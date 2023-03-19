MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu: PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu Mehmet Yıldırım etkisiz hale getirildi

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu Mehmet Yıldırım'ı etkisiz hale getirdi.
MİT'TEN SURİYE'DE NOKTA OPERASYONU! VİDEO İZLE
OPERASYON 24 ŞUBAT'TA DÜZENLENDİ
MİT'e ait özel bir ekibin Halep Şeyh Maksut'da 24 Şubat 2023 tarihinde düzenlediği gizli bir operasyonla etkisiz hale getirdiği Mehmet Yıldırım'ın PKK'ya 1986 yılında katıldığı ve örgütün en eski kadrolarından olduğu öğrenildi.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KASASI
Hamza Kobani kod Mehmet Yıldırım'ın Türkiye ve Irak'ta üst düzey örgütsel faaliyet yürütmesinin ardından 2015 yılında Suriye alanına geçiş yaptığı ve örgütün lider kadrolarıyla irtibatlı bir şekilde Maliye Sorumluluğunu yürüttüğü de tespit edildi.
MİT OPERASYONLARA DEVAM EDİYOR
Güvenlik güçleri terör örgütüne darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 12 terör eylemine katılan PKK/KCK'lı terörist Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla 28 Şubat 2023'te Türkiye'ye getirdi.
MİT, 2011-2017 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK tarafından Hakkari Çukurca'da 57 asker, 1 polis ve 2 köy korucusunun şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren, örgütün sözde özel güç mensubu "Soreş/Soreşger" kod adlarını kullanan terörist Ramazan Güneş'in Irak'ın kuzeyinde olduğunu tespit etti.