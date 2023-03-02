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    • 02.03.2023 22:26
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    • 02.03.2023 22:26
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    İYİ Parti masayı dağıtıyor! Akşener yola gelmedi tweet savaşları başladı: Millet 5’ten büyüktür

    Seçimlere sayılı zaman kala 6'lı koalsiyonda adaylık krizi büyük Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen son toplantıda da toplantıda bir kez daha ortak uzlaşı sağlanamadı. Kılıçdaroğlu dayatmasını kabul etmeyen İYİ Partililer sosyal medyadan CHP'yi bombaladı. İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır,  Twitter hesabından “Millet 5’ten büyüktür” çıkışı yaparak masanın dağılma sinyalini verdi.

    İYİ Parti ve CHP tweet savaşları

    Seçimlere sayılı zaman kala 6'lı koalisyonda adaylık krizi masayı dağıtma noktasına getirdi. Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda da ortak uzlaşı sağlanamadı. Masa yayımladığı bildiri ile Cumhurbaşkanı adayını 6 Mart Pazartesi günü açıklayacağını ilan etti.

    MERAL AKŞENER'E DAYATMA
    Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her seferde veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e toplantı sırasında CHP'li isimler medya aracılığıyla Kılıçdaroğlu dayatmasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyen Akşener son toplantıda da kararından geri adım atmadı.

    ANKARA'DA KRİZ GECESİ! ÖNCE AKŞENER SONRA KILIÇDAROĞLU...
    Öte yandan İYİ Parti'de OHAL ilan edildi. Meral Akşener, 'acil' koduyla kurmaylarını toplama kararı aldı. Bu kapsamda İYİ Parti Genel İdare Kurulu 4 Mart Cumartesi günü toplanıyor.



    "PARTİMDEN ONAY ÇIKMADI" ALGISI
    Akşener'in her fırsatta veto ettiği Kılıçdaroğlu ismini 4 Mart'taki İYİ Parti Genel Kurulu'na taşıyacağı, "Partimden onay çıkmadı" algısıyla tekrar masaya döneceği konuşulanlar arasında.



    Meral Akşener'den sonra Kemal Kılıçdaroğlu da partisini olağanüstü toplama kararı aldı.



        İYİ PARTİ-CHP ARASINDA TWEET SAVAŞLARI BAŞLADI
        Yaşanan bu gelişmelerin ardından İYİ Parti ve CHP arasında tweet savaşları başladı. İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Twitter hesabından "Millet 5'ten büyüktür" çıkışı yaparak masanın dağılma sinyalini verdi.



        İYİ PARTİ'Lİ YASİN ÖZTÜRK: APOLETLERİ SÖK
        İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Meral Akşener'in "Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. Küçük hesapları bırakıp büyük resmi, gerçek tehlikeyi görmek gerekir..." sözlerini paylaşarak Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.



        CHP'Lİ EREN ERDEM: ÇOK MUTLUYUM
        CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin" Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını işaret etti.



            CHP GENEL BAŞKAN DANIŞMANI DENİZ DEMİR: BAŞLIYORUZ
            CHP Genel Başkan Danışmanı Deniz Demir ise Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşarak 'Başlıyoruz' dedi.



            İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'APOLETLİ' BOMBARDIMAN
            İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Meral Akşener'in "Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. Küçük hesapları bırakıp büyük resmi, gerçek tehlikeyi görmek gerekir..." sözlerini paylaşarak Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
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            HangiKredi
            Haberler Güncel İYİ Parti masayı dağıtıyor! Akşener yola gelmedi tweet savaşları başladı: Millet 5’ten büyüktür
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