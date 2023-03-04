CHP ve İYİ Parti'de alarm! Belediye başkanlarını topladılar... İyi Parti kapıyı kapattı: "Akşener 6'lı koalisyonun toplantısına katılmayacak"

"Sayın Genel Başkan'ımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil bilakis büyümesini arzulamaktadır." ifadesine yer verilen bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede iradelerinin Sayın Genel Başkan'ımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkan'ımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin malumudur."

AKŞENER NE CEVAP VERECEK?

CHP'den yapılan açıklama sonrası ise gözler İyi Parti Genel Merkezi ve Akşener'e çevrildi. Akşener'in bu talebe ne cevap vereceği merak ediliyor.

BİZİM BÖYLE BİR TALEBİMİZ OLMADI

Konunun parti içinde istişare edildiğini belirten İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yapacağı belirtilen ziyaretle ilgili, "Ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur ne de kıymetli belediye başkanlarının bizden bir talebi olmuştur." dedi.

Zorlu, Akşener'in başkanlığında partinin ek binasında Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve başdanışmanlarla yapılan toplantı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zorlu, Akşener'in partisinin dünkü Genel İdare Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'nın desteği ve işbirliğiyle seçilmiş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunduğunu anımsattı.