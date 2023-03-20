Son dakika: HDP ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kirli pazarlık bugün

CHP, HDPKK İLE BİR ARAYA GELMEK İÇİN CAN ATIYOR!

Yaşanan gelişmeler üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "HDP milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak, ötekileştirmek olmaz" ifadelerini kullandı ve HDPKK ile bir araya geleceklerini duyurmuştu.

"BU NASIL BİR İKBAL DERDİ"

Kirli pazarlık olarak 18 Mart'ın seçilmesi ise büyük tepki çekmişti.

Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na büyük eleştiriler varken Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği "Bu nasıl bir anlayış, nasıl bir ikbal derdi! Biz Şehit aileleri ve Gaziler 18 Mart Çanakkale zaferi ve Şehitleri anma günü nedeniyle şehitlerimizin huzuruna çıkıyoruz. Onlar ise arkasını terör örgütlerine dayayanların, teröristlere kucak açanların, şehitlerimizin katillerine alkış tutanların huzuruna oy istemeye ve verecekleri vaatleri görüşmeye çıkıyor" demişti.