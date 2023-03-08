Akşener "bakanlık olmaz" dedi Saadet Partisi'nden "HDP bakanlık talep edebilir" açıklaması geldi! Selahattin Demirtaş'tan sert mektup: Masa yoksa oy yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından HDP'nin Millet İttifakı'nı destek verip vermeyeceği kamuoyunda tartışıldı.
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HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun diyeyim ve ekleyeyim, kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mithat Sancar'a cevap verdi ve "HDP'yi bu kampanya süreci başlamadan ya da kampanya sürecinde bir ziyaret etmek olasıdır" diye konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'da HDP'nin olmadığını ve HDP'yle bakanlık gibi alışveriş olması mümkün olmadığını savundu. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ise, "HDP'nin talep edeceği şeyler özgürlüktür refahtır. Bakanlık da talep edebilir. Sayın Kılıçdaroğlu karar verecektir" ifadelerini kullandı.
İşte o açıklamalar:
AKŞENER: "O MASADA HDP YOK. BAKANLIK GİBİ ALIŞVERİŞ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "O masada defalarca iddia edildiği gibi, o masada HDP yok. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez."
AYDIN: "HDP BAKANLIK DA TALEP EDEBİLİR"
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın: "Sayın Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanı olarak 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Pek tabii olarak, yarından itibaren -şu anda planlanıyor- her kesimi, siyasi partileri, STK'ları ziyaret edecek. Bu siyasi partilerden birisi de HDP'dir. Elbette ziyaret etmesi gerekir. Ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur. HDP'nin talep edeceği şeyler özgürlüktür refahtır. Bakanlık da talep edebilir. Sayın Kılıçdaroğlu karar verecektir."