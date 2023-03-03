DEŞİFRE | Akşener masadan çekildi, Ekremci ODA TV 6 CHP'liyi fişledi! Gölge kalem 'Hürrem' devrede: Kılıçdaroğlu hedefte





EKREMCİ ODA TV'YE GÖRE KILIÇDAROĞLU KANDIRILDI

CHP yandaşı medya da Meral Akşener'i topa tuttu. Ekremci medyanın baş aktörlerinden biri olan Soner Yalçın'ın ODA TV'si ise, Kılıçdaroğlu ve masanın kaybettiğini yazdı.



Söz konusu yazıyı kaleme alan isim ise Hürrem Elmasçı mahlaslı bir gölge yazar idi...



İYİ Parti'nin adayının hafta sonu belli olacağının belirtildiği ilgili yazıda, "Bu işi kopma noktasına kimler getirdi, bunu yazmak şart…" denilerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları hedef alındı.







KILIÇDAROĞLU'NA 'HUYSUZ' SUÇLAMASI

Kılıçdaroğlu 'Hiçbir uzlaşmaya yakınlaşmıyor' denilerek hedef alındı, bu duruma 6'lı masadaki CHP'ye muhtaç küçük partilerin ön ayak olduğunun altı çizildi.



CHP'DEKİ ETO'YA DİKKAT ÇEKTİ: ISMARLAMA ANKETLERLE OYLAR ŞİŞİRİLİYOR

Hürrem Elmasçı, ETO kodlaması yaparak CHP'li Enis Berberoğlu,Tuncay Özkan, Okan Konuralp üzerine dikkatleri çekti. Bu üç ismin Kılıçdaroğlu'nun her dediğine "evet" dediğini, eşe dosta ısmarlama anketlerle CHP'nin oylarını şişirdiği yazdı.



Elmasçı, CHP'deki ETO'nun 'Aday Kılıçdaroğlu' demeyen kurmay tabakasını da fişlediği, "Adayımız Kılıçdaroğlu" demeyeni "hainlik" ile suçladığını söyledi.



ETO'nun dışında Ömer Topsakal faktörüne de dikkat çekti Soner Yalçın ODA TV'si... Yazıda, "35 yaşındaki tecrübesiz Topsakal, Kılıçdaroğlu'nu etkileyen isimlerden oldu. Üçgen dörtgen oldu yani!" ifadelerine yer verildi.



Gölge yazar Hürrem, "Kılıçdaroğlu'nu etkileyen ve artık bizim tanıyamadığımız "yeni Kılıçdaroğlu'nu ortaya çıkaran iki isim" diyerek Ali Kiremitçioğlu ve Akan Abdula isimlerini de öne attı.