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    • Güncel
    • 12.03.2023 01:46
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    • 12.03.2023 02:13
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    CHP yandaşı Halk TV'de 'gölge ortağa resmi nikah' yayını! İYİ Parti ve HDPKK logosu aynı karede: Gözler 'milliyetçi' Akşener'de

    CHP yandaşı Ekremci medyanın baş aktörlerinden olan Halk TV, masanın gölge ortağı HDPKK'ya resmi nikahı kıydı! Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konu başlığında yapılan yayında "Millet Modeli" adı altında CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Demokrat, Saadet'in logolarının yanında HDP'nin logosuna yer verildi. CHP'nin kendi medyasını kullanıp HDP'yi masaya oturtması büyük tepki çekerken gözler milliyetçilik konusunda mangalda kül bırakmayan ancak "HDP ile iş tutarım ama aynı masaya oturmam tiyatrosu" sahneleyen İYİ Parti'ye çevrildi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İYİ Parti ve HDPKK logosu aynı karede!

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası ilk destek terör örgütünün siyasi ayağı HDP'den geldi.

    Eş Genel Başkan Mithat Sancar'ın Kılıçdaroğlu'na yaptığı "HDP Genel Merkezi'ne gel" davetine tutuklu Selahattin Demirtaş da Twitter'dan eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nu tebrik eden diğer Eş Genel Başkan Pervin Buldan, aday çıkarma kararını yeniden değerlendireceklerini duyurdu.


    CHP, HDPKK İLE BİR ARAYA GELMEK İÇİN CAN ATIYOR!
    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "HDP milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak, ötekileştirmek olmaz" ifadelerini kullandı.

    Çağrıyı değerlendiren CHP Grup Başkanvelili Özgür Özel, şöyle konuştu:

    "Mithat Sancar'ın tebriğine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaret etmek, onlarla görüşmek, Türkiye'yi nasıl yöneteceğini anlatmakla yükümlüdür. Çünkü seçmenleri ayırması ve siyasi partileri ayırması söz konusu olmaz. Biz geçmişte de bunun çok örneklerini verdik.

    ÖTEKİLEŞTİRMEK OLMAZ
    Ülkeyi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayının her siyasi partiyi ziyaret edip, yapacaklarını anlatması son derece normal. Ziyaret olasıdır. Ben Meclis'te grup başkanvekilliği yapıyorum. HDP, diğer gruplar gibi milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak , ötekileştirmek olmaz. Ben seçim güvenliğine ilişkin HDP'yi daha önce ziyaret etmiştim. HDP'nin genel merkezine de ziyaret yapılır."




    "ELBETTE HDP'Yİ ZİYARET EDECEĞİM"
    Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Elbette HDP'yi ziyaret edeceğim" açıklamasında bulundu.


        İYİ PARTİ'DE HDPKK'YI 'AKLAMA' SEANSLARI
        Öte yandan İYİ Parti'nin "HDP ile iş tutarım ama aynı masaya oturmam tiyatrosu" tam gaz devam ediyor.

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, "HDP'liler de bizim seçmenimiz. Onlara da anlatacağız, onları da ikna etmeye çalışacağız. Dolayısıyla sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak HDP ziyaret etmesi kadar normal bir şey yok" ifadelerini kullandı.



        İYİ Parti ve HDP ilişkisinin önümüzdeki dönemlerde çokça konuşulacağının altını çizen Özlale, bu duruma var olma hakkı ve siyaset yapma özgürlüğü üzerinden yaklaşılması gerektiğini söyledi.

        "HDP'NİN VAR OLMA HAKKINI TANIYORUZ, SEÇMENLERİNİN KAPISINI ÇALACAĞIZ"
        Meral Akşener'in yardımcısının sözlerinin alt metninde terörle iltisaklı HDP'yi meşrulaştırma girişimi de vardı...

        Ümit Özlale, HDP'yi Türkiye'nin 3. büyük partisi olduğunu söyleyerek, "HDP, 6 milyondan fazla oy aldı, Meclis'te grubu var. Biz yasama faaliyetlerini HDP ile beraber yapıyoruz" şeklinde konuştu.



        VE GÖLGE ORTAĞA RESMİ NİKAH! HDP'Yİ MASAYA OTURTTULAR
        Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası hız kazanan CHP - HDP flörtü ve İYİ Parti'deki HDP'yi aklama seanslarının gölgesinde yandaş Halk TV, masanın gölge ortağına resmi nikahı kıydı!

        CHP yandaşı Ekremci medyanın baş aktörlerinden olan Halk TV'deki "Nasıl Olacak?" isimli programda HDP aleni bir şekilde masaya oturtuldu.



            İYİ PARTİ VE HDPKK LOGOLARI YAN YANA
            Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konu başlığında yapılan yayında "Millet Modeli" adı altında CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Demokrat, Saadet'in logolarının yanında HDP, TİP vb. partilerin logolarına yer verildi.

            GÖZLER 'MİLLİYETÇİ' İYİ PARTİ'DE..
            HDP'nin masaya oturtulduğu denklemde 'Milliyetçi' İYİ Parti'nin takınacağı tavır ise şimdiden merak konusu oldu.
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