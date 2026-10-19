Alihan Kuriş suç örgütüne 5. dalga operasyon: Kuyumcudaki kasadan F serisi 1 dolarlık banknotlar çıktı
Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si yakalanırken, Amasya'daki bir kuyumcu dükkânının çelik kasasında F serisi 1 dolarlık banknotlar bulunduğu bildirildi. Şüphelilerden 14'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber