Soruşturma dosyasında, söz konusu paraların yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları da yer aldı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddiasıyla başlatılmıştı.

Bu kapsamda okul müdürü Selin Sarılı ile Leyla Anıl Göl, Mehmet Sedat Bekiroğlu, Ahmet Seval, Melih Karagöz, Yusuf Eren, Belen Tekinbaş, Cihan Erdönmez, Hülya Kahraman, Ali Ergün Gümüş ve Ali Aydın gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kara para aklama soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturmada, aklama faaliyetlerinde İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'nun da kullanıldığına yönelik tespitlere ulaşıldı.

Başsavcılığın açıklamasında müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları belirtilmişti.

TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği açıklanmıştı.

27 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın önceki aşamalarında çok sayıda operasyon düzenlenmişti. İlk operasyonlarda Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan ve Sadullah Ergün'ün de aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanmıştı.

Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen diğer operasyonlarda Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanırken, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Devam eden süreçte Sofu Altınbaş, Ramazan Argün, İbrahim Avcı, Zülfü Sümer ve Abdulkadir Sezgin de tutuklanmıştı.