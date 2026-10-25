İki ülke arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülecek çalışmalarla, yüzyıllar boyunca Doğu ile Batı arasındaki ticaretin önemli geçiş noktalarından biri olan tarihi köprü yeniden ayağa kaldırılacak.

Türkiye ile Ermenistan sınırında bulunan tarihi Ani (İpek Yolu) Köprüsü'nün yeniden inşası için önemli bir aşama tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars'taki Ani Ören Yeri içerisinde, Arpaçay Nehri üzerinde bulunan tarihi köprünün restorasyon ihalesinin tamamlandığını duyurdu.

Türkiye ile Ermenistan sınırındaki tarihi Ani Köprüsü yeniden inşa edilecek. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

10. YÜZYILDAN KALMA TARİHİ KÖPRÜ YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Köprünün Orta Çağ'ın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Ani'de yer aldığını belirten Bakan Uraloğlu, "10. yüzyılda İpek Yolu üzerinde inşa edilen ve günümüze sadece ayak kalıntıları ulaşan köprüyü yeniden ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Tarihi Ani Köprüsü'nün İpek Yolu üzerinde gümrük kapısı olarak inşa edildiğini belirten Uraloğlu, yapının yüzyıllar boyunca Doğu ile Batı arasındaki ticarette önemli bir geçiş noktası olduğunu vurguladı.

1807'DE YIKILAN KÖPRÜNÜN SADECE AYAKLARI KALDI

Tarihi köprünün özgün yapısında 80 metre uzunluğa ve 8 metre genişliğe sahip olduğunu açıklayan Uraloğlu, köprünün Arpaçay Nehri'nin yatak genişliğinin 36 metreye kadar düştüğü en dar noktada bulunduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Köprünün 31 metre açıklığındaki dairesel kemeri, 16 Ekim 1807 tarihinde yıkıldı. Günümüze yalnızca ayak kalıntıları ulaşan köprümüz, ayakta olduğu dönemde İpek Yolu güzergâhının önemli geçiş noktalarından biriydi." dedi.

Uraloğlu, tarihi Ani Köprüsü'nün bulunduğu Ani Antik Kenti'nin 21 kültür varlığıyla birlikte 2016 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındığını hatırlattı.