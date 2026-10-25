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Kağıthane'de oto yıkamacıya motosikletli infaz! Aynı bölgede üç gün arayla ikinci vaka

İstanbul Kağıthane'de sokak ortasında motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan 28 yaşındaki esnaf Tolga Derebaşı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Derebaşı'nın oto yıkamacıya sığındığı anlar ve sonrasında yaşanan panik cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatılırken, aynı mahallede 3 gün önce taksi şoförünün de benzer şekilde öldürülmesi cinayetler arasındaki bağlantı ihtimalini gündeme getirdi.

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Kağıthane'de oto yıkamacıya motosikletli infaz! Aynı bölgede üç gün arayla ikinci vaka

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde akşam saatlerinde sokakta yürüyen genç esnaf, motosikletli 2 şüphelinin düzenlediği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Hendek Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bölgede oto yıkamacı işleten 28 yaşındaki Tolga Derebaşı, anahtar almak üzere kaportacıya doğru ilerlediği sırada motosikletle yaklaşan kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Şüphelilerin 5 veya 6 el ateş açtığı olayda, karnına ve bacağına 2'şer kurşun isabet eden Derebaşı ağır yaralandı.

İstanbul Kağıthane'ye bağlı Hamidiye Mahallesi'nde oto yıkamacı işleten 28 yaşındaki Tolga Derebaşı, sokak ortasında motosikletli 2 şahsın düzenlediği silahlı saldırısına uğradı. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'dan alınmıştır)İstanbul Kağıthane'ye bağlı Hamidiye Mahallesi'nde oto yıkamacı işleten 28 yaşındaki Tolga Derebaşı, sokak ortasında motosikletli 2 şahsın düzenlediği silahlı saldırısına uğradı. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'dan alınmıştır)

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde kalarak çevredeki oto yıkamacıya sığınan yaralı esnaf için vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Tolga Derebaşı, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Tolga Derebaşı, motosikletli infazda vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tolga Derebaşı, motosikletli infazda vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

PANİK ANLARI KAMERADA

Silahlı saldırının ardından sokakta yaşanan korku ve panik anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, ağır yaralanan Derebaşı'nın sığındığı dükkandan sedyeyle çıkarılarak ambulansa taşındığı ve bölge sakinlerinin telaş içinde sağlık ekiplerine yardımcı olmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için emniyet güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı. Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için emniyet güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı.

POLİS ZANLILARIN PEŞİNDE

Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak detaylı inceleme yapan polis ekipleri, boş kovanları ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını delil torbalarına koydu.

Cinayeti işledikten sonra motosikletle hızla uzaklaşan 2 şüphelinin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak amacıyla başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

3 GÜN ARAYLA İKİNCİ CİNAYET

Öte yandan, Tolga Derebaşı'nın hayatını kaybettiği noktaya çok yakın mesafede kısa süre önce cinayet daha işlendiği ortaya çıktı.

Aynı mahallede 21 Ekim'de saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, taksi şoförü Eser Aktaş, eski eşi adına kayıtlı park halindeki aracın şoför koltuğunda oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Emniyet güçleri, 3 gün arayla işlenen iki cinayet arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

Cinayetin işlendiği bölgeye çok yakın mesafede sadece 3 gün önce taksi şoförü Eser Aktaş'ın aracının içinde kurşunlanarak öldürülmüştü.Cinayetin işlendiği bölgeye çok yakın mesafede sadece 3 gün önce taksi şoförü Eser Aktaş'ın aracının içinde kurşunlanarak öldürülmüştü.

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