Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.03.2023 02:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.03.2023 02:54
    ABONE OL

    İYİ Parti'de olağanüstü haller! Akşener kurmaylarını tek tek dinledi: Türkiye 'İYİ' olacak vurgusu, "Millet beşten büyüktür" sözleri

    6'lı koalisyonun son toplantısı sonrası CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. İYİ Partililer ise 'Millet 5'ten büyüktür' diyerek masayı dağıtma tehdidinde bulundu. Yaşanan sıcak çatışmanın etkileri sürerken OHAL ilan eden İYİ Parti'nin toplantısı sona erdi. Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adayığı konu başlığında tüm kurmaylarını tek tek dinlediği öğrenildi. Toplantı sonrası çıkış yapan İYİ Partili kurmaylar, “Türkiye iyi olacak” vurgusu yaptı. Akşener'in yeğeni İYİ Partili Ümit Dikbayır ise "Evet, millet beşten büyüktür" sözlerini yineledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İYİ Parti’deki ’kriz’ toplantısının şifreleri!

    CHP ve İYİ Parti arasında arasında devam eden soğuk savaş, sıcak çatışmaya dönüştü. Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'lı koalisyon toplantısı sonrası bu durum tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

    CHP'liler, adayın Kılıçdaroğlu olduğunu ilan ederek peşi sıra paylaşımlarda bulundu.



    CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, "Başlıyoruz" ifadelerinin yer aldığı Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı. Daha sonra apor topar paylaşımını sildi. CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin" diyerek Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını işaret etti.

    İYİ PARTİ MASAYI DAĞITIYOR MU?
    Kılıçdaroğlu'ndan yana saf turan ittifak ortaklarına bombardımana tutan İYİ Partili Ümit Dikbayır ise "Millet 5'ten büyüktür" dedi. Bu çıkış 'İYİ Parti masayı dağıtıyor' yorumlarını da beraberinde getirdi.

    Söz konusu paylaşımın ise daha sonra silinmesi dikkat çekti.



    İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Apoletlerini sök dedik sana…" paylaşımında bulundu.

    AKŞENER'İN KURMAYLARI CHP'YE SAVAŞ AÇTI: "ANLAŞMIŞ OLSAK İSİM AÇIKLANIRDI"
    CHP kanadından art arda yapılan açıklamalara İYİ Parti'den yanıt gecikmedi.

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "İsimler konuşulmuş ama bir isim üstünde uzlaşılmamış diye düşünüyorum. İsim havuzu oluşmuş olabilir. Kemal Bey üzerinden konuşmayalım. Partideki eğilim neyse ben buna göre bilgi veririz. Ortak bir adayda uzlaşılsaydı isim açıklanırdı." açıklamasında bulundu.

        İYİ PARTİLİ KURMAYLAR: BİZ DAHA TAMAM DEMEDİK
        Bir televizyon kanalına konuşan İYİ Partili yetkililer "Akşener dün Genel İdare Kurulu'nda size danışacağım demişti. Şimdi bize danışacak. Biz daha tamam demedik." ifadelerini kullandı.

        "MİLLETİN UMUDU MERAL AKŞENER" SLOGANLARI
        Daha sonra kurmaylarıyla görüşmek için İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen Meral Akşener parti binası önünde "Milletin umudu Meral Akşener" sloganlarıyla karşılandı.



        TOPLANTI ÇIKIŞI TÜRKİYE 'İYİ' OLACAK VURGUSU
        Öte yandan İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılan 'kriz' toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda Meral Akşener'in tüm kurmaylarını dinlediği öğrenildi.

        Toplantı sonrası çıkış yapan İYİ Partili kurmaylar, "Türkiye iyi olacak" vurgusu yaptı.



        AKŞENER'İN YEĞENİ YİNE SÖYLEDİ: MİLLET BEŞTEN BÜYÜKTÜR
        İYİ Partili Ümit Dikbayır ise daha önceden masayı dağıtma tehdidinde bulunduğu tweetine savunarak "Evet, millet beşten büyüktür" sözlerini yineledi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu suskunluğunu bozdu!
        Haberler Güncel İYİ Parti'de olağanüstü haller! Akşener kurmaylarını tek tek dinledi: Türkiye 'İYİ' olacak vurgusu, "Millet beşten büyüktür" sözleri
            SON DAKİKA