Türkiye ile Ermenistan arasında tarihi adım: 219 yıl önce yıkılan Ani Köprüsü yeniden inşa edilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan sınırındaki tarihi Ani Köprüsü'nün yeniden inşası için ihale sürecinin tamamlandığını açıkladı. İpek Yolu üzerinde 10. yüzyılda inşa edilen ve günümüze yalnızca ayak kalıntıları ulaşan köprü, iki ülkenin oluşturduğu ortak komisyon koordinasyonunda restore edilecek. Tarihi yapının yeniden ayağa kaldırılmasıyla önemli bir kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.
Türkiye ile Ermenistan sınırında bulunan tarihi Ani (İpek Yolu) Köprüsü'nün yeniden inşası için önemli bir aşama tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars'taki Ani Ören Yeri içerisinde, Arpaçay Nehri üzerinde bulunan tarihi köprünün restorasyon ihalesinin tamamlandığını duyurdu.
İki ülke arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülecek çalışmalarla, yüzyıllar boyunca Doğu ile Batı arasındaki ticaretin önemli geçiş noktalarından biri olan tarihi köprü yeniden ayağa kaldırılacak.
10. YÜZYILDAN KALMA TARİHİ KÖPRÜ YENİDEN İNŞA EDİLECEK
Köprünün Orta Çağ'ın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Ani'de yer aldığını belirten Bakan Uraloğlu, "10. yüzyılda İpek Yolu üzerinde inşa edilen ve günümüze sadece ayak kalıntıları ulaşan köprüyü yeniden ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.
Tarihi Ani Köprüsü'nün İpek Yolu üzerinde gümrük kapısı olarak inşa edildiğini belirten Uraloğlu, yapının yüzyıllar boyunca Doğu ile Batı arasındaki ticarette önemli bir geçiş noktası olduğunu vurguladı.
1807'DE YIKILAN KÖPRÜNÜN SADECE AYAKLARI KALDI
Tarihi köprünün özgün yapısında 80 metre uzunluğa ve 8 metre genişliğe sahip olduğunu açıklayan Uraloğlu, köprünün Arpaçay Nehri'nin yatak genişliğinin 36 metreye kadar düştüğü en dar noktada bulunduğunu söyledi.
Bakan Uraloğlu, "Köprünün 31 metre açıklığındaki dairesel kemeri, 16 Ekim 1807 tarihinde yıkıldı. Günümüze yalnızca ayak kalıntıları ulaşan köprümüz, ayakta olduğu dönemde İpek Yolu güzergâhının önemli geçiş noktalarından biriydi." dedi.
Uraloğlu, tarihi Ani Köprüsü'nün bulunduğu Ani Antik Kenti'nin 21 kültür varlığıyla birlikte 2016 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındığını hatırlattı.
TÜRKİYE VE ERMENİSTAN ORTAK KOMİSYON KURDU
Restorasyon çalışmalarının Türkiye ile Ermenistan arasında yürütülen iş birliği kapsamında gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, "Türkiye ve Ermenistan arasında imzalanan protokol kapsamında restorasyon çalışmalarını ortak komisyon koordinasyonunda yürüteceğiz." açıklamasında bulundu.
Köprünün yeniden inşasına ilişkin çalışmaların kapsamını ve yöntemini belirleyen protokolün 4 Mayıs 2026 tarihinde Erivan'da imzalandığını aktaran Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda imzalanan protokol doğrultusunda, Bakanlığımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün de yer aldığı ortak komisyon tarafından restorasyon süreci yürütülecek."
RESTORASYON İHALESİ TAMAMLANDI: SÖZLEŞME İMZALANDI
Tarihi Ani Köprüsü'nün yeniden inşası için ihale sürecinin tamamlandığını açıklayan Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon uygulama ihalesinin 16 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildiğini bildirdi.
Uraloğlu, "Tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyon ihalesini 16 Eylül'de gerçekleştirdik. 28 Eylül'de sözleşme imzalayarak Türkiye ile Ermenistan sınırında bulunan Tarihi Ani Köprüsü'nün yeniden inşası için ihale sürecini tamamladık." dedi.
İPEK YOLU'NUN TARİHİ MİRASI GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK
Bakan Uraloğlu, tarihi Ani Köprüsü'nün yeniden inşasıyla İpek Yolu'nun önemli kültürel miraslarından birinin korunacağını belirtti.
Türkiye ve Ermenistan'ın ortak çalışmasıyla gerçekleştirilecek restorasyon sayesinde, günümüze yalnızca ayak kalıntıları ulaşan tarihi yapının yeniden ayağa kaldırılarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.