaroğlu karar verecektir."



        SANCAR: "SAYIN KILIÇDAROĞLU'NU GÖRÜŞMEYE BEKLİYORUZ"
        HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından açıklamada bulunmuş ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ittifak çağrısında bulunmuştu.

        ''Gizli Ortak'' HDP'den Kılıçdaroğlu tepkisi: ''Genel Merkezimize bekliyoruz...''


        Mithat Sancar, şunları söylemişti:
        "Bu sürecin sonunda aday çıkarır mıyız, çıkarmaz mıyız tabii ki kurullarımız ve ittifak güçlerimizle yapacağımız görüşmelerde karara bağlanacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun diyeyim ve ekleyeyim, kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz. Bunu neden açık söylüyoruz. Zaten daha önce ilke ve yöntemi açıklamıştık. Eğer muhalefet ortak aday belirleyebilirse, o ortak adayla bizimle yapacağı açık, doğrudan görüşmeler sonucu bir ortak noktaya, uzlaşmaya varılırsa biz bu adayı destekleriz demiştik. Aksi takdirde seçenek bellidir, kendi adayımızı çıkarırız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz."

        AKŞENER'İN AÇIKLAMASI SONRASI DEMİRTAŞ MEKTUP YAZDI
        HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da; Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik ederek "Kendisini HDP'ye de bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Akşener dün yaptığı açıklamada CHP ile terörün siyasi ayağı HDP'nin görüşebileceğini ancak HDP'nin masaya gelemeyeceğini, bakanlık verilmeyeceğini söylemişti.

        SEÇİMİ HDPKK OYLARIYLA KAZANDINIZ
        Terörden tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından Akşener'e adeta meydan okudu. Yerel seçimlerin kendi başarısı olduğunu iddia eden Akşener'e HDP oylarını hatırlatarak kendilerinin olmadığı bir denklemde seçimi kazanmalarının mümkün olmadığını belirten Demirtaş, "Eğer iktidar olursanız ve HDP'nin talepleri sizin masanıza gelmeyecekse bize hangi masayı öneriyorsunuz? Elli yıldır yapıldığı gibi bizi yine "terörle mücadele masasına" mı yönlendirmeyi düşünüyorsunuz?" dedi.



        Masada olmamaları durumunda 6'lı koalisyona oy vermeyeceklerini belirten Demiraş mektupta şu ifadeleri kullandı:

        Sorunlarımızın demokratik siyaset alanında, barış içinde, çağdaş şekilde konuşarak çözülmesi dışında herhangi bir yöntemi benimsemiyoruz. Sizin önerdiğiniz başka bir yöntem var mı?

        "Sayın Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanı, Sayın Genel Başkan, bu mektubu HDP seçmeni kimliğimle kaleme alıyorum. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Millet İttifakı'ndaki partilerin genel başkanları ve iki belediye başkanı olarak tarihi bir dönemde zorlu bir görev üstlendiniz.

        Öncelikle hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum.

        İzleyebildiğim kadarıyla, Sayın Kılıçdaroğlu ile sizin dışınızdaki partilerin genel başkanları, HDP seçmeni dahil tüm seçmenleri demokratik dönüşüm umudu etrafında buluşturmak istiyorlar.

        'Hayır, biz de HDP seçmeninin oyuna ve desteğine talibiz ama HDP'yi kurumsal olarak muhatap almaya karşıyız' diyorsanız hemen belirtmeliyim ki, tıpkı diğer partilerin seçmenlerinin yaptığı gibi ben de siyasi haklarımı koruma görevi ve sorumluluğunu HDP'ye vermiş bulunuyorum.

        Dolayısıyla çok güvendiğim HDP yönetiminin kararı hangi yönde olursa benim de oy tercihim aynı yönde olacak, doğal olarak.

        Partimiz HDP, aynen İYİ Parti gibi meşruiyetini halktan almıştır. Üstelik, halk HDP'ye partinizden daha fazla ilgi göstererek HDP'yi Türkiye'nin üçüncü partisi yapmıştır. Zaten Meclis sıralarında HDP ile yan yana olup komisyonlarda da aynı masada oturuyorsunuz. Ayrıca zaman zaman Meclisimizi, HDP Milletvekili Sayın Nimetullah Erdoğmuş yönettiğinden, Meclis'teki varlığımızı da biliyorsunuzdur.

            Sayın Genel Başkan,

            Bu tarihi seçim öncesinde toplumun büyük bölümü "birleşe birleşe kazanacağız" sloganlarıyla umudu büyütmeye çalışırken sizin, partimiz HDP'ye dönük bazı açıklama ve yaklaşımlarınızın bu amaca uygun olmadığını düşünüyorum.

            HDP'li bir seçmen olarak sizi daha iyi anlayabilmek için bazı konuların netleşmesinde büyük yarar görüyorum.

            Siz Millet İttifakının bir parçası olarak kendi ittifakınızdaki partilerle bile kıran kırana bir müzakere yürüttünüz. Size hak olan müzakere siyaseti, HDP için neden bir hak değil?

            HDP seçmenini ikinci sınıf yurttaş, iradesiz vatandaş olarak görmediğinizden eminim. O halde HDP'nin, oy vereceği Cumhurbaşkanı adayı ile müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir?

            Kaldı ki HDP'nin defalarca açıkladığı gibi müzakere başlıkları da Eylül 2021'de HDP'nin ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesidir, öyle gizli kapaklı şeyler de değil.

            HDP destek kararı alırsa Sayın Kılıçdaroğlu çok yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı olacak ve siz de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksınız. Ayrıca partiniz birkaç bakanlık görevi üstlenecek.

            Sayın Genel Başkan, bu durumda açık açık sormam gerekiyor:

            1- HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim de oyumla Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Bu arada, yerel seçimlerde Millet İttifakının belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için "istemem" demediğinizi de hatırlatırım.

            2- HDP'nin bakanlık isteği olmamasına rağmen bazı arkadaşlarınız "HDP'ye bakanlık vermeyiz" diyerek biz HDP'li seçmenleri incitmiş, ötekileştirmişti. Şimdi bu arkadaşlarınız HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuklarına oturmaya adaylarsa bizi ikna etmeniz gerekmez mi?

            3- HDP demokratik ilkeler dışında herhangi bir talepte bulunmadığını açıklamasına rağmen "HDP ile diyaloğu CHP kurabilir ama taviz verilemez, talepleri de bu masaya getirilemez" dediniz. Demokratikleşmeye dair talepleri taviz olarak mı görüyorsunuz?

            Eğer iktidar olursanız ve HDP'nin talepleri sizin masanıza gelmeyecekse bize hangi masayı öneriyorsunuz? Elli yıldır yapıldığı gibi bizi yine "terörle mücadele masasına" mı yönlendirmeyi düşünüyorsunuz?

            4- HDP de HDP seçmeni de eşitler arası, omuz hizasında yapılacak bir müzakere dışında hiçbir üstenci, dayatmacı, egemen bakış açısıyla yaklaşımı asla kabul etmeyecektir.

            Sorunlarımızın demokratik siyaset alanında, barış içinde, çağdaş şekilde konuşarak çözülmesi dışında herhangi bir yöntemi benimsemiyoruz. Sizin önerdiğiniz başka bir yöntem var mı?

            Sayın Genel Başkan,

            Tüm seçmenler gibi İYİ Parti ile HDP seçmenleri de sokakta yan yana yaşıyor, aynı ateşte kavruluyorlar. Seçmenler arasında bir arada durmakla ilgili hiçbir sorun yokken siyasi öncülerin de topluma layık olması gerektiğine inanıyorum.

            Koşullarımız ve kararlarımız ne olursa olsun bir arada eşit, özgür ve refah içinde yaşayan Türkiye'yi var etmek zorundayız. Sizlerin de bu çabaya katkı sunacağınıza inanıyor, tekrardan hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum.



            ÖZEL: "HDP'Yİ BU KAMPANYA SÜRECİ BAŞLAMADAN YA DA KAMPANYA SÜRECİNDE BİR ZİYARET ETMEK OLASIDIR"
            CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, HDP'ye olumlu yanıt vermiş ve "Mithat Sancar'ın tebrikine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaretle yükümlüdür. Seçim güvenliği için çıktığımız yolda da HDP'yi ziyaret ettik. HDP'yi bu kampanya süreci başlamadan ya da kampanya sürecinde bir ziyaret etmek olasıdır" diye konuştu.

            "DEMİRTAŞ, 6-8 EKİM OLAYLARININ SORUMLUSU"
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6-8 Ekim olaylarının sorumlusu olmakla suçlanan HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı masum ilan etmişti.

            Demirtaş, 7 ayrı şehirde 10 farklı terör davasından yargılanıyor. Terör örgütü propagandası yapma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma gibi suçlardan yargılanan demirtaş hakkında 189 ayrı soruşturmanın yapıldığı ifade ediliyor.



                BİRÇOK SUÇTAN DOLAYI YARGILANIYOR
                HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, eylem ve söylemlerinden dolayı birçok davadan hapis cezasına çarptırıldı. 7 şehir, 19 ayrı mahkemede yargılanan Demirtaş hakkında tam 189 ayrı soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtiliyor.

                Demirtaş'a yöneltilen suçlamalardan bazıları şunlar: "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övme", "halkın kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma", "halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni alenen aşağılama.."

                KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
                CHP lideri Kılıçdaoğlu, partisinin grup toplantısında, şunları söylemişti: "Ülkede hukuk olmadığı için Osman Kavala da, Selahattin Demirtaş da, askeri öğrenciler de öyle... Devleti adalet içinde yönetirseniz tüm taşlar yerine oturur. Biz taşları oturtmaya geliyoruz, devlette adaleti sağlamaya geliyoruz."

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                Haberler Haberler Akşener "bakanlık olmaz" dedi Saadet Partisi'nden "HDP bakanlık talep edebilir" açıklaması geldi! Selahattin Demirtaş'tan sert mektup: Masa yoksa oy yok
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