Edinilen bilgiye göre, bölgede oto yıkamacı işleten 28 yaşındaki Tolga Derebaşı, anahtar almak üzere kaportacıya doğru ilerlediği sırada motosikletle yaklaşan kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Şüphelilerin 5 veya 6 el ateş açtığı olayda, karnına ve bacağına 2'şer kurşun isabet eden Derebaşı ağır yaralandı.

İstanbul Kağıthane'ye bağlı Hamidiye Mahallesi'nde oto yıkamacı işleten 28 yaşındaki Tolga Derebaşı, sokak ortasında motosikletli 2 şahsın düzenlediği silahlı saldırısına uğradı. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'dan alınmıştır)