Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a dayatma! İki isimden yarım ağız ret mesajı: "İttifak tüm paydaşlarıyla yoluna devam etsin"

CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

Bunların en dikkat çekenleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir'in "Başlıyoruz" tweeti ile CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin" paylaşımı oldu.

Bu açıklamalar Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını net işareti olurken aynı zamanda İYİ Parti'ye de bir dayatmaydı.

İYİ PARTİ'DEN KARŞILIK GELDİ

İYİ Parti'den peş peşe salvolar gelirken Kılıçdaroğlu'ndan yana saf tutan ittifak ortaklarına net bombardımanı Akşener'in en yakınlarından İYİ Partili Ümit Dikbayır "Millet 5'ten büyüktür" ifadeleriyle yaptı.

Bu çıkış masada yaşananların dışarıya yansımasıydı ve 'İYİ Parti masayı dağıtıyor' yorumlarını beraberinde getirdi.



2 MART'TA MASADA NELER YAŞANDI?

Öyle ki toplantıda Meral Akşener'in masaya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismini getirdiği ancak karşılık görmediği ortaya çıkmıştı.

Akşener dün Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimlerinin de gündemde olduğunu vurgulayarak, "Anketlerde önde gözüküyorlar" şeklinde konuştu.