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    • 03.03.2023 22:36
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    İYİ Parti'den misilleme geldi! Kılıçdaroğlu'nun adaylığını hedef alan Cihan Paçacı'ya iade-i itibar: Görevine geri döndü

    Kemal Kılıçdaroğlu'nın adaylık ilanı sonrası Meral Akşener, masadan çekildi. Ankara'da sıcak saatler yaşandı. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in kurmaylarının birbirlerini yaylım ateşine tutan sözlerinin etkileri sürerken, İYİ Parti'den misilleme geldi. Daha önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığını hedef alıp "Sokakta ona itiraz görüyoruz" dediği için görevden el çektirilen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'ya iade-i itibar verildi. Takvim.com.tr detaylar sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    İYİ Parti’den Paçacı misillemesi! İade-i itibar...

    CHP ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşı resmiyete döküldü.

    Altılı koalisyonun 'noter' ve 'kumar' masasına döndüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yaparak masayı dağıttı.

    Gelişme üzerine İYİ Parti ve CHP'li kurmaylar birbirilerini hedef alan açıklamalardan geri durmadı. Daha önce 'Masadan kalkmayacağız' diyen Meral Akşener'in masadan çekilmesi ise sahnelenen ikiyüzlü tutumu gözler önüne serdi.

    Ankara'daki hararetli ortamda çok çarpıcı bir gelişme yaşandı.



    KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALAN CİHAN PAÇACI'YA İADE-İ İTİBAR
    Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik sözler sarf edip "Sokakta ona itiraz görüyoruz" dediği için görevden el çektirilen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'ya iade-i itibar verildi.

    Paçacı İYİ Parti'den yürüttüğü göreve geri döndü.

    Cihan Paçacı maksadı aşan açıklamalar yaptığını belirtmiş, "İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." demişti.


    MASAYI DAĞITTI, CHP'Yİ DE DAĞITMA PEŞİNDE: YA TARİH YAZACAĞIZ YA DA TARİH OLACAĞIZ
    Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto edip, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü açan Akşener bunu somut bir şekilde dile getirerek, "ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Milletimiz sizi göreve çağırıyor" dedi.

    Masayı dağıtıp, İmamoğlu ve Yavaş'a aday olun çağrısı yaparak CHP'yi de dağıtmaya yeltenen İYİ Parti Genel Başkanı, "Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız" dedi.
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    İYİ Parti’den Paçacı misillemesi! İade-i itibar...
    Haberler Güncel İYİ Parti'den misilleme geldi! Kılıçdaroğlu'nun adaylığını hedef alan Cihan Paçacı'ya iade-i itibar: Görevine geri döndü
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