6'lı koalisyon dağıldı kavga devam ediyor! Canlı yayında kirli çamaşırlar ortalığa saçıldı: 5 partiden adaylık tezgahı

Ekmen'in sözleri karşısında ben vekil pazarlığı yapıldı demedim diyen Andican, "O listelerden milletvekili olarak girecekler konusunda değerlendirmeler yapıldı. Bu partiler kendi aralarında böyle bir iletişim kurmuşlar, dedim milletvekilliği pazarlığı değil" dedi.

Ekmen, "İçinde İyi Parti'nin de olduğu ortak çalışma komisyonunda tek bir milletvekilinin CHP ve İyi Parti listelerinden seçime girme hususunun konuşulduğunu sizin arkadaşlarınız teyit ederse biz özür dileriz. Bunun dışında partiler arasında ikili görüşmeler yoluyla tek bir DEVA Partilinin CHP listelerinden seçime girme hususunun konuşulduğu en küçük bir delille ispatlanırsa biz yine özür dileriz, çünkü böyle bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.