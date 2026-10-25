Kağıthane'de oto yıkamacıya motosikletli infaz! Aynı bölgede üç gün arayla ikinci vaka
İstanbul Kağıthane'de sokak ortasında motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan 28 yaşındaki esnaf Tolga Derebaşı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Derebaşı'nın oto yıkamacıya sığındığı anlar ve sonrasında yaşanan panik cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatılırken, aynı mahallede 3 gün önce taksi şoförünün de benzer şekilde öldürülmesi cinayetler arasındaki bağlantı ihtimalini gündeme getirdi.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde akşam saatlerinde sokakta yürüyen genç esnaf, motosikletli 2 şüphelinin düzenlediği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Hendek Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bölgede oto yıkamacı işleten 28 yaşındaki Tolga Derebaşı, anahtar almak üzere kaportacıya doğru ilerlediği sırada motosikletle yaklaşan kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Şüphelilerin 5 veya 6 el ateş açtığı olayda, karnına ve bacağına 2'şer kurşun isabet eden Derebaşı ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kanlar içinde kalarak çevredeki oto yıkamacıya sığınan yaralı esnaf için vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Tolga Derebaşı, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
PANİK ANLARI KAMERADA
Silahlı saldırının ardından sokakta yaşanan korku ve panik anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, ağır yaralanan Derebaşı'nın sığındığı dükkandan sedyeyle çıkarılarak ambulansa taşındığı ve bölge sakinlerinin telaş içinde sağlık ekiplerine yardımcı olmaya çalıştığı anlar yer aldı.
POLİS ZANLILARIN PEŞİNDE
Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak detaylı inceleme yapan polis ekipleri, boş kovanları ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını delil torbalarına koydu.
Cinayeti işledikten sonra motosikletle hızla uzaklaşan 2 şüphelinin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak amacıyla başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
3 GÜN ARAYLA İKİNCİ CİNAYET
Öte yandan, Tolga Derebaşı'nın hayatını kaybettiği noktaya çok yakın mesafede kısa süre önce cinayet daha işlendiği ortaya çıktı.
Aynı mahallede 21 Ekim'de saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, taksi şoförü Eser Aktaş, eski eşi adına kayıtlı park halindeki aracın şoför koltuğunda oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Emniyet güçleri, 3 gün arayla işlenen iki cinayet arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.