Ramazan İFTAR VAKTİ | 23 Mart akşam ezanı saat kaçta okunur? Diyanet imsak ve iftar saatleri!

Diyanet imsak ve iftar vakitleri açıklandı. 81 ilde sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak ortaya çıktı. Milyonlarca kişi 2023 yılı sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Bu noktada 23 Mart 2023 sahur ve iftar vakitleri gündeme geldi. Peki 23 Mart iftar vakti ne zaman? Akşam ezanı saat kaçta okunur? İşte Ramazan ayı sahur ve iftar vakitleri Diyanet.
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 günlük İmsakiye 2023 takvimi yayımlandı. Haberimizden de il il imsakiyeye ulaşabilirsiniz.
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ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR?
Ramazan ayı Hicrî takvime göre 9. aya denk gelmektedir.2023 yılında Ramazan ayı 22 Mart Çarşamba günü başlayacak 21 Nisan Cuma günü sona erecektir.
ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
İbadet ederek Allah'a daha yakın olmak isteyen, oruç tutarak nefsini terbiye eden ve yoksulların halini daha iyi anlayan vatandaşlar için niyet etmek de yaptığı işin bilincinde olmak demektir. Oruç niyeti için "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet oruç tutmak isteyen kişiler için yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).