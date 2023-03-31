Orucu bozan durumları araştıran kişilerin en çok sorduğu sorulardan biri ise öpüşmenin orucu bozup bozmadığıdır. Konuyla ilgili Diyanet'ten açıklama geldi.
EŞLERİN BİRBİRLERİNİ ÖPMESİ ORUCU BOZAR MI?
Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazan'da oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).
NİHAT HATİPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
''Karı koca arasındaki öpüşme normal, beyinizi yolcu ederken yanağını öpüyorsunuz, 'güle güle' diyorsunuz. Eve geldiğinde karı koca birbirlerini öpebilirler, sarılabilirler... Netice itibariyle bu olağan bir şeydir. Sakıncası yok. Hz. Peygamberin buna müsaade ettiğini biliyoruz çünkü. Burada önemli olan aşırıya gitmemektir. Sakınsa iyi olur mu? Daha da iyi olur bundan sakınsa. Netice itibariyle her şeye dikkat edilmelidir. Ama sadece öpmekle oruca zarar gelmez.''