6'lı koalisyon dağıldı kavga devam ediyor! Canlı yayında kirli çamaşırlar ortalığa saçıldı: 5 partiden adaylık tezgahı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı dağıtma kararı aldığı son toplantıda yaşananların ortaya çıkmasının ardından 6'lı koalisyondaki kirli pazarlıklar bir kez daha deşifre oldu.
6'LI KOALİSYON DAĞILDI KAVGA DEVAM EDİYOR! | VİDEO İZLE
KİRLİ ÇAMAŞIRLAR ORTAYA ÇIKTI
Bir televizyon kanalına konuk olarak katılan İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, vekil pazarlığı sonrası 4 siyasi parti liderinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay verdiğini iddia etti.
TOPLANTIDA SESLER YÜKSELDİ
Kılıçdaroğlu'nun 4 siyasi parti lideriyle anlaştığı için Akşener'e karşı çok sert bir tavırla yaklaştığını ve toplantıda seslerin yükseldiğini belirten Andican, "Kılıçdaroğlu benim belediye başkanlarım görevlerine devam edecekler aday benim kabul edersen et etmezsen etme tarzında bir davranış sergiliyor. Meral Hanım'ın da biraz canını sıkan bir anlamda bu." dedi.
4 PARTİ CHP LİSTELERİ İÇİN MERAL AKŞENER'E TEZGAH KURDU
Ahat Andican, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin son toplantı öncesi CHP ile anlaştığını belirtti. 4 partinin CHP listelerinden seçime gireceği için adaylık konusunda Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ve 5 liderin Akşener'e karşı anlaştığını dile getiren Andican, "Rakam vermeyeceğim, belli rakamlarda uzlaşılmış" dedi. Akşener'in bu konuları cumhurbaşkanı adayı belirlendikten sonra konuşulmasını istediğini belirten Andican, "Aday belirlenmeden bakanlık, vekillik bunlara girmemek lazım diyor sayın Genel Başkan daha önceki değerlendirmeler sırasında" ifadelerini kullandı.