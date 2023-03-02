İYİ Parti masayı dağıtıyor! Akşener yola gelmedi tweet savaşları başladı: Millet 5’ten büyüktür

Seçimlere sayılı zaman kala 6'lı koalisyonda adaylık krizi masayı dağıtma noktasına getirdi. Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda da ortak uzlaşı sağlanamadı. Masa yayımladığı bildiri ile Cumhurbaşkanı adayını 6 Mart Pazartesi günü açıklayacağını ilan etti.
MERAL AKŞENER'E DAYATMA
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her seferde veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e toplantı sırasında CHP'li isimler medya aracılığıyla Kılıçdaroğlu dayatmasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyen Akşener son toplantıda da kararından geri adım atmadı.
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Öte yandan İYİ Parti'de OHAL ilan edildi. Meral Akşener, 'acil' koduyla kurmaylarını toplama kararı aldı. Bu kapsamda İYİ Parti Genel İdare Kurulu 4 Mart Cumartesi günü toplanıyor.
"PARTİMDEN ONAY ÇIKMADI" ALGISI
Akşener'in her fırsatta veto ettiği Kılıçdaroğlu ismini 4 Mart'taki İYİ Parti Genel Kurulu'na taşıyacağı, "Partimden onay çıkmadı" algısıyla tekrar masaya döneceği konuşulanlar arasında.
Meral Akşener'den sonra Kemal Kılıçdaroğlu da partisini olağanüstü toplama kararı aldı.