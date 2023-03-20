Son dakika: HDP ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kirli pazarlık bugün

Son dakika haberleri... Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP arasındaki kirli pazarlık bugün saat 12.00'de HDP Genel Merkezi'nde başlayacak.
İLK DESTEK HDP'DEN GELMİŞTİ
Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.
CHP, HDPKK İLE BİR ARAYA GELMEK İÇİN CAN ATIYOR!
Yaşanan gelişmeler üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "HDP milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak, ötekileştirmek olmaz" ifadelerini kullandı ve HDPKK ile bir araya geleceklerini duyurmuştu.
"BU NASIL BİR İKBAL DERDİ"
Kirli pazarlık olarak 18 Mart'ın seçilmesi ise büyük tepki çekmişti.
Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na büyük eleştiriler varken Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği "Bu nasıl bir anlayış, nasıl bir ikbal derdi! Biz Şehit aileleri ve Gaziler 18 Mart Çanakkale zaferi ve Şehitleri anma günü nedeniyle şehitlerimizin huzuruna çıkıyoruz. Onlar ise arkasını terör örgütlerine dayayanların, teröristlere kucak açanların, şehitlerimizin katillerine alkış tutanların huzuruna oy istemeye ve verecekleri vaatleri görüşmeye çıkıyor" demişti.
HDP DUYURMUŞTU
Tüm bu yaşananların ardından Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ertelendiğini HDP "Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir" sözleriyle duyurmuştu.
"BANA DEĞİL EV SAHİBİNE SORUN"
PKK'nın siyasi uzantısının oyuncağı haline gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretin ertelenmesinden rahatsız olduğu ortaya çıktı. HDP ziyaretinin ertelenmesine ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Halk TV'de yer alan habere göre, "Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız" dedi.