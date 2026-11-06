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Sarıgül soruşturmasında yeni dalga: 11 gözaltı! Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturması, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na uzandı. Aklama faaliyetlerinde okulun da kullanıldığına ilişkin tespitler üzerine okul müdürü Selin Sarılı'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı.

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Sarıgül soruşturmasında yeni dalga: 11 gözaltı! Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kara para aklama soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturmada, aklama faaliyetlerinde İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'nun da kullanıldığına yönelik tespitlere ulaşıldı.

Bu kapsamda okul müdürü Selin Sarılı ile Leyla Anıl Göl, Mehmet Sedat Bekiroğlu, Ahmet Seval, Melih Karagöz, Yusuf Eren, Belen Tekinbaş, Cihan Erdönmez, Hülya Kahraman, Ali Ergün Gümüş ve Ali Aydın gözaltına alındı.

Öte yandan soruşturma kapsamında İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

İsim
Durum
Selin Sarılı
Gözaltı
Leyla Anıl Göl
Gözaltı
Mehmet Sedat Bekiroğlu
Gözaltı
Ahmet Seval
Gözaltı
Melih Karagöz
Gözaltı
Yusuf Eren
Gözaltı
Belen Tekinbaş
Gözaltı
Cihan Erdönmez
Gözaltı
Hülya Kahraman
Gözaltı
Ali Ergün Gümüş
Gözaltı
Ali Aydın
Gözaltı

MİLYONLARCA AVROLUK İŞLEMLER MERCEK ALTINDA

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddiasıyla başlatılmıştı.

Soruşturma dosyasında, söz konusu paraların yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları da yer aldı.

Sarıgül soruşturmasında yeni dalga: 11 gözaltı! Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı-2

Başsavcılığın açıklamasında müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları belirtilmişti.

TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği açıklanmıştı.

27 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın önceki aşamalarında çok sayıda operasyon düzenlenmişti. İlk operasyonlarda Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan ve Sadullah Ergün'ün de aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanmıştı.

Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen diğer operasyonlarda Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanırken, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Devam eden süreçte Sofu Altınbaş, Ramazan Argün, İbrahim Avcı, Zülfü Sümer ve Abdulkadir Sezgin de tutuklanmıştı.

Sarıgül soruşturmasında yeni dalga: 11 gözaltı! Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı-3

EMİR SARIGÜL EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında gözaltına alınan Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer tutuklanmıştı. Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy ve Berrak Çetinkaya hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Tutuklanan Emir Sarıgül, daha sonra "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmişti. Bu gelişmeyle birlikte soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli sayısı 27 olarak açıklanmıştı.

Soruşturma dosyasında Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiaları da yer almıştı.

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