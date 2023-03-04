İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş partisinden istifa etti!

KUŞOĞLU'NU GÖNDERMİŞTİ
Kılıçdaroğlu dün Akşener'in açıklamalarının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüşmek üzere belediye binasına göndermişti.
CHP'nin olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.
Toplantıda durum değerlendirmesinin yanı sıra izlenecek yol haritasının ele alındığı belirtildi. CHP, DP, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi genel başkanları saat 17.00'de Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek.
Öte yandan CHP'li bazı belediye Başkanı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik ifadeler kullandı.
YILMAZ BÜYÜKERŞEN: TALİHSİZLİK
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, partiye girişinde gazetecilerin sorusu üzerine, "Neler söyleyeceğimiz belli. Genel başkanımızı destekliyoruz. Fikrimizde en ufak bir değişiklik olmadı. Mücadeleye devam edeceğiz demokrasi yolunda" dedi.
Büyükerşen, Akşener'in açıklamaları ile görüşünün sorulması üzerine "Talihsizlik" yanıtını verdi.
KADİR ALBAYRAK: ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da "Sayın genel başkanımızla görüşeceğiz. Başından beri ortak karar alıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Tam desteği kendisine vereceğiz bugün. İnanıyorum ki sonuç istediğimiz gibi olacak. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.
Akşener'in açıklamalarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de Albayrak, "Anlayamadım, biz de bir anlam veremedik. Üstelik 'Ekrem bey ve Mansur beyi göreve davet ediyorum' açıklaması, bana göre çok yanlış, düşündürücü. Sanıyorum, bugün temaslardan sonra bazı şeyler daha netleşecek, diye düşünüyorum" dedi.
İKNA SEANSI: CHP BELEDİYE BAŞKANLARINI GÖNDERİYOR
CHP'den yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın (Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu) Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler." ifadelerine yer verildi.