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Meral Akşener'in kanlı ittifak yalanı: "HDP'nin olduğu masada biz olmayız"

Meral Akşener'in kanlı ittifak yalanı: "HDP'nin olduğu masada biz olmayız"
22.03.2023 13:06

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Son dakika haberi... 6'lı koalisyonun ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve Selahattin Demirtaş görüşme çağrısında bulundu. HDP ile Meclis'te gerçekleşen buluşmada 'Tutum Belgesi'ne onay veren Kılıçdaroğlu, yeni ortaklarından destek aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı adına açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını duyurdu. Karar alınmadan önce Kandil'den elebaşlarının yaptıkları açıklamalarla süreci birebir yönetmesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'na desteğiyle koalisyonun alenen bir parçası haline gelen HDP'nin kararının ardından, "talepleri masaya gelemez" diyen Meral Akşener de bir kez daha tükürdüğünü yalamış oldu.

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HDP'nin de içerisinde yer aldığı 'Emek ve Özgürlük İttifakı', Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkartmayacaklarını açıkladı. Açıklama sonrası sosyal medyada İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ''HDP'nin olduğu masada biz olmayız.'' sözlerinin bulunduğu ardına da HDP'li Fatma Kurtulan'ın; ''İyi Partililer, HDP'nin oylarıyla koltuklarınızda oturacaksınız!!!'' dediği anların kolajlandığı video büyük ilgi gördü.

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