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    • Haberler
    • 04.03.2023 23:45
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    • 05.03.2023 00:04
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    İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş partisinden istifa etti!

    Son dakika haberi! İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyonu dağıtmasının ardından İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurdu. Altıntaş'ın istifasıyla İYİ Parti'nin sandalye sayısı 36'ya düşerken bağımsız milletvekillerinin sayısı 4'e yükseldi.

    takvim.com.tr
    İyi Parti’de istifa şoku! Sosyal medyadan duyurdu

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyonu dağıtmasının ardından İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurdu.




    Ayhan yaptığı açıklamada,"Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum. Prof.Dr. Ayhan Altıntaş, Ankara Milletvekili" ifadelerini kullandı.

    VEKİL SAYISI 36'YA DÜŞTÜ
    Altıntaş'ın istifasıyla İyi Parti'nin sandalye sayısı 36'ya düşerken bağımsız milletvekillerinin sayısı 4'e yükseldi.

    6'LI KOALİSYON 1 YILDA ÇÖKTÜ
    Muhalefetin yuvarlak bir masa etrafında toplanıp oluşturduğu 6'lı koalisyon 1 yılda çöktü. Masanın büyük ortakları CHP ve İYİ Parti arasındaki soğuk savaş geçtiğimiz gün yerini sıcak çatışmaya bıraktı.

    CHP'nin olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

        CHP'YE BİAT EDEN BAŞKANLARIN AKŞENER'E İKNAYA GİTTİĞİ İDDİA EDİLDİ
        Toplantıda durum değerlendirmesinin yanı sıra izlenecek yol haritasının ele alındığı belirtildi. Toplantı sonrası CHP'den yapılan açıklama İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener ile görüşeceği bildirildi. Bu haber siyaset kulislerinde "biat eden başkanlar Akşener'e iknaya gidiyor" şeklinde yorumlandı.

        İYİ PARTİ GENEL MERKEZİ DIŞINDA OLSUN
        Konuya ilişkin CHP'den yapılan bilgilendirmede, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş ve İmamoğlu'nun Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaştığı belirtildi. Siyaset kulislerinde ise bu görüşmede Akşener'e verilecek mesajın "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onayla, koalisyona geri dön" olacağı konuşuluyor.

        "Sayın Genel Başkan'ımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil bilakis büyümesini arzulamaktadır." ifadesine yer verilen bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

        "İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede iradelerinin Sayın Genel Başkan'ımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkan'ımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin malumudur."

        AKŞENER NE CEVAP VERECEK?
        CHP'den yapılan açıklama sonrası ise gözler İyi Parti Genel Merkezi ve Akşener'e çevrildi. Akşener'in bu talebe ne cevap vereceği merak ediliyor.

        BİZİM BÖYLE BİR TALEBİMİZ OLMADI
        Konunun parti içinde istişare edildiğini belirten İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yapacağı belirtilen ziyaretle ilgili, "Ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur ne de kıymetli belediye başkanlarının bizden bir talebi olmuştur." dedi.

        Zorlu, Akşener'in başkanlığında partinin ek binasında Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve başdanışmanlarla yapılan toplantı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Zorlu, Akşener'in partisinin dünkü Genel İdare Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'nın desteği ve işbirliğiyle seçilmiş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunduğunu anımsattı.

        Bunun ardından özellikle bugün konuyla ilgili kamuoyuna bazı haberler yansıdığını ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

        "İlk olarak; şu an Ankara'da bulunduğunu öğrendiğimiz kıymetli belediye başkanlarının, 10 belediye başkanının Sayın Genel Başkanımızı ziyaret edeceği, ardından da birkaç saatlik bir dilim içerisinde Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın Genel Başkanımızı ziyaretlerinin söz konusu olduğu yönünde kamuoyuna bir bilgi ve haber geçildi. Tabii biz şeffaf sorumluluk anlayışımız gereği her konuda olduğu gibi bu konuda da açık ve netiz. Şunun altını çizmek isterim ki ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur ne de kıymetli belediye başkanlarının bizden bir talebi olmuştur. Dolayısıyla şu anda kamuoyunda dolaşan bu bilgilerin hiçbirisi, yani 10 belediye başkanı da dahil olmak üzere, değerli 2 belediye başkanının bu konudaki ziyaretleriyle ilgili bilgiler ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır. "

        İstişareye önem veren bir siyasi parti olduklarını belirten Zorlu, "Tabii memleketimizi, milletimizi ilgilendiren çok önemli bir konu. Sorumluluğumuzun da gerçekten farkındayız. Genel başkanımız bundan sonra sık sık değerli milletvekillerimizle ve Başkanlık Divanımızla bir araya gelecek. Bugün de yine bu gelişmeler doğrultusunda bir görüş alış verişi yapmaktayız." dedi.

        Zorlu, şu anda toplantı devam ettiği için içeriğine yönelik bir şey söylemeyeceğini ifade etti.

        PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
        Zorlu'nun açıklaması sonrası yaşanan krizin perde arkası da ortaya çıktı. Buna göre, Akşener'in CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmeyi istememesinin sebebi CHP'den yapılan açıklama. Zira İyi Parti Genel Merkezi dışında yapılması şartı konulan görüşme için yapılan açıklamada, "6'lı koalisyona geri dön,", "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul et" imaları yer almıştı.

        6 MART'TA TOPLANTIYA KATILMAYACAK
        İyi Parti Genel Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Akşener'in 6 Mart'taki toplantıya katılmayacağını bildirdi.

            AKŞENER ADAY OLACAK MI?
            Akşener'in adaylığıyla ilgili soruları cevaplayan İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise, "Adaylık meselesi şu an gündemimizde değil" dedi.

            Koalisyona tekrar dönüp dönmeyecekleri sorusuna da cevap veren Usta, "Mutabakatta karar alma konusunda son toplantıda yapılan hata düzeltilirse kapı açık. Kararlar mutabakatla açıklanacak." ifadelerini kullandı.

            KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI AKŞENER'İN SONU OLDU
            Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin akabinde Meral Akşener masadan çekildi.

            Parti kurmayları tarafından hakarete varan ifadeler havada uçuştu.

            AKŞENER "DAYATMA VAR" DEDİ MASAYI YIKTI GİTTİ
            Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto edip, CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü açan Akşener kamera karşısında geçerek bunu somut bir şekilde dile getirdi ve masayı devirdi.

            Masadaki ortakları tarafından partisine bir dayatma olduğunu söyleyen Akşener, "Boyun eğmeyeceğiz" diyerek CHP'yi de karıştırmak için Yavaş ve İmamoğlu'na benzer bir dayatmada bulundu.

            YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN YARIM AĞIZ RET
            "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Milletimiz sizi göreve çağırıyor"             ifadeleriyle 2 isme seslenen Akşener saatler sonra 2 isimden yarım ağızla da olsa ret yedi.

            Yaşananlar sonrası CHP ve İYİ Parti bugün de alarm halinde. Öyle ki iki parti de peş peşe toplantılar yapıyor.

            AKŞENER PARTİSİNİN BELEDİYE BAŞKANLARIYLA BULUŞTU
            İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu.

                PAÇACI KARŞILADI
                Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya gelişinde Akşener'i, Kılıçdaroğlu'na yaptığı ağır bombardıman sonrası Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.

                Basın mensuplarının sorularını, "Sağ olun, teşekkür ederim." diyerek yanıtsız bırakan Akşener, herhangi bir açıklama yapmadan toplantının yapılacağı salona geçti.

                "MASADAN KALKMADIK, KALDIRILDIK"
                Paçacı flaş bir açıklama yaptı. 'Masadan kalkmadık, kaldırıldık' diyen Paçacı gazetecilere şu açıklamaları yaptı:

                Paçacı, parti genel merkezi ek binasında partili belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Paçacı, görevine döndüğünü belirtti.

                Yaşanan gelişmeler konusunda henüz bir değerlendirme yapmadıklarını belirten Paçacı, "Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı. Altılı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda farklı düşünenler olabilir. Bu farklı düşüncenin altılı masanın dağılması şeklinde yorumlanmaması gerekirdi. Ama maalesef öyle yorumlanıyor. Altılı masa sistem değişikliği amacıyla kurulmuş bir masadır. Yani herhangi bir partinin genel başkanını seçmek için kurulmuş bir masa değildir. Biz öyle gördük, öyle algıladık. Dolayısıyla bizim itirazımız şahısların kendisine değil seçimin kazanılmasına yöneliktir." ifadelerini kullandı.

                Seçimin çok kritik ve hayati olduğunu dile getiren Paçacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

                "Kaybedilen bir seçimin telafisi yok. İYİ Parti olarak hassasiyetimiz bu noktada. Bunun için en fazla oyu olan, kazanma ihtimali yüksek olan aday dedik. Sayın Genel Başkan'ın ifadeleri aslında kurumsal bir yapının yansımasıdır ve kişisel değildir. İYİ Parti'nin temel görüşüdür. Bilinen bir husustu. Yani bir sürpriz yok burada. İYİ Parti iki yıldan bu yana kazanacak aday diyor. Kazanacak adaydaki anlam, kazanma ihtimali en fazla olan ismin aday gösterilmesidir. Onun için de 'Bu seçimi mutlaka kazanmamız gerekli' anlayışından kaynaklanıyor. Yoksa kişilerle hiçbir ilgisi yoktur bu meselenin."

                Altılı masanın dağılıp dağılmadığı sorusuna Paçacı, "Masa eğer Kemal Bey'in adaylığı konusunda dağılma veya dağılmama noktasında ise bu anlayış yanlıştır. Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

                İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir feragat örneği göstererek cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını dile getirdiğini anımsatan Paçacı, şunları kaydetti:

                "İYİ Partinin görüşü belliydi. İYİ Parti sürpriz yapmadı. İYİ Parti uzun süredir kazanma ihtimali yüksek olan aday üzerinde ısrarcı oldu. Genel Başkan çok büyük bir feragat örneği göstererek 'Türkiye'nin önünü açacağım ve ben aday olmayacağım' dedi. Bütün bunlar bu seçimin kazanılmasına yönelik hassasiyetimizden kaynaklanmaktadır. Yoksa herkes cumhurbaşkanı olmak ister. Genel Başkan'ımızı da kazanma ihtimali yüksek bir aday olarak görüyorum. Buna rağmen feragat etti."

                KEMAL KILIÇDAROĞLU DA BELEDİYE BAŞKANLARINI TOPLADI
                İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili dün yaptığı "Noter masasına dönüşmüştür." açıklamasının ardından CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı, bugün parti genel merkezine geldi.

                Belediye başkanları, saat 13.00'te başlayacak olağanüstü MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşmeye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.

                    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise bölgede deprem sonrası yürütülen çalışmalar nedeniyle toplantıya katılmadı.

                    İMAMOĞLU VE YAVAŞ KILIÇDAROĞLU İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ
                    Bu arada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın toplantının ardından bir süre daha Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile özel görüştüğü öğrenildi.


                    Kemal Kılıçdaroğlu sağına ve soluna İmamoğlu ile Yavaş'ı alarak birlikte poz verdi.

                    KUŞOĞLU'NU GÖNDERMİŞTİ
                    Kılıçdaroğlu dün Akşener'in açıklamalarının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüşmek üzere belediye binasına göndermişti.

                    CHP'nin olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

                    Toplantıda durum değerlendirmesinin yanı sıra izlenecek yol haritasının ele alındığı belirtildi. CHP, DP, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi genel başkanları saat 17.00'de Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek.

                    Öte yandan CHP'li bazı belediye Başkanı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik ifadeler kullandı.

                    YILMAZ BÜYÜKERŞEN: TALİHSİZLİK
                    Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, partiye girişinde gazetecilerin sorusu üzerine, "Neler söyleyeceğimiz belli. Genel başkanımızı destekliyoruz. Fikrimizde en ufak bir değişiklik olmadı. Mücadeleye devam edeceğiz demokrasi yolunda" dedi.

                    Büyükerşen, Akşener'in açıklamaları ile görüşünün sorulması üzerine "Talihsizlik" yanıtını verdi.

                    KADİR ALBAYRAK: ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU
                    Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da "Sayın genel başkanımızla görüşeceğiz. Başından beri ortak karar alıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Tam desteği kendisine vereceğiz bugün. İnanıyorum ki sonuç istediğimiz gibi olacak. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

                    Akşener'in açıklamalarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de Albayrak, "Anlayamadım, biz de bir anlam veremedik. Üstelik 'Ekrem bey ve Mansur beyi göreve davet ediyorum' açıklaması, bana göre çok yanlış, düşündürücü. Sanıyorum, bugün temaslardan sonra bazı şeyler daha netleşecek, diye düşünüyorum" dedi.

                    İKNA SEANSI: CHP BELEDİYE BAŞKANLARINI GÖNDERİYOR
                    CHP'den yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın (Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu) Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler." ifadelerine yer verildi.

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                    Haberler Haberler İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş partisinden istifa etti!
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