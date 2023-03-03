DEŞİFRE | Akşener masadan çekildi, Ekremci ODA TV 6 CHP'liyi fişledi! Gölge kalem 'Hürrem' devrede: Kılıçdaroğlu hedefte

CHP ve İYİ Parti arasındaki soğuk savaş, 3 Mart 2023 itibariyele sıcak çatışmaya dönüştü. Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin akabinde Meral Akşener masadan çekildi.
Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto edip, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü açan Akşener bunu somut bir şekilde dile getirerek, "ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Milletimiz sizi göreve çağırıyor" dedi.
Gelişme üzerine Ankara'da hareketli saatler yaşandı. CHP'li kurmaylar İYİ Parti'yi, İYİ Partili kurmaylar CHP'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.
EKREMCİ ODA TV'YE GÖRE KILIÇDAROĞLU KANDIRILDI
CHP yandaşı medya da Meral Akşener'i topa tuttu. Ekremci medyanın baş aktörlerinden biri olan Soner Yalçın'ın ODA TV'si ise, Kılıçdaroğlu ve masanın kaybettiğini yazdı.
Söz konusu yazıyı kaleme alan isim ise Hürrem Elmasçı mahlaslı bir gölge yazar idi...
İYİ Parti'nin adayının hafta sonu belli olacağının belirtildiği ilgili yazıda, "Bu işi kopma noktasına kimler getirdi, bunu yazmak şart…" denilerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları hedef alındı.
KILIÇDAROĞLU'NA 'HUYSUZ' SUÇLAMASI
Kılıçdaroğlu 'Hiçbir uzlaşmaya yakınlaşmıyor' denilerek hedef alındı, bu duruma 6'lı masadaki CHP'ye muhtaç küçük partilerin ön ayak olduğunun altı çizildi.
CHP'DEKİ ETO'YA DİKKAT ÇEKTİ: ISMARLAMA ANKETLERLE OYLAR ŞİŞİRİLİYOR
Hürrem Elmasçı, ETO kodlaması yaparak CHP'li Enis Berberoğlu,Tuncay Özkan, Okan Konuralp üzerine dikkatleri çekti. Bu üç ismin Kılıçdaroğlu'nun her dediğine "evet" dediğini, eşe dosta ısmarlama anketlerle CHP'nin oylarını şişirdiği yazdı.
Elmasçı, CHP'deki ETO'nun 'Aday Kılıçdaroğlu' demeyen kurmay tabakasını da fişlediği, "Adayımız Kılıçdaroğlu" demeyeni "hainlik" ile suçladığını söyledi.
ETO'nun dışında Ömer Topsakal faktörüne de dikkat çekti Soner Yalçın ODA TV'si... Yazıda, "35 yaşındaki tecrübesiz Topsakal, Kılıçdaroğlu'nu etkileyen isimlerden oldu. Üçgen dörtgen oldu yani!" ifadelerine yer verildi.
Gölge yazar Hürrem, "Kılıçdaroğlu'nu etkileyen ve artık bizim tanıyamadığımız "yeni Kılıçdaroğlu'nu ortaya çıkaran iki isim" diyerek Ali Kiremitçioğlu ve Akan Abdula isimlerini de öne attı.
Fotoğrafta: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akan Abdula
Akan Absula ismi ise dikkatleri üzerine topladı.
İCAZET TURUNUN PLANLAYICISI O ÇIKTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda ABD'ye gerçekleştirdiği icazet turunun Abdula'ya ait Future Bright isimli ajans planlamıştı. Abdula'nın CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda seçim kampanyasını yürüteceği de konuşulanlar arasında.
ODA TV 6 İSMİ FİŞLEDİ, KK'YA AKŞENER'LE GÖRÜŞ ÇAĞRISI YAPTI
ODA TV, Enis Berberoğlu,Tuncay Özkan, Okan Konuralp, Ömer Topsakal, Ali Kiremitçioğlu ve Akan Abdula isimlerinin Kılıçdaroğlu'nu kandırdığını belirterek "masadaki krizden bu 6 isim sorumlu" dedi.
Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan gölge yazar Hürrem, "Umut ederim Sayın Kılıçdaroğlu, Meral Hanım ile yan yana gelir bu altı kişinin yarattığı krizi çözer… Umudum budur çocuklar..." ifadelerini kullandı.