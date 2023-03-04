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    • Haberler
    • 05.03.2023 01:35
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    • 05.03.2023 01:39
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    6'lı koalisyon dağıldı kavga devam ediyor! Canlı yayında kirli çamaşırlar ortalığa saçıldı: 5 partiden adaylık tezgahı

    6'lı koalisyon dağıldı ancak kavga devam ediyor. Akşener'in masayı dağıtma kararı aldığı son toplantıda yaşananların ortaya çıkmasının ardından 6'lı koalisyondaki kirli pazarlıklar bir kez daha deşifre oldu. İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, vekil pazarlığı sonrası 4 siyasi parti liderinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay verdiğini iddia etti.

    takvim.com.tr
    6’lı koalisyon dağıldı kavga devam ediyor!

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı dağıtma kararı aldığı son toplantıda yaşananların ortaya çıkmasının ardından 6'lı koalisyondaki kirli pazarlıklar bir kez daha deşifre oldu.

    6'LI KOALİSYON DAĞILDI KAVGA DEVAM EDİYOR! | VİDEO İZLE

    KİRLİ ÇAMAŞIRLAR ORTAYA ÇIKTI
    Bir televizyon kanalına konuk olarak katılan İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, vekil pazarlığı sonrası 4 siyasi parti liderinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay verdiğini iddia etti.

    TOPLANTIDA SESLER YÜKSELDİ
    Kılıçdaroğlu'nun 4 siyasi parti lideriyle anlaştığı için Akşener'e karşı çok sert bir tavırla yaklaştığını ve toplantıda seslerin yükseldiğini belirten Andican, "Kılıçdaroğlu benim belediye başkanlarım görevlerine devam edecekler aday benim kabul edersen et etmezsen etme tarzında bir davranış sergiliyor. Meral Hanım'ın da biraz canını sıkan bir anlamda bu." dedi.



    4 PARTİ CHP LİSTELERİ İÇİN MERAL AKŞENER'E TEZGAH KURDU
    Ahat Andican, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin son toplantı öncesi CHP ile anlaştığını belirtti. 4 partinin CHP listelerinden seçime gireceği için adaylık konusunda Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ve 5 liderin Akşener'e karşı anlaştığını dile getiren Andican, "Rakam vermeyeceğim, belli rakamlarda uzlaşılmış" dedi. Akşener'in bu konuları cumhurbaşkanı adayı belirlendikten sonra konuşulmasını istediğini belirten Andican, "Aday belirlenmeden bakanlık, vekillik bunlara girmemek lazım diyor sayın Genel Başkan daha önceki değerlendirmeler sırasında" ifadelerini kullandı.

        Andican'ın 6'lı koalisyonun Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen son toplantıda vekil pazarlıklarını deşifre etmesinin ardından canlı yayına bağlanan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Andican'ın vekil pazarlıklarına dair iftira attığını belirtti. Ekmen, "Sayın Andican da özellikle milletvekili pazarlığı yapıldığına dair çirkin, kuru bir iftiradan ibaret olan bir iftirayı daha dile getirerek bizim şaşkınlığımızı ve üzüntümüzü bir kez daha katlamıştır." dedi.

        Ekmen'in sözleri karşısında ben vekil pazarlığı yapıldı demedim diyen Andican, "O listelerden milletvekili olarak girecekler konusunda değerlendirmeler yapıldı. Bu partiler kendi aralarında böyle bir iletişim kurmuşlar, dedim milletvekilliği pazarlığı değil" dedi.

        Ekmen, "İçinde İyi Parti'nin de olduğu ortak çalışma komisyonunda tek bir milletvekilinin CHP ve İyi Parti listelerinden seçime girme hususunun konuşulduğunu sizin arkadaşlarınız teyit ederse biz özür dileriz. Bunun dışında partiler arasında ikili görüşmeler yoluyla tek bir DEVA Partilinin CHP listelerinden seçime girme hususunun konuşulduğu en küçük bir delille ispatlanırsa biz yine özür dileriz, çünkü böyle bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

        VEKİL SAYILARI KONUŞULDU İDDİASI
        Andican Ekmen'in sözleri üzerine liderler arasında görüşmeler yapıldığı hatta sayılar verildiğinin konuşulduğunu belirtti.

        BİZİM ŞEREFİMİZE BU KADAR UCUZ DİL UZATILAMAZ
        Andican'ın görüşmenin yapıldığı gün ve saati vermesi gerektiğini belirten Ekmen, "Bu bir partinin namusudur, haysiyetidir, şerefidir, onurudur. Siz bizim şerefimize, haysiyetimize bu kadar ucuz dil uzatamazsınız Ahat Bey." dedi.

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        Haberler Haberler 6'lı koalisyon dağıldı kavga devam ediyor! Canlı yayında kirli çamaşırlar ortalığa saçıldı: 5 partiden adaylık tezgahı
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