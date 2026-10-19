UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Alihan Kuriş suç örgütüne 5. dalga operasyon: Kuyumcudaki kasadan F serisi 1 dolarlık banknotlar çıktı

Alihan Kuriş suç örgütüne 5. dalga operasyon: Kuyumcudaki kasadan F serisi 1 dolarlık banknotlar çıktı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si yakalanırken, Amasya'daki bir kuyumcu dükkânının çelik kasasında F serisi 1 dolarlık banknotlar bulunduğu bildirildi. Şüphelilerden 14'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Gaziantep'te kar maskeli 3 soyguncu kuyumcuyu bastı: 5 milyon 650 bin TL'lik altın çaldılar
Gaziantep'te kar maskeli 3 soyguncu kuyumcuyu bastı: 5 milyon 650 bin TL'lik altın çaldılar
İstanbul'a yağmur ne zaman gelecek? Meteoroloji 23 Ekim Cuma gününü işaret etti
İstanbul'a yağmur ne zaman gelecek? Meteoroloji 23 Ekim Cuma gününü işaret etti
Mehmet Çabuk'a ait olduğu değerlendirilen cenazeye ulaşıldı
Mehmet Çabuk'a ait olduğu değerlendirilen cenazeye ulaşıldı
Isparta'da İHH gönüllüleri kanyonda mahsur kaldı: 1 kişi öldü, 10 kişi için kurtarma çalışması
Isparta'da İHH gönüllüleri kanyonda mahsur kaldı: 1 kişi öldü, 10 kişi için kurtarma çalışması

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle