CHP ve İYİ Parti'de alarm! Belediye başkanlarını topladılar... İyi Parti kapıyı kapattı: "Akşener 6'lı koalisyonun toplantısına katılmayacak"

Muhalefetin yuvarlak bir masa etrafında toplanıp oluşturduğu 6'lı koalisyon 1 yılda çöktü. Masanın büyük ortakları CHP ve İYİ Parti arasındaki soğuk savaş geçtiğimiz gün yerini sıcak çatışmaya bıraktı.
CHP'nin olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.
CHP'YE BİAT EDEN BAŞKANLARIN AKŞENER'E İKNAYA GİTTİĞİ İDDİA EDİLDİ
Toplantıda durum değerlendirmesinin yanı sıra izlenecek yol haritasının ele alındığı belirtildi. Toplantı sonrası CHP'den yapılan açıklama İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener ile görüşeceği bildirildi. Bu haber siyaset kulislerinde "biat eden başkanlar Akşener'e iknaya gidiyor" şeklinde yorumlandı.
İYİ PARTİ GENEL MERKEZİ DIŞINDA OLSUN
Konuya ilişkin CHP'den yapılan bilgilendirmede, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş ve İmamoğlu'nun Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaştığı belirtildi. Siyaset kulislerinde ise bu görüşmede Akşener'e verilecek mesajın "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onayla, koalisyona geri dön" olacağı konuşuluyor.
"Sayın Genel Başkan'ımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil bilakis büyümesini arzulamaktadır." ifadesine yer verilen bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:
"İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede iradelerinin Sayın Genel Başkan'ımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkan'ımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin malumudur."
AKŞENER NE CEVAP VERECEK?
CHP'den yapılan açıklama sonrası ise gözler İyi Parti Genel Merkezi ve Akşener'e çevrildi. Akşener'in bu talebe ne cevap vereceği merak ediliyor.
BİZİM BÖYLE BİR TALEBİMİZ OLMADI
Konunun parti içinde istişare edildiğini belirten İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yapacağı belirtilen ziyaretle ilgili, "Ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur ne de kıymetli belediye başkanlarının bizden bir talebi olmuştur." dedi.
Zorlu, Akşener'in başkanlığında partinin ek binasında Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve başdanışmanlarla yapılan toplantı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Zorlu, Akşener'in partisinin dünkü Genel İdare Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'nın desteği ve işbirliğiyle seçilmiş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunduğunu anımsattı.