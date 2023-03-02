İYİ Parti masayı dağıtıyor! Akşener yola gelmedi tweet savaşları başladı: Millet 5’ten büyüktür





CHP'Lİ EREN ERDEM: ÇOK MUTLUYUM

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin" Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını işaret etti.